Internet 3G en Cuba será caro y de baja calidad

LA HABANA, Cuba.- “Me conecté sobre las ocho de la mañana, la conexión estaba rápida. Descargué un video de Youtube y fue todo, se me acabó el paquete de 70 Mb (megabytes). Un poco más tarde tuve que lidiar con fallas cuando quise llamar, enviar mensajes SMS o revisar el correo electrónico debido a la congestión en las redes,” comenta Pedro Espinosa, un joven entusiasta de las nuevas tecnologías y usuario de Etecsa.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba llevó a cabo otra prueba para implementar la navegación por Internet a través de los datos móviles (3G). Esta vez los usuarios dispusieron de 70 MB para consumirlos antes de las 12 de la noche.

La noticia había sido publicada el día anterior en el noticiero oficial de la televisión, pero la mayoría comenzó a tratar de conectarse luego de oír a otros en la calle.

La congestión en otros servicios se hizo notar enseguida. Por largos lapsos de tiempo no se podían realizar operaciones básicas como chequear el saldo disponible, mucho menos activar el paquete gratis por ninguna de las dos vías: accediendo al menú *133# o registrándose en la página web mi.cubacel.net.

“Si hay que sacrificar los demás servicios por tener Internet no tiene sentido, así no quiero Internet en el móvil”, dijo un usuario de Etecsa en las redes sociales.

La velocidad del ancho de banda se mantuvo más estable que en la prueba anterior, aunque considerablemente más lenta comparada con las zonas wifi. La misma fue disminuyendo a medida que más personas ingresaban en el sistema. Para las 9 de la noche alcanzaba apenas los 50kbps.

En ninguna de las pruebas realizadas por un equipo de CubaNet durante el día, la calidad de la conexión pudo exceder el megabyte de velocidad.

A las dos de la tarde, Etecsa detuvo la prueba “para realizar ajustes técnicos”, y a las tres se reanudó el servicio, pero solo se podía activar por medio de la página web mi.cubacel.net.

Etecsa recomendó a los usuarios que “para que la conexión a Internet no les consuma los megabytes de forma automática o en segundo plano es necesario tomar algunas medidas.”

“A no ser que sea verdaderamente urgente o imprescindible, no se recomienda descargar fotos, audios, videos o ficheros pesados en los dispositivos cuando no se está conectado a una zona wifi”, aclaraba una de las medidas a tomar, las demás consistían en configurar cada aplicación para que no se conecte por medio de datos móviles, sino solo por wifi.

Los propios medios oficiales han afirmado que “las experiencias de navegación por Internet hoy no distarán mucho del producto final.” Mientras tanto los cubanos permanecen a la expectativa de los precios que el Estado aplicará a este tipo de servicio.