MIAMI, Estados Unidos. – Este sábado, funcionarios de la aerolínea Southwest, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, comunicaron a la activista y profesora cubana Omara Ruiz Urquiola que no podía abordar un avión para regresar a Cuba por disposición de las autoridades de la Isla.

“No me dejaron volar”, anunció Omara en una transmisión en vivo del medio CubitaNow. “[Southwest] es otra empresa norteamericana que se pliega a la dictadura. Estos son los resultados del engagement, los resultados de hacer negocios con violadores de los derechos humanos”, sentenció.

La profesora cubana explicó que había viajado a Estados Unidos para recibir atención médica. “Yo vine a tratarme por una cuestión médica. Se cumplió. Me recuperé y [ahora] no me dejan regresar a mi casa. (…) Tuve que venir porque sencillamente estaban manipulando los medicamentos arbitrariamente en el Hospital Oncológico por orden de la Seguridad del Estado”, explicó.

Asimismo, dijo que ahora mismo no sabía qué hacer. “No puedo vaticinar qué va a pasar conmigo porque estoy en shock. No contaba con semejante arbitrariedad”, detalló. “En Cuba yo tengo todo; yo no tengo nada absolutamente en este país. Nunca ha sido mi interés emigrar”, agregó.

Southwest, por su parte, explicó a Omara que a diario la aerolínea recibía notificaciones de entrada a la Isla. “No es así ―dijo la activista― porque ellos reciben comunicaciones sobre personas que tienen algún problema en sus trámites, con la documentación, y yo estoy perfectamente en regla”.

“Todavía no entiendo cómo alguien puede decidir que yo no pueda entrar a mi casa, que yo no pueda abrazar a mi madre. Esto es completamente absurdo, completamente arbitrario”, dijo.

“Esto está pasando por la complicidad del Gobierno de Estados Unidos. (…) Ellos están acatando una disposición del Ministerio del Interior de Cuba, del Departamento de Migración. Es completamente absurdo: se rige una empresa norteamericana por el Departamento de Migración cubano que, además, no aporta ningún argumento: solamente que yo no puedo entrar”, indicó.

En ese sentido, Omara lamentó la supuesta implicación del Gobierno de Estados Unidos en el hecho.

“Esto que me está pasando a mí hoy es tanta responsabilidad de la dictadura cubana como del Gobierno norteamericano que permite que esto esté ocurriendo porque yo estoy en territorio americano, yo tengo todo el derecho del mundo a viajar a mi país y una vez que llegue a mi país ellos [el régimen] violarán todas las leyes que estimen pertinentes, pero es que [aquí] están violando las leyes norteamericanas”, terminó.

No es la primera vez que el régimen de la Isla impide la entrada de un residente cubano en territorio nacional valiéndose de sus presuntos acuerdos con aerolíneas estadounidenses. En febrero de este año, las autoridades cubanas también negaron la entrada a la Isla a la activista Anamely Ramos.

En ese caso, la aerolínea American Airlines impidió a la activista e historiadora del arte abordar el avión que la llevaría a Cuba tras haber recibido un mensaje de las autoridades del régimen.

“Cuba está violando esos derechos en mi caso. Cuba está pasando su responsabilidad a otros y esos otros están aceptando esa situación. Cuba está generando un problema a través de mi, con Estados Unidos porque me lanza a una situación de ilegalidad que yo no provoqué”, denunció Ramos en esa ocasión.

