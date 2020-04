Hugo Landa: “CubaNet es un resultado directo del Mariel”

MIAMI, Estados Unidos. – Hugo Landa, director de CubaNet Noticias, fue uno de los primeros cubanos que saltó la verja de la Embajada del Perú el 5 de abril de 1980, después que Fidel Castro retirara la guardia de la legación diplomática del país andino.

La entrada a la fuerza a la Embajada del Perú del primer grupo de solicitantes de asilo, cuatro días antes, iba a ser el antecedente del mayor éxodo masivo de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos: alrededor de 125 000 personas de todas las edades salieron por el puerto del Mariel rumbo a Cayo Hueso, entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 1980.

Incluso antes de los sucesos de la Embajada de Perú, ya Hugo Landa, un joven traductor e intérprete de 26 años, había decidido dejar el país, por cualquier vía posible. Pero “básicamente no había oportunidades”, recuerda.

“Era una utopía, un sueño, escaparse de Cuba. La única forma posible era irse en una balsa. Cuando me enteré que estaba pasando lo de la Embajada de Perú, no lo pensé dos veces (y salté la verja)”.

A 40 años de los sucesos, Landa describe las primeras horas dentro de la legación diplomática un shock. “Realmente yo me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho y del terrible desenlace que aquello podría haber tenido una vez que salté la cerca (…) y caí del otro lado”, rememora en Miami.

El director de CubaNet no llegó a tener “comprensión total” de sus actos hasta que los funcionarios de la embajada le pidieron su carnet de identidad para incluirlo en la lista de personas que recibirían un salvoconducto y podrían, finalmente, abandonar Cuba. “Cuando les di mi carnet con toda la información (…) me di cuenta que ya no había marcha atrás”, asegura. “Fui uno de los últimos en salir (de la embajada) precisamente por desconfianza”.

Hugo Landa arribó a Cayo Hueso, en el sur de la Florida, el 23 de abril de 1980. Recuerda que inicialmente “hubo mucho rechazo dentro de la comunidad cubana a los ‘marielitos’. La manipulación del Gobierno de Cuba fue efectiva. La gente creía que eran delincuentes, lo peor, y de hecho, sí, había delincuentes pero eran una minoría”.

Landa cree que, si no hubiera ocurrido el éxodo del Mariel no se habría fundado CubaNet en 1994, justo cuando surgía internet. “Yo siempre digo que CubaNet es un resultado directo del Mariel”, acota.

Ahora, después de 12 años al frente del diario digital su objetivo sigue siendo el mismo: “que acabe esa dictadura”. “No es algo que vayamos a lograr directamente por un artículo que se publique en CubaNet, pero sí contribuimos a que ese pueblo despierte, a que ese pueblo se informe, a crear un estado de opinión favorable, a que en Cuba regrese la democracia”, defiende Landa.