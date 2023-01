LA HABANA, Cuba. – Bajo lluvia o sol, Alexander Perdomo Blanco va de un sitio a otro, presuroso, en busca de los pocos alimentos que su bolsillo puede costear.

Sin embargo, conseguirlos no es cosa de cocer y cantar. Los precios inflados limitan la cantidad y la calidad de los víveres que puede comprar, generando una sensación de escasez superior a la que impera.

“Lo que vas a cocinar por la tarde, esa es la principal preocupación de un cubano. Lo demás es bola muerta; la jama va primero y este frío acelera el hambre vieja que tiene la gente”, comenta Perdomo, quien gastó 6000 pesos en 10 libras de carne de cerdo y una pequeña bolsa con tomates, boniatos y malangas.

Las provisiones compradas le resuelven “un par de caldos mal elaborados”, explica el hombre. El dinero no le alcanzó para especias, arroz y frijoles, alimentos tradicionales que tienen precios demasiado elevados para el cubano promedio. La cena del 31 tendrá que esperar su hora: “Hoy comemos y mañana veremos, aquí se vive al día”, dijo.

Leticia Castillo Alonso tiene el zapato más apretado. Ella forma parte del segmento de empleados estatales que apenas sobrepasa el salario mínimo (2100 pesos). Según relata, para mantener a la familia necesita gastar hasta cinco veces el dinero que devenga en un mes.

“En casa somos cuatro y para hacer una sola comida al día, de arroz y huevo frito, necesitamos 9000 pesos mensuales. A lo mejor consigo pollo y mejora el fin de año. Siento lástima por los niños, pero la cosa está mala, es lo que hay”, lamentó la mujer.

En 2021 el régimen realizó una reforma económica con la que, en teoría, los nuevos salarios y precios debían equilibrar el poder adquisitivo de los cubanos. En la práctica esa función regulatoria ha fracasado, devaluando el valor del peso ante el galopante aumento del costo de la vida.

La canasta básica contiene el grupo de alimentos más baratos (1528 pesos en total) a los que se pueden acceder, pero nada más alcanza para cubrir el consumo de una semana. En lo adelante, toca “fajarse” con los precios de la calle.

Con el listón bien alto

“Si no le echo al plato, es como si no hubiera comido”, fueron las palabras usadas por Iván Estrada Torres para resaltar que, el arroz, quizás sea el alimento preferido en la mesa de los cubanos. “Es el más barato, el que te llena la barriga a falta de carne y otras cosas que no aparecen”.

El precio del arroz tuvo varios altibajos en 2022. A principios de año y hasta junio, el grano criollo se cotizó sobre los 45 y 50 pesos la libra, mientras que las variedades de importación llegaron a los 70 pesos.

Durante julio y agosto un periodo de escasez impulsó los precios hasta 70 pesos en el caso del arroz cosechado en la Isla. Al mismo tiempo, las importaciones provenientes de Uruguay y Brasil, que son las más solicitadas, se incrementaron hasta los 120 pesos por cada libra.

En noviembre pasado inició un leve descenso. En la actualidad, la libra de arroz cubano fluctúa entre 70 y 80 pesos, en tanto las variedades importadas valen de 100 a 110 dependiendo del mercado.

Varios entrevistados coinciden en que los frijoles constituyen el segundo alimento más demandado, pues con ellos se prepara el tradicional congrí y los potajes para acompañar al arroz blanco. Sin embargo, de manera general los precios de esta legumbre experimentaron una de las alzas más empinadas.

En el municipio Cerro, Dagoberto Espinosa Ocaña, quien es propietario de una carretilla para la venta ambulante de productos agrícolas, puntualizó que a las puertas de 2023 el precio de los frijoles se triplicó con respecto a diciembre de 2021.

“El colorado y el negro, esos son los que más compra la gente. El año pasado por estos días yo los vendí a 60 y 70 pesos la libra, pero este año subieron a 200 y por ahí he visto a carretilleros que los venden a 220 pesos”, señaló Espinosa.

Las carretillas acaparan las ventas en barrios aislados de los mercados agropecuarios, donde la oferta es mayor y ocasionalmente más barata. En plazas controladas por el Estado, como la de la calle Egido en La Habana Vieja, los precios suelen estar unos 20 pesos por debajo de los particulares.

Contradictoriamente, en otras como las de Santa Catalina y Diez de Octubre, o La Palma, en Arroyo Naranjo, no solo el precio de los frijoles, sino el de la mayoría de los productos, emulan con los que impone su contraparte privada.

En otro orden, el valor del aceite este fin de año se posiciona en 700 pesos el litro sellado, y en 650 pesos el litro a granel procedente de las unidades de venta de las empresas de Gastronomía y Comercio. Los huevos, por su parte, comprados por unidad cuestan 60 pesos, mientras que adquiriendo el cartón se abaratan ligeramente a 50 pesos.

Fuera de la canasta básica, estos productos solo se consiguen en el mercado negro.

Cuánto cuesta una cena para fin de año

Una cabeza de ajo y una cebolla cuestan 50 pesos, una libra de tomate 60 y una col mediana equivale a 150 pesos. Pero las especias para sazonar y los tomates son la parte menos preocupante a la hora de confeccionar la lista de compras.

“Lo de la carne de puerco es un abuso, está a 500 pesos la libra de pernil y 450 la de costilla, que es hueso y pellejo nada más”, critica Yasiel Rodríguez Noroña mientras, a la distancia, mira las piezas de cerdo exhibidas en una de las carnicerías de la calle Neptuno, en Centro Habana.

Varios años atrás, recuerda, con motivo del fin de año los cubanos asaban un lechón entero. Un poco más recientemente comenzaron a cocinar una sola pieza del animal. Este año, la mayoría de quienes se empecinan en mantener la tradición apenas pueden comprar un par de libras para cada miembro de la familia.

Otros siquiera han podido conseguir pollo, cuyo precio por estos días no baja de los 300 pesos la libra. Algunos, como Isaura Valdivia O’Reilly, una jubilada del municipio Playa, quisieran que el calendario saltara del 30 de diciembre al 2 de enero.

“Compré dos tubitos de picadillo para cada día, a 300 pesos cada uno. No puedo aspirar a más. Si le metes el lápiz, hacer una comida como se hacía antes, para cuatro personas, entre arroz, frijoles, carne, viandas, ensaladas y dulces caseros, te sale en más de 10 000 pesos. ¿Y el resto del mes de qué vivimos?”, se pregunta Valdivia.

