Graves afectaciones en servicios de ETECSA: los usuarios están hartos

LA HABANA, Cuba. – ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) informó ayer en las redes sociales que “se han percibido fallas en el servicio móvil en algunas numeraciones y podría continuar intermitentemente en las próximas horas.”

“En la madrugada de hoy jueves mi línea estaba bloqueada, no podía llamar ni recibir y mucho menos acceder a los datos móviles, me decía la operadora una y otra vez que llamara a atención al cliente, pero para mí desgracia no contestaban. Estuve más de una hora tratando de resolver el problema en tensión total porque no comprendía qué pasaba y necesitaba realizar una llamada”, dijo Leisy Roche Herrera, usuario del monopolio estatal.

El mal funcionamiento tuvo su peor momento ayer cuando dejó sin servicio a muchos cubanos. Según reportes de usuarios, los números que comenzaban con 53 y 54 no podía llamar, recibir llamadas o navegar por Internet.

Contradictoriamente, ETECSA exhortó a los afectados a que se apoyaran en los “canales de comunicación establecidos (118 y 5264 2266) donde se le atenderá de manera personalizada.”

“La Empresa conoce esta situación y trabaja para estabilizar el servicio en el menor tiempo posible”, escribieron en su perfil oficial en Facebook.

Desde el 24 de septiembre ETECSA avisó a sus usuarios que trabajaría en la optimización de los servicios en horas de la madrugada, pero lejos de reparar el mal funcionamiento, se ha agravado.

Desde hace meses el servicio de Internet en los móviles está funcionando lento o no funciona, la experiencia de navegación y de los servicios de llamada y mensajería ha sido pésima por meses. El principal problema que afronta la compañía es la congestión en las redes y la poca capacidad técnica para brindar un servicio de calidad.

El monopolio estatal presume de contar con millones de usuarios a quienes no les queda otra alternativa que usar funestos servicios de comunicación al precio más caro.

“Si existiera otra compañía en el país, ya ETECSA no tendría ni un solo cliente”, dijo Javier Abreu a CubaNet.