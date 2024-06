MIAMI, Estados Unidos. – El músico cubano Gorki Águila, fundador de la banda de punk rock Porno para Ricardo, fue forzado recientemente a salir de Cuba y refugiarse en México debido a la creciente represión del régimen de la Isla. En una entrevista con CubaNet, el músico negó que hubiera decidido exiliarse por su voluntad y compartió sus pensamientos sobre el futuro de su banda y de Cuba.

“Nunca he decidido por el exilio, la tiranía castrista bajo coacción, las hienas castristas bajo coacción, me arrastraron de mi tierra, pero no de raíz”, afirmó Gorki. “En Cuba desde que tú haces público el desacuerdo con la tiranía, la criticas y no vives la doble moral, a ti te toca por la libreta la represión, eso es obvio. Pero desde hace más de un año esa represión y ese acoso policial se han venido arreciando”, denunció.

“Me han hecho cartas de advertencia: un papelito de estos que ellos inventan con la Ley de Comunicación“, explicó, refiriéndose a las amenazas que ha recibido de ser encarcelado por sus publicaciones en Facebook. “La represión es en estéreo: no solo no puedo tocar con mi banda, me prohíben expresarme públicamente, me prohíben tener un público, el derecho que tiene un músico o cualquier artista a tener un público”, añadió.

“Básicamente es puro aislamiento, coacción, amenaza y asfixia para que yo abandone el país”, aseguró el artista.

Sin embargo, dijo que “ni por asomo” está dentro de sus planes renunciar a sus derechos como cubano.

A pesar de haber salido de la Isla, Gorki aún siente la amenaza del régimen. “Incluso ahora, donde me encuentro, también pudiera tener un temor justificado ya que ellos me han escrito por WhatsApp preguntado indirectamente dónde estoy”, señaló, antes de denunciar la “mano larga” del régimen cubano y su relación cercana con el Gobierno mexicano.

En la entrevista, el músico también expresó su preocupación por la grave crisis que atraviesa la Isla: “Yo veo a Cuba realmente muy mal, según como van las cosas. Yo soy de la opinión de que los cubanos nos debemos un debate profundo donde tratemos los problemas cruciales, descarnadamente y primando la reflexión y la realidad”, dijo.

Asimismo, abogó por que el diálogo se extienda a los múltiples problemas que enfrenta el país, “más allá de la tiranía”.

A pesar de su exilio forzado, Gorki fue claro sobre el futuro de su banda: “Porno para Ricardo va a existir hasta que yo muera, obviamente”, afirmó.

En ese sentido, consideró a la banda una parte integral de su vida, por la que ha sacrificado “mucho” y de la que también ha cosechado “grandes frutos”. “Hace poco un conocido me preguntó por el futuro de Porno para Ricardo y yo le respondí exactamente lo mismo, pero él agregaba que también después de mi muerte quizás la banda pueda existir. Para mí ese es uno de los elogios más grandes que pueda recibir un artista. Para mí eso es un Grammy“, concluyó.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.