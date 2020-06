Gilberto Reyes: “Perder un país es duro”

MIAMI, Estados Unidos. – El actor cubano Gilberto Rey, uno de los protagonistas de la película Plantados, una historia de ficción inspirada en hechos reales que traza la vida de varios presos políticos cubanos tras el triunfo de la Revolución, confesó a CubaNet que “lo más importante” del filme ha sido rendir homenaje a “hombres que no tienen odio”.

“Si algo me costó trabajo en el personaje fue eso: ¿cómo puedo no odiar a un tipo que me hizo estas cosas?”, se preguntó Reyes en entrevista con este medio.

Plantados, del realizador cubano Lilo Vilaplana, cuenta la historia de aquellos presos políticos de la Isla que a inicios de la dictadura se negaron a un plan de reeducación a cambio de la reducción de sus condenas. El largometraje se filmó en la ciudad de Miami en el segundo semestre de 2019.

“Empezamos reuniéndonos con ‘los plantados’. Ellos contaban sus historias, conversaban (…). Llegamos a tener amistad”, reveló Reyes a CubaNet. Participar en el filme también significó “regalarles a estos hombres que la gente sepa qué fue lo que pasaron”, dijo.

Para el actor cubano, quien se ha desempeñado sobre todo como comediante, el régimen de la Isla “ha escamoteado mucho la historia y eso duele”.

“Nos han engañado, nos han dicho muchas mentiras durante mucho tiempo y el mundo se las ha creído. La ventaja (en el caso de Plantados) es que esos hombres (que sufrieron presidio político) todavía están vivos”.

Para Reyes, vale la pena ver el filme para “conocer realmente un pedazo de tantas cosas que nos han arrancado en la vida”. Más adelante, el artista aseguró: “No se pueden imaginar lo diabólico de ese sistema (comunista), lo bien manejado que lo hacen esas personas que quieren llegar a tomar un poder para su propio beneficio. Es terrible”.

“Cualquiera que apoye un régimen como ese… yo estoy en contra de él. No puedo. Son demasiadas las barbaridades. Son genocidas. Esa gente ha hecho las barbaridades más grandes del mundo y si algo tuvo el Comandante Polvo (Fidel Castro) fue la propaganda que tiene al mundo entero equivocado, pensando que eso es una maravilla todavía hoy en día”.

Gilberto Reyes también aseguró su respeto por la oposición cubana y lamentó que al régimen nunca le haya importado la situación del pueblo.

“Uno tiene la esperanza de que pase algo” a pesar de “la manipulación” del régimen cubano por más de 60 años. “Dejan salir a quien (ellos) quieran, dejan hablar a quien ellos quieran y no dejan a hablar a quien no quieran”, recordó el actor.

Finalmente, el artista envió un mensaje a las generaciones más jóvenes de cubanos, que se resisten a la dictadura: “Perder un país es duro, pero tener la esperanza de que ese país al que tú perteneciste alguna vez y al que sigues perteneciendo porque lo llevas aquí (el pecho) tiene salvación por ustedes, a mí me hace sentir el hombre más feliz del universo”.