LA HABANA, Cuba.- “Por su activismo bajo el régimen represivo cubano”, los artistas y activistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) recibirán este 4 de mayo el Premio Libertad 2022 que otorga anualmente la ONG Freedom House.

“Mientras enfrentamos enormes desafíos para la libertad en todo el mundo, es un honor celebrar el increíble coraje de los galardonados de este año para hacer frente a la tiranía”, declaró Michael J. Abramowitz, presidente de Freedom House, mediante un comunicado de prensa difundido por la organización.

Castillo Pérez, ganador de dos premios Grammy Latino por el tema musical ‘Patria y Vida’, fue detenido en su vivienda el 18 de mayo de 2021 por oficiales de la Seguridad del Estado; actualmente se encuentra en la prisión de Kilo 5, en la provincia de Pinar del Río, y enfrenta un posible sanción de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.

Por su parte, Otero Alcántara fue arrestado durante las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio del pasado año; se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, provincia del Artemisa, enfrentando una petición fiscal de siete años de privación de libertad por los supuestos delitos de incitación a delinquir, desacato agravado y desorden público.

Ambos líderes del Movimiento San Isidro (MSI) tienen un delicado estado de salud, agravado en los centros penitenciarios debido a la falta o a la inadecuada atención médica.

“A pesar de la represión y los reveses, el deseo humano de libertad se fortalece cada vez más. Sus campeones en todo el mundo, como Maykel, Luis Manuel y sus valientes compatriotas que el año pasado protagonizaron la mayor manifestación a favor de la democracia en Cuba desde 1959, necesitan el apoyo de los poderes democráticos y las organizaciones internacionales si quieren prevalecer. Freedom House expresa su solidaridad con el pueblo cubano, apoyando su búsqueda de la libertad durante el tiempo que sea necesario para lograr los derechos y libertades que todas las personas merecen”, agregó Abramowitz.

La gala de premiación se desarrollará este 4 de mayo en el Hotel Mayflower, Whashington, D.C., en donde la curadora de arte e integrante del MSI, Anamely Ramos, aceptará el premio a nombre de los artistas.

“Cuando Luis y Maykel comenzaron a hacer arte y a expresar cómo vivía la gente humilde en Cuba, muchos intentaron disuadirlos. No fue fácil eludir una y otra vez las invitaciones a desistir. No fue fácil llegar, a base de insistencia y fe, adonde han llegado. El régimen cubano los tiene presos, pero ellos hace mucho que alcanzaron la libertad. Pueden encerrar sus cuerpos, pero no sus voces”, expresó Ramos.

De igual forma, la ONG entregará el Premio Liderazgo 2022 a Carl Gershman, presidente fundador de National Endowment for Democracy (NED), quien dirigiera la organización por casi 40 años.

Gershman “ha sido un incansable y feroz defensor de la libertad durante cuatro décadas” y, “bajo su liderazgo, National Endowment for Democracy se ha convertido en un poderoso baluarte de apoyo a los defensores de los derechos humanos y otros activistas que luchan por la libertad en todo el mundo, y un símbolo del compromiso bipartidista de los estadounidenses con la causa de la democracia global”, expresó Abramowitz.

Durante más de 80 años, Freedom House ha trabajado por la promoción de la democracia y la libertad en todo el mundo. Desde 1943, la ONG con sede en Washington D.C., reconoce a líderes destacados que defienden esos valores.

Algunos de los ganadores en anteriores ediciones del Premio Libertad han sido el Dr. Martin Luther King Jr. y el dramaturgo y primer presidente de la República Checa, Václav Havel. Galardonados con el Premio Liderazgo en anteriores ocasiones se cuentan a: el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, los senadores Bob Corker y Lindsay Graham, y la líder Demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

