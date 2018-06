FreeAriel: ¡Libertad para Ariel Ruiz!

LA HABANA, Cuba.- Me enteré con retraso del tuitazo convocado en las redes sociales el 8 de junio para exigir que si el biólogo Ariel Ruiz Urquiola permanece en la cárcel, Amnistía Internacional lo declare preso de conciencia.

No me gustan las redes sociales, apenas las utilizo, pero en este caso, lamento mucho no haya salido a tiempo mi post o mi tweet con el hashtag #FreeAriel.

Apoyo plenamente, con mis dos manos y el corazón, el reclamo. Ariel Ruiz, preso en Pinar del Río desde principios de mayo, condenado a un año de prisión en un proceso amañado y sin garantías, no debe permanecer en la cárcel ni un minuto más: #FreeAriel.

Es un deber elemental de toda persona decente y de buena voluntad protestar ante este brutal atropello del régimen y exigir #FreeAriel. Los que debían estar presos -y por largo rato- son los que lo procesaron y condenaron. Y por supuesto, sus jefazos.

¿Hasta cuándo tendremos que soportar que en este país criminalicen a todo el que disienta un milímetro de las políticas del régimen?

Ariel Ruiz ha sido criminalizado por protestar por las fallas del venido a menos sistema de salud, por la deforestación, por las malas prácticas contaminantes y agresivas a la vida animal y la biodiversidad en general.

¡Y todavía tienen cara algunos voceros de este régimen para proclamarse respetuosos del medio ambiente, preocupados por la biodiversidad! ¡A ellos lo único que les preocupa es la ganancia económica y retener el poder!

Tanto como se habla de la lucha de los ambientalistas en Centroamérica y otras partes del mundo, ¿habrá mucha diferencia entre los que encerraron en la cárcel a Ariel Ruiz y los que asesinaron en Honduras a Berta Cáceres?

En Cuba no hay necesidad de asesinar, pero te matan en vida: te anulan, te pisotean, enlodan tu reputación, te despojan de todo, te hacen pasar hambre al dejarte sin empleo, y cuando no basta con eso, cuando no logran convertirte en una cucaracha, te meten en prisión.

Es lo que han hecho con Ariel Ruiz. Como no han podido callarlo, luego de robarle la tierra en Viñales que ocupaba en usufructo y donde trabajaba en un proyecto de protección de especies, lo encerraron en la cárcel.

Más ridículo no pudo ser el pretexto que utilizaron: lo acusaron de desacato, injuria o cualquier otra canallada que se les ocurrió, solo porque calificó de “guardia rural” a uno de los funcionarios que lo desalojó de su tierra.

Con Ariel Ruiz en la cárcel se sienten con las manos sueltas, para seguir con la tala indiscriminada de árboles, contaminando las fuentes acuíferas del valle de Viñales, matando a las especies en extinción, en sus cotos de caza, los jefazos y los turistas que pagan bien.

Si creen notarme apasionado con la causa de Ariel Ruiz, están en lo cierto. Me sensibilizo con su causa: estoy totalmente a favor de la protección del medio ambiente y del mantenimiento de la biodiversidad. Y pienso que, política aparte y sin ser un ecologista militante, toda persona que vea un poco más allá de sus narices, que no piense con el bolsillo y que le preocupe la protección del entorno, que es lo mismo que pensar en un futuro más sano y mejor para sus hijos y nietos, debe pronunciarse a favor de Ariel Ruiz Urquiola y unirse al reclamo: #FreeAriel

luicino2012@gmail.com