El fin de las “mulas”, un futuro incierto para el mercado negro de la Wifi en Cuba

LA HABANA, Cuba.- “Si realmente el gobierno cubano acaba con las mulas estaremos en grandes dificultades, la mayoría de los equipos necesarios para el montaje, crecimiento y mantenimiento de nuestras redes entran al país por esta vía. Aquí el Estado no comercializa estos equipos y son prohibidos por la aduana. Hasta ahora son fáciles de conseguir en el mercado negro, pero si acaban con las mulas podrían desaparecer”, comentó a CubaNet Eduardo Gómez, un joven administrador de uno de los nodos de Snet en Mayabeque.

Recientemente la Aduana de Cuba arremetió contra las “mulas” (personas que viajan regularmente a la Isla para llevar equipajes y paquetes), y nombró una serie de agencias “ilegales” establecidas en Estados Unidos entre las que se encuentran: XAEL Habana, Va Cuba, Cubamax Travel, Viajes Coppelia, Habana Air, Blue Cuba Travels y Central America Cargo; y diversos medios oficialistas alertaron sobre el “peligro” de trasportar un equipaje sin conocer su procedencia y contenido.

“Toda una industria gira alrededor de los Routers, cables, puntas de red Rj45, switch y todo lo necesario para conectarse, las redes como Snet han crecido en los últimos años debido a que es muy rentable comprar un NanoStation en Estados Unidos en unos 50 dólares y venderlo en Cuba por 170 dólares; es un negocio de miles de dólares, y la aduana de Cuba es la primera en aceptar sobornos para importar cualquier tipo de equipos prohibidos al país. Gracias a esto contamos hoy con una red como Snet con mucha más calidad y servicios que los brindados por el propio Etecsa”. Nos explicó otro joven informático que se identifica en la red como “Gargo” y prefirió el anonimato.

Switch (Foto cortesía del autor) Placa de Rocket m2 desarmado para pasar Aduana (Foto cortesía del autor) Placa de Rocket m2 desarmado para pasar Aduana (Foto cortesía del autor)

Laura González, una cubana que reside en Miami y viaja constantemente a Cuba usando una de estas agencias nos explicó: “siempre he viajado a Cuba por esta vía porque me sale prácticamente gratis el pasaje y aparte me dejan traer unas 15 libras, siempre traigo más que eso. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de problemas y siempre que llego al aeropuerto José Martí tengo la suerte de encontrarme con algún trabajador de ahí que por 20 dólares me saca y casi ni me revisan, la frase mágica es: Ayúdame que yo te ayudaré, me ha funcionado muy bien hasta ahora”.

“La raíz de todo esto y el verdadero motivo por el que quieren acabar con las mulas es que los productos que vende el estado en sus tiendas se están quedando estancados, ya casi nadie compra ropa en la red de tiendas estatales porque la ropa que traen las mulas es de mejor calidad y más barata, pienso que por eso quieren exterminarlas, para obligar a las personas a comprar los trapos viejos que vende el estado”, añadió Laura.

“Si entras a www.revolico.com , podrás encontrar todos los equipos necesarios para el montaje de redes, NanoStation, Mikrotik, Litebean, Routers de todo tipo, puntas de red, pinzas RJ45, entre otros. La mayoría de estos equipos entran al país por esta vía y es fácil adquirirlos en el mercado negro. El estado cubano a través de Etecsa en casi 4 años desde que comenzó el internet no ha cubierto las necesidades del pueblo y la tasa de conexión que ha logrado no se compara con las redes de barrio que han tenido un crecimiento mucho mayor. Snet cuenta con varias provincias conectadas con cientos de miles de nodos y servidores y esto se ha logrado en mayor medida gracias a las mulas, los sobornos en la aduana y la creatividad a la hora de importar estos equipos desarmados en partes y escondidos para que no sean detectados”, comentó para este diario Edgar Rodríguez, otro de los administradores de Snet en Mayabeque.

Tarjeta inalámbrica de red (Foto cortesía del autor) NanoStation m2 importado por mulas (Foto cortesía del autor) Para NanoStation (Foto cortesía del autor) Tarjetas inalámbricas (Foto cortesía del autor)

Según medios oficialistas de Cuba, la Aduana detectó 916 infracciones en frontera en 2017, se intervinieron más de 5000 equipos y accesorios satelitales con posibilidades de conexión y transmisión de datos a distancia, entre ellos NanoStation, enrutadores, conmutadores y otros medios inalámbricos. A pesar de esto el mercado negro de la wifi en Cuba continúa activo y aunque los equipos se consiguen, su valor en la Isla es del doble o casi el triple de su valor real.