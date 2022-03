MIAMI, Estados Unidos.- El reconocido director de cine cubano Fernando Pérez concedió una entrevista al sitio Luz Nocturna, en la que habla de su carrera y de la fe que deposita en las nuevas generaciones de coterráneos.

Pérez se refiere a la creación del Grupo G-20 en el 2013, cuando los cineastas hicieron reclamaciones largamente obliteradas por el Instituto Cuba del Arte y la Industria Cinematográfica (ICAIC), y responde una pregunta sobre la protesta del 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio de Cultura, cuando fue recibido por los burócratas, junto al actor Jorge Perugorría, para tratar de lidiar con aquella suerte de rebelión cultural.

La visita de ambos artistas, junto a otros miembros del movimiento 27N, previamente seleccionados por las instancias oficiales, no tuvo resultados notables.

No es primera vez que el cineasta tropieza con la intolerancia, al parecer nunca aplicada a sus más controversiales películas. Pérez dirigió la Muestra ICAIC de Cine Joven y la abandonó en el 2012 como protesta a la censura de un documental que había recomendado en la programación de ese año.

En su reciente entrevista, el director de la memorable Madagascar, donde se subliman ideas en franca oposición a la cerrazón castrista, dice echar de menos los años sesenta cuando “todo parecía posible”.

Mientras Fidel Castro trazaba su ruta hacia el totalitarismo que la Unión Soviética prodigaba a sus satélites, el cineasta asegura que su “generación estaba cambiando este país”. “La dinámica del pensamiento vibraba y, aunque todo el mundo no pensaba igual, las ideas predominantes eran las del cambio”.

En La vida es silbar hay unos personajes que cuando escuchan las palabras “libertad”, “democracia” u otras anatemizadas por el castrismo se desmayan, no lo pueden soportar.

José Martí en el ojo del canario presenta a un joven Martí que increpa al vejestorio colonial español por no dejarlo expresarse y vivir libremente.

En la propia Madagascar la protagonista siente angustia en una reunión de mediocres colegas profesores, donde parece no haber salida a sus reclamos, y se pregunta si mejor es poner una bomba en aquel lóbrego cónclave.

A diferencia de otros cineastas de generaciones precedentes a la suya, la obra de Fernando Pérez no parte de la posibilidad de restaurar la llamada “revolución”.

La ruina sistemática acontecida entre los nostálgicos años sesenta y los primeros veinte y tantos del siglo XXI pone en duda la idea de que “las ideas predominantes del cambio” significarían algún tipo de progreso para la nación sin libertad.

Pérez subraya que el ICAIC era una escuela, nunca con sentido académico, donde la cultura florecía y se “discutía constantemente”.

En medio de ese supuesto esplendor intelectual, algunos de sus colegas decidieron buscar el destino en otra parte y, durante muchos años, fueron eliminados de los anales culturales de la nación, hasta de la Cinemateca que debió protegerlos.

Actualmente, no pocos jóvenes cineastas hartos de esperar cambios que no acontecen han tomado el mismo camino del exilio. Algunos se interesan por la historia y están convencidos que el pecado original de tanto desasosiego nacional proviene de la trampa que significó sustituir dictadura, por tiranía y ya no se dejan engañar.

Las nuevas generaciones no guardan vínculos de ninguna índole con pasado tan abyecto. Fernando Pérez se queja lastimosamente de la realidad que apabulla esperanzas de recuperación ciudadana:

“El discurso oficial va por un lado y la realidad por otro. Eso es muy dañino. La gente necesita respuestas, necesita diálogo. ¿Cómo mantener un diálogo? ¿A nivel de oposición? Yo no quiero ser opositor, pero ¿cómo voy a seguirte si lo que me dices no tiene que ver con mi realidad?”.

El castrismo no repara ni en intelectuales de esta categoría, con alguna permisibilidad, que le pudieran dispensar buena promoción internacional. No le interesa lo que dice el cineasta, no lo respeta. Sus declaraciones ni siquiera son rebatidas por los medios oficiales.

“Mientras sigamos cerrados, con el mismo discurso; mientras no se abran nuestros medios y la Mesa Redonda vaya por una sola línea, esto no va a mejorar”, asegura Pérez con desilusión tardía.

“Tenemos que lograr un país más plural, como lo quería Martí. Esa era la idea de la revolución por la que luchamos. Y yo me siento revolucionario”, subraya Fernando Pérez, esperanzado, aunque el naufragio de su quimera resulta inevitable.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

