MIAMI, Estados Unidos. – El actor cubano Carlos Massola, de 62 años, murió en La Habana este miércoles, confirmó su madre a CubaNet.

En Facebook, el opositor Fabio Corchado Borroto, quien era cercano a Massola, se refirió al deceso del actor. “Acaba de fallecer mi hermano Carlos Massola. Ayer me llamó diciéndome lo mal que se sentía y hoy en la mañana me ha llamado su madre para decirme del fallecimiento”, escribió.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del actor.

Massola, nacido en La Habana en 1962, alcanzó popularidad sobre todo por su trabajo en telenovelas y otros dramatizados de la Televisión Cubana. También se destacó en el cine por su participación en los filmes Pata negra (2001), El Benny (2006) y Juan de los muertos (2011).

En los últimos años el actor también ocupó titulares en medios independientes de prensa por sus críticas al régimen de la Isla y su apoyo a las manifestaciones antigubernamentales.

Tras las protestas del pasado 17 de marzo (17M), Massola dijo a CubaNet: “El pueblo está cansado ya de tanta ignominia, tanta mierda y tanta miseria. Hay mucha corrupción, todos son unos corruptos y por eso este pueblo ya está reaccionando”.

“De este año no puede pasar la dictadura. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo! Esto no da más, la gente está cansada de tanta miseria”, añadió Massola desde su apartamento en La Habana.

En declaraciones previas ya había criticado al régimen por, según él, utilizar el arte para perpetuarse en el poder. “Cuba está jodida y los artistas tienen que ponerse del lado del pueblo”, precisó. “Yo los exhorto a todos a que miren lo triste que estamos viviendo y que tomen una posición. Es muy triste y hay que ayudar para que esta situación tan horrible termine de una vez”.

Massola vivía con su madre, de 84 años, en La Habana, y esperaba salir de la Isla gracias al programa de parole humanitario del Gobierno de Estados Unidos.

Además de pedir la liberación de los presos políticos, Massola también denunció la grave crisis que padecen los cubanos, signada por la escasez de alimentos. En ese sentido, usó las redes sociales para mostrar imágenes de su refrigerador vacío.

Refiriéndose a la gran cantidad de cubanos que estaban como él, atravesando una situación “inaguantable”, dijo: “Yo sé perfectamente que no soy el único, que hay muchísima gente en mi situación y peor”.

En octubre de 2023, Massola se dirigió al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en una transmisión en vivo de Facebook, donde le exigió la liberación de los presos políticos y lo culpó por la crisis alimentaria en el país.

“Sácalos de las cárceles. Tú no tienes nada que perder con eso. Ellos no tienen armas para matarte a ti, para caerte arriba, por favor. Saca a los presos políticos”, dijo el actor.

El actor también aludió a las carencias que experimenta la población cubana y señaló a Díaz-Canel: “No hay nada que comer. (…) Ya tú no le das chance a los negociantes ni para que te vendan un pedazo de jamonada. No tienen porque tú has pasmado eso también. Lo jodiste todo”.

