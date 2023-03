LA HABANA, Cuba. – “No soy libre y no me he sentido libre”, asegura el exprisionero político del Grupo de los 75 Ángel Moya Acosta, condenado en 2003 a 20 años de cárcel, una sanción que expira el próximo 19 de marzo.

En entrevista con CubaNet, Moya Acosta recordó que el régimen cubano lo arrestó el 19 de marzo de 2003 y lo condenó a 20 años de prisión pocos días después, el 7 de abril.

“Lógicamente, no me he sentido libre, ni antes de la causa del 7 de abril ni después de ser excarcelado”, aseguró el opositor. Además, denunció, que a lo largo de estos años el régimen de la Isla no ha dejado de “acosarlo y perseguirlo” por su constante activismo y apoyo a las Damas de Blanco.

“He sido detenido, en reiteradas ocasiones, por los cuerpos represivos de la Seguridad del Estado; me han llevado a calabozos por 24 y hasta por 48 horas; se me ha impuesto, en algún momento determinado, por mi activismo, medida cautelar de prisión domiciliaria, la cual no he acatado”, explicó.

“Me han levantado causa por supuesta actividad económica ilícita por tener recursos ―de los cuales me ha despojado la Seguridad del Estado― destinados a activistas de derechos humanos y a las Damas de Blanco. Eso demuestra que no me he sentido libre y no soy libre. Además, todavía prevalece en Cuba el régimen comunista y las leyes que lo sustentan, y todavía continúo luchando contra este régimen, enfrentándome a los riesgos que se derivan de la actitud que he asumido en mi lucha”, enfatizó Moya Acosta.

No obstante, a pesar del estado represivo al que ha sido sometido durante todos estos años el opositor aseguró sentirse “muy contento”, sobre todo porque va a terminar de cumplir durante la cual se ha mantenido “fiel a la palabra empeñada ante el pueblo cubano”, dice.

“He continuado con mi lucha, al igual que otros hermanos dentro de Cuba, así que no ha servido para nada la situación de encarcelamiento a que me sometieron los tribunales al servicio de la Seguridad del Estado. Sigo siendo el mismo y continúo luchando contra el régimen comunista de Cuba, desde aquí donde se le violan los derechos y libertades a todos los cubanos”, precisó.

Moya Acosta cree que la represión del régimen de La Habana continuará intensificándose porque esa es la única forma que tiene el poder totalitario para sustentarse.

“Las leyes, por supuesto, las van a seguir reforzando para legitimar la represión contra los activistas de derechos humanos; ahí están los ejemplos de José Daniel Ferrer, de Félix Navarro, excarcelados de la causa de los 75 y de nuevo en prisión sancionados con altas condenas de privación de libertad; el régimen no va a cesar”, advirtió.

Moya Acosta aseguró que para que ocurriera la excarcelación de presos políticos en el año 2010, además de la solidaridad internacional, un papel decisivo lo jugó el grupo de las Damas de Blanco, compuesto por familiares de los 75 presos políticos encarcelados entre los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003.

“Desde el primer día en Villa Marista [cuartel general de la Seguridad del Estado], las Damas de Blanco comenzaron a articularse por la liberación de cada uno de nosotros enfrentándose a las fuerzas represivas”, reconoció.

Durante la llamada Primavera Negra fueron detenidos y encarcelados 75 opositores y periodistas independientes cuyas condenas fluctuaban entre seis y 28 años de privación de libertad.

En 2010, el régimen de Raúl Castro liberó, bajo la condición del exilio forzoso, a varios presos políticos tras un acuerdo mediado por la Iglesia Católica y el Gobierno español. Sin embargo, alrededor de 12 de estos presos políticos se negaron a dejar Cuba, entre ellos Moya Acosta, por lo que su liberación tardó más y fue realizada bajo “licencia extrapenal”.