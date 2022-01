LA HABANA, Cuba. – El excombatiente internacionalista Enrique Abraham Rodríguez Jorge denunció ante las cámaras de CubaNet el abandono del régimen cubano, así como el constante atropello que sufre de manos de las autoridades, a pesar de que puso su vida a disposición de la Revolución cuando fue enviado a un conflicto armado en Etiopía.

Indignado por las nuevas acciones represivas en su contra, el excombatiente explicó que fue víctima del abuso de poder que ejercen las autoridades policiales sobre los ciudadanos.

“Esta gente [las autoridades, el Gobierno, la Policía] no respetan nada de lo que uno hizo por esta Revolución, se burlan de tu historia, de cómo te jugaste la vida por ellos, porque yo fui a pelear en una guerra que no era de los cubanos y, sin embargo, di el paso al frente por este Gobierno”, lamentó el entrevistado.

Rodriguez Jorge, de 60 años, señala que estuvo tres años peleando en Etiopía, justo en la frontera con Somalia, y que casi pierde la vida en varias ocasiones. Sin embargo, tras su regresó a la Isla no recibió ninguna ayuda.

“Mi mamá había pedido un fogoncito pique [fogón de queroseno] en el año 80, pero se murió y nunca recibió ese fogón. El trabajo que yo tenía como estibador lo perdí. Nunca he tenido ningún beneficio”, también lamenta.

Rodríguez Jorge es natural de Manzanillo, en la oriental provincia de Granma. Precisa que se mudó a La Habana en busca de una mejoría económica con la idea de ayudar a su familia. Sin embargo, donde pensó encontrar hospitalidad de las autoridades solo ha encontrado maltratos, dice.

En ese sentido, se refirió al arresto sufrido recientemente a manos de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que lo multaron y le decomisaron algunos productos de aseo que había comprado para enviar a su familia residente en Granma.

“Me llevaron para la estación de policías. Les digo: ¿cómo es que ustedes me van a quitar estas cositas [siete paquetes de detergente en polvo, tres pomos de aromatizante y cinco de detergente líquido] que estoy mandando a mi familia porque les hace falta?, pero no entendieron”, relata.

Asimismo, refiere que las autoridades le impusieron una multa de 1 500 pesos por la supuesta venta ilícita de esos productos aun cuando no lo encontraron ejerciendo dicha actividad.

“Cuando salí de la Policía boté el carnet [de combatiente] porque en definitiva yo no me estoy tapando detrás de él. Con 60 años estoy trabajando por mi familia. ¿Cómo me van a quitar una cosa que no me han cogido vendiendo y encima meterme una multa de 1 500 pesos? Eso es abusivo”, terminó.

