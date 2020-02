LA HABANA, Cuba.- Desde el pasado 13 de febrero, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) lanzó una promoción de rebaja de internet a 0,30 centavos la hora de conexión. La “oferta” estaría vigente entre los días 13 y 16 de febrero, “un supuesto regalo del monopolio a sus usuarios por el día del amor y la amistad”.

“Desde el mismo día 13 no hemos podido conectarnos en ningún punto wifi, al parecer no tienen infraestructura para soportar una gran cantidad de personas conectadas al mismo tiempo. La conexión no es que sea lenta, es que ha sido prácticamente nula. No sé qué promoción es esa, debería llamarse estafa porque gasté más de 3 horas y no pude ni chatear con mi pareja, que vive fuera de Cuba”, comentó a CubaNet Daniela Barrios.

La congestión debido a la gran cantidad de personas tratando de conectarse para “aprovechar la oferta” no solo ha sido en los puntos Wifi, usuarios de Nauta Hogar también reportan insuficiencias e inestabilidad tanto en la red como en el portal Nauta.

“No he podido ni siquiera recargar mi cuenta. El portal nauta no funciona y la conexión esta pésima. Las páginas web no cargan, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger no se conectan y nada podemos hacer, ni siquiera los mensajes de texto salen”, explicó Raúl O’Farril, usuario de Nauta Hogar.

Por otra parte, las redes de datos móviles 3G y 4G (que no recibieron beneficios de rebaja de precio) también han sufrido congestión e inestabilidad, sobre todo en los horarios picos de la tarde y de la noche.

Según Rafael Álvarez, trabajador de ETECSA, “esto se debe a que la compañía no cuenta con el ancho de banda suficiente para soportar tantos usuarios conectados a la vez”.

“Tuve que esperar a la madrugada para poder hablar con mi novia que vive en Estados Unidos. Había comprado un paquete de datos de 1 GB y lo tenía guardado solamente para poder hablar con ella en una fecha tan señalada como es el 14 de febrero. Mi móvil se conecta a las redes 3G y 4G. Sin embargo, me cansé de probar por ambas y de nada servía. Es una total falta de respeto que nos cobren tan caro un servicio que no funciona y que nos hagan pasar por bobos con promociones de rebajas falsas”, comentó a nuestro diario Darío Roca, un joven que reside en la Habana.

Mientras tanto, otros emprendedores que trabajan directamente conectados a Internet en los talleres de reparación de móviles plantearon que “las promociones de rebaja de Internet han sido siempre una gran mentira”.

“Al final se gasta mucho más dinero porque la conexión no sirve y hay que emplear más tiempo para poder descargar ficheros u otros archivos necesarios para nuestro trabajo. Que no engañen más al pueblo con falsas promociones y falsas rebajas de precio”.

Según datos recientemente publicados en medios oficialistas de la Isla, en Cuba están conectados a internet 7,1 millones de personas, lo que representa el 63% de la población del país.

Al cierre de 2019, ETECSA anunció que existían 3,7 millones de líneas móviles con acceso a datos, una elevada cifra de usuarios que, cuando se conectan al mismo tiempo, hacen temblar la infraestructura del monopolio.