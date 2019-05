ETECSA y el ataque de los clones

Foto del autor Foto del autor Foto del autor Foto del autor

LA HABANA, Cuba.- “En la mayoría de las zonas Wifi las antenas que operan en la banda de los 5GHz están clonadas, por lo que es un gran peligro conectarse a ellas debido a que puedes perder tu saldo de Internet con facilidad”, explicó a CubaNet José Manuel Hernández, un joven graduado de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).

“Es otra de las variantes de ataques cibernéticos que está afectando a los usuarios, las antenas de ETECSA quedan esclavas del atacante mientras los usuarios se conectan a la antena falsa (el Clon), de esta forma todo el ancho de banda de Internet es abarcado por la persona que hace el ataque”, añadió.

La clonación de las antenas de ETECSA consiste básicamente en crear un punto de acceso idéntico a los originales que se encuentran en los parques, utilizando el mismo canal, frecuencia y dirección Mac (media access control) que los originales. Los usuarios se conectan a esta antena falsa, y muchas veces el objetivo de los atacantes es navegar gratis cuando caiga la presa, pero otras veces es apoderarse de todo el ancho de banda de una de las antenas de ETECSA, con el fin de comercializar el acceso donde el monopolio no es capaz de llegar.

En cualquier escenario, los usuarios de ETECSA son los que salen perdiendo, tiempo y dinero. Muchas veces el ciberpirata se queda con las credenciales y las usa por largo tiempo, sin que la víctima sospeche que está siendo robada.

“Tengo una antena Nanostation M5 y me conectaba desde mi casa a un parque wifi que está situado a unos 300 metros, quiero aclarar que no me robo nada, pago las horas que uso como si estuviera en el parque, pero desde la comodidad de mi casa. Desde que están clonando las antenas de ETECSA no me he podido conectar más, porque mi equipo se conecta a la antena falsa y esta no da servicio, lo hacen para abarcar para ellos solos la conexión, y así poder gestionarla cobrando.” Nos contó Víctor Veloz, un joven que ya está acostumbrado a usar Internet, mayormente para realiza trabajos académicos.

“Llamé a atención al cliente y después fui personalmente a las oficinas comerciales de la localidad donde vivo. Les expliqué lo que estaba pasando, pero nadie supo darme una respuesta, ni tan siquiera entienden nada porque no tienen personal preparado. En los parques no se nota porque las antenas de ETECSA operan en dos frecuencias, 2.4 GHz y 5GHz. Los ataques de los clones solo están dirigidos a la frecuencia de 5 GHz y la mayoría de los móviles usan solo la de 2.4 GHz, que es mucho más lenta y congestionada”, aseguró.

Las otras variantes para conectarse a Internet como Nauta Hogar y a través de los datos móviles no están al alcance de la mayoría, a la primera pocos pueden llegar debido a la falta de infraestructura. En Cuba siempre han escaseado las líneas de telefonía fijas, que actualmente pueden llegar a costar hasta mil dólares. A la segunda tampoco, por ser demasiado cara para el cubano de a pie. Los planes para navegar por Internet en el teléfono pueden costar hasta 30 dólares, el equivalente al salario mensual de un trabajador profesional.

En una edición del programa Mesa Redonda, funcionarios de ETECSA dijeron que “routers clonados” es uno de los principales problemas que perjudican a los usuarios en las zonas Wifi, y dio a entender que los que practican tales actividades pueden ser arrestados por las autoridades.