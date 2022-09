SANTIAGO DE CUBA.- Desde que se reanudó el curso escolar 2021-2022 en Cuba, los estudiantes universitarios de la Facultad No.2 de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba han estado denunciando en redes sociales la pésima alimentación que les ofrecen, muchos de ellos sin temor a las represalias que puedan tomar los directivos de esta institución en su contra, como ya ha ocurrido antes.

Tal fue el caso del estudiante de tercer año Ernesto Rizo, quien fue suspendido de la carrera por tres años justamente por quejarse de la comida en su página de Facebook. El pasado mes de mayo el joven, residente en el municipio Mella, publicó una foto de la cena que habían servido ese día: arroz blanco y un mango verde como plato fuerte.

A raíz de la publicación fue interrogado por agentes de la Seguridad del Estado y quedaron en decidir su situación más adelante. Fue hasta hace unas semanas que los directivos de la Universidad, encabezados por el decano Hubert García Zapata y vicedecano docente Dr. Carlos Manuel Gonzáles Brisuela, resolvieron aplicarle la arbitraria medida.

En ese entonces la Facultad publicó un comunicado en la misma red social en el que desmentían las “noticias falsas difundidas” y afirmaban que “este tipo de acciones” no se repetirían, pues se lucharía por “subsanar los errores, de la manera y por las vías correspondientes establecidas”. Así, como una “subsanación de errores”, catalogan los rectores de esta institución la suspensión de estudiantes por expresar su opinión.

Ya han pasado algunos meses y la alimentación en esta Universidad lejos de mejorar ha empeorado sobremanera. El menú se ha reducido a arroz blanco, chícharos, mermelada y sopa, casi todos los días, mediodía y tarde. Algunos becarios han revelado a CubaNet sus intenciones de abandonar la carrera si las cosas continúan así.

“Esto no hay quien lo soporte”, denunció una joven de tercer año. “Nos dan arroz, sopa de arroz y mermelada de mango, a veces, mediodía y noche. Todo con aspecto y sabor realmente vomitivo”. “¿Hasta cuándo será esto? ¿Se puede estudiar en tales condiciones?”, se cuestiona.

“Yo estoy al punto de sentarme en mi casa, si total, uno se mata pasando trabajo y cuando te gradúas no llegas ni a 6000 pesos. Eso es más o menos 31 MLC a como está el cambio ahora. ¿Qué uno se compra con eso? No voy a pasar más hambre por gusto, mejor me hago cuentapropista”, comentó Alberto, de segundo año.

No obstante, en medio de la difícil situación, la dirección de la Facultad insiste en agravar el disgusto de los universitarios. La semana pasada se llevó a cabo la Asamblea X Congreso de la FEU, para debatir los problemas que les atañen. Pero el evento no trascendió por los resultados, sino por las comparaciones que se generaron entre la comida que les ofrecieron a los participantes, todos ellos miembros de esa organización y de la UJC; y la que dieron al resto de los futuros galenos.

“Hoy en el Congreso de la FEU: la comida de la FEU vs. la comida los feos”, reza una de las denuncias adjunta a una foto de los platos. Mientras que en uno se podía apreciar pollo, ensalada, sopa, pan y mermelada; el otro solo tenía arroz, algunos trozos de plátano burro y sopa, pero esta de apariencia más aguada.

Por otra parte, a principios de este mes, la misma dirección también decidió arrendar la cafetería de la escuela. Eso significa que las ofertas estatales que, aunque escasas, era más económicas, quedaron en el olvido. Ahora las opciones superan por mucho las posibilidades de la mayoría, pues la media del estipendio semanal que garantizan los padres es de 300 a 400 pesos, según el testimonio de los entrevistados. Este monto debe suplir no solo los gastos de comida, sino también de transporte.

“Ahí ya no venden nada estatal, ahora todo es particular, por ende, una pizza cuesta 40 pesos, una barrita de chocolate 25 pesos y un refresco de Pepsi Cola 165 pesos, solo por poner ejemplos. De esta manera estudiar se hace insostenible”, lamentó otra joven de tercer año.

Esta realidad es mucho más dura a las afueras de la Universidad, donde todos los puntos de ventas y cafeterías son también particulares. Hace unos días, los propios universitarios dieron a conocer los nuevos precios tras el inicio de curso. Ahora un pan con jamón y queso puede costar hasta 100 pesos, cuando pocos meses atrás costaba 25 o 30 pesos, cuando más. En el mismo orden, una caja de jugo cuesta 500 pesos y una lata de leche condensada oscila en los entre los 300 y 350.

En el actual escenario, varios estudiantes han decidido abandonar la carrera con el objetivo de irse del país. De acuerdo con las fuentes, el deseo de emigrar, específicamente a los Estados Unidos, es casi general. Uno de ellos reveló que al menos 10 de sus compañeros se han marchado, pero afirma que este es solo un estimado muy por debajo de la cifra real.

“Cada vez que un profesor pregunta por alguien que está ausente se hace un silencio en el aula, pues no sabemos si no fue o se fue del país”, lamenta Daniel de segundo año.

En el mes de julio trascendió la deserción de Henry Silva, ex presidente de la FEU en la Facultad. El hecho sorprendió a todos, justamente por su militancia en la organización, y por sus supuestas convicciones políticas a favor del sistema comunista. El propio Silva posteó imágenes de su llegada a Louisville, Kentucky, al tiempo que agradeció a Dios y a su familia por “impulsar sus ganas y sueños de libertad”.

“Fue difícil, no lo niego, días sin comer, sin beber agua, noches sin dormir, sin bañarnos, pero valió la pena”, aseveró el ex militante de la Federación Estudiantil Universitaria.

