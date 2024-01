LA HABANA, Cuba. – “Yo viví el Período Especial y puedo asegurar que ahora hay más escasez”, afirma la holguinera Nadieska Pompa Romero, quien califica de “incomparable” la actual crisis de Cuba con cualquier etapa anterior.

“Esta es la peor época que hemos vivido. Los precios están tan altos que con 20.000 pesos una persona no llega a fin de mes. Solamente la libra de azúcar cuesta más de 300 pesos y la libra de arroz está a 200”, detalla la mujer, que al mismo tiempo expresa su desaliento sobre el futuro. “No veo esperanza de que vayamos a mejorar. Este país nunca ha salido del Periodo Especial”, sentencia.

“Período especial en tiempo de paz” es un eufemismo usado por el exdictador Fidel Castro Ruz para referirse a la grave crisis económica que sobrevino en Cuba a inicios de los años 90 del pasado siglo, tras el derrumbe del campo socialista.

“El Periodo Especial nunca se ha acabado, se ha mantenido. Unas veces es malo y otras peor. No se sabe bien cómo es la cosa, lo cierto es que nunca hemos mejorado y seguimos en una crisis eterna”, dice Gilberto Rosales Romero.

Un anciano cubano en las calles de Holguín (Foto: CubaNet)

Para muchos, en este caso, “especial” es un adjetivo ambiguo creado por el régimen cubano para disimular la gravedad del problema. “‘Especial’ es algo bueno, pero en este país no hay nada de especial; son muchos problemas acumulados y estamos cada día peor”, dice Rosely Sierra Lorenzo, quien considera que en la actualidad la desigualdad social es mayor. “En estos momentos las diferencias económicas entre los cubanos son mayores. Se nota en la ropa, el calzado, en la alimentación, en la vivienda. Una minoría está arriba y una mayoría está muy abajo”, resume Sierra Lorenzo.

En ese sentido, las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), abiertas a finales de 2019, incrementaron las disparidades sociales en Cuba. “Esas tiendas solo son para quienes tienen acceso al MLC, que es una minoría. Las abrieron con el pretexto de que con el dinero recaudado se utilizaría para abastecer las tiendas en moneda nacional, pero todo quedó en promesas porque casi cinco años después es más grande la escasez en los comercios En las bodegas hasta han reducido la canasta básica”, dice Manuel Contreras Ochoa.

Por otro lado, en las ciudades se encuentran, a simple vista, más personas en situación de calle que durante los años 90 del pasado siglo. “Donde quiera ves personas durmiendo en los parques, en el piso o pidiendo limosnas. Eso no se veía tanto en el Período Especial. Es innegable que ahora hay más pobreza y necesidad”, dice Rosemary Almenares Sánchez.

Precios en una paladar (Foto: CubaNet) Precios en un mercado no estatal (Foto: CubaNet)

“Yo nací en 1991 y desde entonces estoy viviendo en un Período Especial constante”, afirma Laura Chapman Dubois, que para demostrarlo cita algunos ejemplos: “Llegas a la bodega, no hay nada; en el cajero automático no hay dinero, tampoco hay medicinas en la farmacia y todo es no, no, no. Pero en el Noticiero de Televisión dijeron que este año será mejor que el anterior y que tengamos confianza de que vamos a mejorar; ya nadie cree en eso porque todos los años es la misma ‘muela’ [promesa]”.

Chapman Dubois lamenta más la situación de su hijo de nueve años que cursa el cuarto grado. “Hoy le hice una tortilla para que desayunara porque no tenía pan para darle. Tengo que gestionar 2.000 pesos para comprarle un paquete de leche, pero mi salario es de 2.900 y eso lo único que gano. En la escuela te exigen que rinda académicamente y que saque buenas notas en los exámenes, pero con la mala alimentación las neuronas no funcionan”, concluye.

Tras la fracasada “Tarea Ordenamiento”, implementada a partir de enero de 2021, los índices de inflación se dispararon hasta alcanzar 208% por año, de acuerdo con una publicación en la red social X de Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Hopkins, de Estados Unidos.

“El Periodo Especial no fue tan grave como ahora. Fue difícil, pero las cosas aparecían y no al precio que están hoy. Ahora tú compras una cosa con un precio y a las dos horas está más cara”, asevera Luz Fuentes Méndez.

Un cubano durmiendo en las calles de Holguín (Foto: CubaNet)

La misma idea la reafirma Efrén Pérez Patterson: “Esto está peor que en el Periodo Especial. Es verdad que en ese momento había escasez, pero había dinero. En cambio ahora hay cosas, no hay dinero y los precios están por las nubes. En el Período Especial una libra de arroz llegó a valer 60 pesos y ahora vale 200 pesos. Por eso la gente se va y se seguirá yendo; no hay esperanza de una mejoría”.

Con la agudización de la crisis actual también se ha notado más la pérdida de valores humanos, afirma Diego Saínz Ramírez. “Yo tengo 76 años, viví el Periodo Especial y afirmo que ahora estamos peor. Nos hemos vuelto más egoístas y avaros. Hasta en la familia hay discordias por las cosas. La escasez lleva a eso. Nunca se había visto al país en esta situación, jamás”, termina.

