LA HABANA, Cuba. – “Si hubiese formado escándalo o me hubiera puesto desagradable estoy segura que ya hubiera resuelto”, dice Yudisleidis Carmona Hernández, madre de dos niños menores de edad.

La joven, que reside en la calle 122, No. 6 708, entre 67 y 69, en el municipio habanero de Marianao, lleva años clamando por ayuda a las autoridades cubanas. Yudisleidis y sus dos hijos viven hacinados en la sala de la vivienda de su madre, donde también conviven su hermana y su padrastro.

“Llevo cuatro años esperando con ecuanimidad, hablando calmadamente y, a lo mejor, por eso es que no he resuelto”, cuenta a CubaNet.

Según explica, a finales de 2018, tras enviar una queja al Departamento de Atención a la Población en el Consejo de Estado, la Dirección Municipal de la Vivienda de Marianao le indicó solicitar un terreno a Planificación Física y le prometió aprobar un subsidio a su favor, para que pudiera construir su propia vivienda.

Ya han pasado cuatro años y hasta ahora no ha recibido nada, asegura. “Tramité todo aquello; soy el (expediente) 1343 en primera convocatoria del año 2019, pero no me han resuelto nada”, acota.

Más adelante, en 2020, la Dirección Municipal de Vivienda también declaró con lugar ―en un documento escrito y firmado por Margarita Castellón, directora de la entidad en ese momento― la petición de Yudisleidis, aunque indicó que no contaba con ninguna solución.

De acuerdo con la joven, su caso es conocido por la sede municipal del Comunista de Cuba (PCC), por la Dirección Municipal de Planificación Física, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, la Dirección Municipal de Vivienda y el Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado.

“Yo lo que quiero es una solución, no que se me atienda como una personalidad. Me estoy apoyando en la Revolución, ahora hay un nuevo Código de las Familias que habla de la protección infantil, del amor y la unificación de las familias”.

“Mis niños no llegan a la semana en el círculo infantil sin enfermarse. Ellos tienen un componente alérgico y aquí viven en pésimas condiciones”, dice mientras señala con su mano las manchas de humedad en el techo de la habitación donde duermen.

Yudisleidis también asegura que, hasta la fecha, el régimen cubano solo le ha proporcionado ayuda financiera por su condición de madre soltera. “Yo soy caso social y recibo una chequera de 3 700 pesos por los dos niños. Eso es lo único que me han dado por Seguridad Social”, apuntó.

Sobre el tema, Lidia Rosa Podadera Valdés, médico de la familia y vecina de la joven, certificó que su situación es “crítica”.

“Yo los conozco desde que nacieron; son una familia muy grande y viven extremadamente reducidos. Las condiciones en que viven tampoco son las más favorables para el desarrollo de los niños. Por eso creemos que ella reúne todas las condiciones para que el Gobierno la ayude”, dijo la doctora.

