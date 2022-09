MIAMI, Estados Unidos. – Ruslan Spirin, el representante especial de Ucrania para Latinoamérica y el Caribe, dijo este jueves, en una entrevista exclusiva con CubaNet, que estaba seguro de que el pueblo de Cuba entendía lo que estaba sucediendo en Ucrania, pese a la narrativa rusa que ha sido replicada por medios oficiales del régimen de la Isla.

Spirin también relacionó el apoyo del Gobierno cubano a la invasión de Rusia a Ucrania con la deuda millonaria que mantiene La Habana con Moscú.

No obstante, opinó que “el pueblo de Cuba es muy sabio” y que “entiende muy bien lo que sucede”. “Ningún gobierno de ningún país va a apoyar la guerra en otra nación si no quiere la guerra para su propio pueblo”, dijo.

“Cuando uno dice que hay que apoyar la guerra contra una nación, pues no podemos creerlo. Así que entendemos que hay una posición que Rusia obliga a tomar o declarar, y hay una posición del pueblo que entiende que hay víctimas y hay invasores ocupantes que pretenden conquistar el territorio de otro país”, consideró.

Por otro lado, el diplomático ucraniano aseguró que “la amenaza rusa para Ucrania es una amenaza global para todo el mundo” y que implica una crisis alimentaria, energética y nuclear.

En ese sentido, se refirió al riesgo de un accidente nuclear en la central de Zaporiyia, “10 veces más peligrosa que la de Chernóbil”.

La invasión de Rusia a Ucrania comenzó el pasado 24 de febrero, cuando las tropas bajo el mando del Kremlin “entraron al territorio ucraniano con el plan de conquistar al país, ponerlo de rodillas, y en 72 horas conquistar Kiev, mostrando al mundo que Rusia es un país potente y un fuerte jugador en el ámbito político mundial”, resumió Spirin.

“Resulta que [los invasores] fracasaron con todos sus planes”, agregó.

Asimismo, también aseguró que, “cuando Putin entendió que no podía ganar Ucrania por tierra, cambió su táctica y comenzó los ataques desde larga distancia lanzacohetes y misiles y bombardeando a las ciudades ucranianas para causar miedo”.

Con respecto a los posicionamientos de algunos países, Spirin dijo que “algunos” toman decisiones sin tener “la imagen completa” de la invasión rusa. “Por eso no pueden analizar bien la situación y por eso, no teniendo la información suficiente, toman las decisiones que no corresponden”, concluyó.

