¿Está aflojando la censura en Cuba?

GUANTÁNAMO, Cuba.- Cuba ha cambiado. Una prueba de ello son los comentarios que aparecen en las redes cada vez que se trata algún tema cubano. No voy a referirme a sitios ubicados en el extranjero, donde se puede opinar sin miedo a que sea registrado el IP de la computadora y se conozca la identidad del forista. Esta vez voy a referirme a Cubadebate, una publicación en la que aparecen polémicos artículos de especialistas.

Aunque una de las características del sitio ha sido impedir la participación de voces disonantes, últimamente se aprecia cierta tolerancia hacia las opiniones contestatarias. Desconozco si se trata de una nueva política del sitio, lo evidente es que la actitud del pueblo al emitir sus opiniones está cambiando, lentamente, es cierto, ¡E pur se muove!

Por razones de espacio me he centrado en las opiniones vertidas sobre la nota “Debaten sobre sistema político cubano en la Universidad de La Habana”, publicada por Cubadebate el pasado 25 de enero.

Un forista, identificado como Candela, refiriéndose al delegado de su circunscripción dijo:

“Me da mucha pena con ese joven, con nosotros y, sobre todo, con el descrédito que deriva de esta forma de gobernar que no se ajusta a la realidad. Su función ante nosotros es, al parecer -y como muchas veces he escuchado decir a Lazo por la televisión- EXPLICAR… ¿explicar qué? Lo que necesitamos son SOLUCIONES CON FECHA DE CUMPLIMIENTO. Nos lee un informe del municipio con lindas citas y consignas patrióticas y luego un rosario de cifras de gastos en obras que nos resultan ajenas y ninguno de nosotros participó ni votó por sus prioridades. No dudo de la veracidad de lo que allí se plasma, ni de la honestidad de los funcionarios; solo que no fuimos consultados”. Y en otra parte aseguró: “¿Quiénes son nuestros diputados? ¿Nos representan? Por quienes he votado jamás han asistido a alguna de nuestras reuniones. Voté por una brillante biografía sin saber su capacidad para debatir e influir en las soluciones de los problemas que nos aquejan”.

Por su parte Itachi Uchija dijo:

“Realmente es triste y penoso decirlo pero tiene toda la razón, solo tiene de Poder y Popular el nombre y creo que esto hay que revisarlo a profundidad, ya lo dije en otro comentario anterior “esta es la nueva clase social” LA CLASE DIRIGENTE en cierta forma inmune a la justicia, a la información y ajena a las críticas y al criterio del pueblo. Si fuere un verdadero Poder Popular consultara debidamente a las masas en cada decisión importante que afectara a todos, no debería acatar cada decisión tomada desde arriba como un hecho, discrepar en esas decisiones no es ir contra la revolución y sus líderes sino tomar la mejor decisión para la mayoría; nuestros dirigentes, con todo respeto, son personas y a pesar de contar con mayor información y mejor asesoramiento pueden tomar decisiones erróneas o que no beneficien y entonces es donde entrarían en juego nuestros representantes, analizando, evaluando consultando y tomando una decisión -señor presidente como esta decisión es tan importante queremos que se someta a consulta popular- y que sea el pueblo digno y trabajador quien decida SI a la medida, en consulta popular, o NO a la medida, así de simple…”

Renato Lázaro González Garcés 61121711363 dijo:

“En la última rendición de cuenta que participe en 2015, pregunté al delegado si se conocían las prioridades de nuestra circunscripción y un plan para su solución que contemplara financiamiento, etapas, etc., y me respondió que no conocía eso, entonces cómo van a poder exigir soluciones, el delegado se ha convertido en un lleva y trae, por eso la mayoría de las asambleas se dan con una participación real de un diez o veinte por ciento aunque virtualmente se reporte más de un setenta u ochenta por ciento”.

David afirmó:

“(…) por qué yo tengo que ejercer el voto por alguien que no conozco y ni siquiera he visto nunca, digo esto porque se manda a votar por una persona que ya hace muchos años no vive en ese barrio o peor aún, vive en otra provincia. Lo otro es la forma de elegir a los presidentes de gobierno de cada provincia, así como los del municipio, me parece que estos deben ser elegidos por los pobladores de esa provincia y municipios. Este análisis debe ser debatido y realizar propuestas a la máxima dirección del país, pues si queremos que algunas cosas mejoren debemos empezar por aquí. Ya es hora de realizar cambios por el mejoramiento del pueblo de Cuba, no es nada bueno seguir imponiendo la ocupación de estos cargos gubernamentales, estos cargos deben ser elegidos por todo el pueblo de cada provincia”.

Ángel escribió:

“En Cuba, que yo conozca nunca han sido mencionados con nombre y apellidos aquellos cuadros que han delinquido y no es que sean un montón ni mucho menos, pero es una medida ejemplarizante y necesaria. Además, hacen falta análisis más profundos sobre las causas que motivaron que tal o cual entidad que decide en la producción nacional incumpliera su plan, decir qué errores se cometieron y quiénes fueron los responsables, hay que acercar más los medios de comunicación a las fábricas y trasmitir, aunque no sea en vivo, las opiniones de los trabajadores y sobre todo, dar seguimiento a la solución de los problemas planteados”.

Por último, Camagüeyano le puso la tapa al pomo al asegurar:

“Aquí todos los comentarios de los foristas van por una misma línea: que necesitamos cambios radicales para nuestro sistema político, pero sin embargo estoy seguro de que en el encuentro no se habló igual, y se trató todo con paños tibios. No sé por qué los que tienen que representarnos siempre tienen un punto de vista tan distinto de los representados, creo que en eso se resume el Sistema Político Cubano”.

La crisis del sistema político cubano es algo que el periodismo y la sociedad civil independientes denuncian desde hace años. Que aumenten los cubanos que coinciden con tales criterios sólo confirma la veracidad de esa denuncia. Sólo basta saber si, como también preguntó otro forista, estos criterios serán leídos por los disputados y, mejor aún, tenidos en cuenta.