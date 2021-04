HOLGUÍN, Cuba.- “Escaparme del trabajo es la única manera de poder comprar alimentos para la casa”, afirma a CubaNet Magdalena, mientras hace una cola en el mercado.

Magdalena, que así pidió ser identificada, trabaja en el departamento de contabilidad de una sucursal bancaria. “Desgraciadamente hay que hacer eso porque cuando culmina nuestra jornada laboral a las 2 de la tarde ya todo está cerrado”, dice la joven.

La reducción del horario laboral en el sector estatal forma parte de un grupo de medidas adoptadas por el Consejo de Defensa para “reducir al máximo la movilidad, contribuir al control de la COVID-19 y frenar la amplia dispersión de la enfermedad en la provincia de Holguín”.

Sin embargo, la disposición no tiene en cuenta a los trabajadores estatales que al terminar su jornada laboral no pueden realizar trámites, ni tampoco comprar alimentos en los mercados del agro.

Los jefes prohíben la salida bajo el pretexto de que están violando lo establecido o que los empleados se demoran mucho en la gestión. Ante esta situación, los empleados deciden escaparse para comprar alimentos y realizar otras gestiones bajo el riesgo de sufrir sanciones. “Es preferible una sanción y no pasar hambre”, es el pretexto generalizado de los trabajadores estatales que los impulsa a ausentarse de su centro laboral.

La problemática no es nueva, pero se ha acrecentado con las nuevas medidas. Históricamente los cubanos han tenido que utilizar su horario laboral para gestionar problemas familiares, hacer colas y realizar diversos trámites. Es un medidor, también, de que en realidad las instituciones del régimen jamás han sido productivas.

“Es una medida para evitar el contagio del coronavirus pero que también propicia que la gente no trabaje. ¿En qué momento vamos a resolver nuestros problemas personales? Prefiero que me sancionen por ausentarme del trabajo y no pasar hambre”, dice Magdalena.

Las madres de niños pequeños son las más afectadas. “Los que tenemos hijos chiquitos estamos en la peor situación. Cuando recojo a mi hijo de cinco años de donde lo cuidan y llegamos a la casa él me pregunta ‘mami, ¿y mi merienda?’. Entonces él no entiende que no tiene merienda porque no pude salir del trabajo”.

Para intentar evitar estas fugas, algunos centros laborales han establecido la entrega de módulos que incluyen aseo personal y alimentos. Pero en la mayoría de los casos la oferta es escasa y no satisface las necesidades; a esto se suma que los productos del agro son de mala calidad.

Leticia, que también está ausente de su puesto laboral para hacer cola en el mercado, cuenta que su esposo trabaja y la madre cuida de su hijo de dos años. “A nosotros nos dieron un módulo que incluyó un paquete de muslo de pollo, un paquetico de detergente, un pomo de champú, dos pomos de agua ciego montero y una frazada de trapear, todo por 500 pesos. En todo el año no nos habían dado nada. El módulo no cubre las necesidades del mes. Y en todo ese tiempo qué comemos. Por eso estamos obligados a fugarnos del trabajo”.

Los trabajadores interpretan la entrega del módulo como una acción de pura formalidad que servirá para utilizarla como ejemplo en las asambleas del sindicato.

Es el caso de Elizabeth, que en su trabajo le vendieron ají, un paquete de papas prefritas a 180 pesos y una ristra de ajo de 50 cabezas que costó 300 pesos, “pero todas las cabezas estaban vanas (vacías). No solo no tuvieron en cuenta que estaba muy cara, sino que no servían. Mi marido vio aquella ristra de ajo y por poco le da un ataque. Por su aspecto al parecer la ristra era del año antes pasado. Nos sentimos engañados, nos sentimos estafados. Y lo peor es que fue un engaño premeditado, porque antes de la venta nos mostraron una jaba con productos de buena calidad, y la que nos dieron ya estaba empaquetada y no nos la dejaron revisar. Después se negaron a devolvernos el dinero. Es una pura formalidad. Ellos dicen, bueno le dimos un módulo. Y en la reunión del sindicato los jefes se vanaglorian de que hicieron una gestión para ayudar a los trabajadores. Yo siempre he dicho que el sindicato es para pedir el dinero de la cotización y para obligarnos a desfilar el primero de mayo”.

Carmen es enfermera y coincide que la medida no beneficia al trabajador estatal. “Cuando salgo del trabajo todo está cerrado. Todo esto está creado para las personas que no trabajan. El trabajador, el que aporta al estado, no tiene derecho a nada. No podemos ir a la shopping, no podemos ir a un mercado, no podemos comprar nada. Tú tienes que comprársela al revendedor, porque tienes que comer de alguna manera. Entonces los cuatro kilos que te paga el gobierno tienes que pagárselo al revendedor porque por los horarios encontrados no podemos comprar nada en las tiendas. No podemos hacer una cola. La medida estimula que dejes de trabajar”.

Esta desatención a los trabajadores ha motivado que muchos de ellos dejen de trabajar con el estado e inicien emprendimientos privados o a actividades ilegales. En ambos casos obtienen más beneficio económico y más libertad para hacer gestiones que favorecerán al hogar y la familia.

“Con esta medida el estado contribuye a que la gente se deforme. Hay que comer todos los días. Tú te pones una camisa y lavas todos los días… pero comer tienes que comer diario. Tienes que inventarla porque ahora con la unificación monetaria todo está muy caro”.

Hay centros de trabajo que no apoyan a sus trabajadores. “En mi trabajo no nos venden nada. Nos quejamos y hemos pedido a la dirección y al sindicato que por favor nos vendan algo porque cuando culminamos la jornada laboral todo está cerrado. Pero ellos no nos dan motivos, ni razones. Sin embargo, tenemos que pagar el sindicato, tenemos que pagar la FMC, tenemos que pagar el CDR. Y son millones de pesos que ganan estas organizaciones por la cotización. Y yo me pregunto ¿qué beneficios le dan las tres al pueblo? ninguno. Sin embargo, sus funcionarios tienen buenos salarios, viajan en autos, trabajan en oficinas con aire acondicionado y otros privilegios más, mientras el pueblo cubano sufre miserias y necesidades”.