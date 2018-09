¿Es Western Union la mejor opción para enviar remesas a Cuba?

Foto del autor Western Union tarifas de envío de dinero. Fotos del autor Sitio de Western Union bloqueado. Fotos de autor Oficina de Western Union de Boyeros. Fotos del autor

MAYABEQUE, Cuba.- “Mi hijo vive en Miami y me mandaba 100 dólares todos los meses por Western Union. Siempre lo cobraba en mi municipio porque era fácil y rápido pero desde hace más de dos meses tenía muchos problemas para que me dieran mi dinero. En el mes de agosto tardé más de 15 días para cobrar porque según ellos, no tenían efectivo”, nos cuenta Pedro Rodríguez, un profesor jubilado que como muchos en Cuba vive gracias a las remesas familiares.

“El desabastecimiento de efectivo es algo cotidiano en Western Union. Nada que tenga que ver con el estado funciona en este país. Conozco agencias particulares que son mucho más rápidas y efectivas, incluso te llevan el dinero hasta tu casa en pocos días”, añadió Luis, un amigo de Pedro que lo aconsejó para que dejara de usar la empresa estadounidense.

Desde el pasado mes de agosto los problemas de desabastecimiento de efectivo en las oficinas de Western Union se han agravado.

Este reportero pudo comprobar que la mayoría de las oficinas de la provincia Mayabeque y del municipio Boyeros, incluida la oficina situadas en el aeropuerto de La Habana, no cuentan con suficiente dinero en efectivo para pagar a sus clientes.

Como alternativa a los malos tratos, los problemas de conexión y la falta de efectivo, muchos cubanos en la Isla han sugerido a sus familiares en el exterior, principalmente en Estados Unidos, que utilicen las agencias particulares.

Ubicadas en Miami, la mayoría de estas agencias se dedican al envío de paquetes usando las llamadas “mulas”, pero muchas incluyen también el envío de dinero.

Pedro Luis Álvarez, un cubano que trabaja para una de estas agencias y prefirió no revelar sus datos por cuestiones de seguridad, refirió: “Nuestra agencia radica en Hialeah, enviamos paquetes a Cuba pero también dinero. Nuestros clientes reciben el dinero en CUC directamente y en sus propias casas. Nuestras tarifas son de 10 dólares por cada 100 enviados. Hemos tenido muchos nuevos clientes en estos meses porque para nadie es un secreto que Western Union es ineficiente en Cuba”.

Explicó Álvarez: “CIMEX S.A es la empresa estatal cubana vinculada legalmente con Western Union. TRASVAL es la agencia encargada del abastecimiento de efectivo en nuestras oficinas. Hemos elevado muchísimas quejas por retraso al recibir el dinero pero nada de esto ha servido. Muchas veces traen el efectivo una semana después de que lo solicitamos. Otro de los problemas que nos golpea es la gran inestabilidad en la conexión, contamos con muy poco ancho de banda y la red se vuelve lenta e inestable, muchas veces nula, y eso afecta mucho el servicio que brindamos.”

Tarifas de remesas de Cubamax. Fotos del autor Cubamax para enviar remesas. Foto del autor Tarifas envío de dinero por American International Service. Fotos del autor

“El problema es que todo lo que toca el Estado cubano lo vuelve disfuncional”, comentó a Cubanet una empleada de Western Union que prefirió el anonimato por miedo a perder su empleo.

“Supuestamente el envío de dinero por Western Union debería ser de forma rápida y sin contratiempos, pero recientemente me demoré una semana para recibir mi dinero. Tuve que ir a varias oficinas en municipios cercanos pero al parecer el problema es general. Vivo en Santiago de las Vegas y finalmente pude conseguir el dinero en Quivicán, a unos kilómetros de mi casa, porque era donde único había efectivo”, nos dijo Ramón Herrera, un médico que refiere que no le alcanza su salario “ni tan siquiera para comer” y sobrevive también gracias a la remesa que recibe de uno de sus hijos desde la Florida.

“Vivo gracias a mis hijos y mis nietas que periódicamente me envían dinero porque con mi salario no me alcanza para pagar lo elemental para poder vivir. Tantos años de estudio y sacrificio y soy un profesional que depende económicamente de su hijo que es un simple obrero en Estados Unidos”, comentó Ramón.

El sitio Web de Western Union, la empresa estadounidense que está habilitada en Cuba desde 1999, se encuentra bloqueado en la isla.

Existen otras compañías como American International Service o Cubamax, que también ofrecen envíos de dinero a Cuba.

Las remesas familiares son una de las principales fuentes de ingresos del Gobierno cubano. En los últimos años han conseguido superar a varios de los más lucrativos sectores de la economía cubana como la exportación de níquel, azúcar, tabaco, medicamentos, e incluso al turismo.

En el año 2017 Cuba recibió 3.575 millones de dólares en concepto de remesas, según informó en esa ocasión la agencia de noticias EFE.