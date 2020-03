“Es el momento de unirnos”: Claudia Genlui, novia de Luis Manuel Otero

LA HABANA, Cuba. – “Tenemos que estar muy pendientes de cuándo es que se va a realizar este juicio sobre todo para poder apoyarlo”, alertó Claudia Genlui, novia del artista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en la prisión de Valle Grande en espera de juicio.

Ante la posibilidad de que pueda realizarse la vista del juicio oral en el transcurso de esta semana, Claudia explicó a CubaNet que el abogado que está a cargo de la situación de Otero Alcántara se siente muy positivo con respecto al caso. El jurista asegura que el mismo está muy conforme con todas las personas que han estado trabajando para que él tenga acceso a la información que está solicitando para poder construir la defensa del artista.

“El viernes entregué un hábeas corpus, es el tercer hábeas corpus que entrego en menos de un año, justamente para esclarecer un poco y demostrar sobre todo la inconformidad que tenemos con todos los procesos a que han sometido a Luis Manuel en cada detención arbitraria y demás”.

“Estamos muy tensos porque el juicio puede ser en cualquier momento (…) Luis se está sometiendo a un juicio sumario abreviado y en el mismo día incluso pueden realizarse los dos juicios, el sumario que es el ultraje de los símbolos patrios y un juicio abreviado, también sumario, que es por el de daños”, detalla Claudia Genlui.

La joven explica que durante una visita de aseo pudo estar con su novio durante unos quince minutos en la prisión de Valle Grande, donde pudieron conversar.

“Él está fuerte de ánimo, es Luis Manuel Otero Alcántara una persona de mucha fuerza, de mucha energía y sobre todo de mucha convicción con respecto a lo que hace y por qué lo hace (…) está muy seguro de sí mismo y, sobre todo, de que está ahí sin ninguna causa. Está más que claro de que él es inocente, porque no dañó ninguna propiedad”, insistió.

La joven afirma que le impactó un poco verlo vestido de preso, a pesar de que desde enero de 2019 hasta la actualidad habría sufrido 24 arrestos arbitrarios sin que hubiera sido enviado a prisión.

“Pero nada, tenemos mucha esperanza y sobre todo mucha fuerza porque podamos tener el mayor apoyo posible, y que él pueda salir de ahí como debe salir, sin ningún cargo y lo antes posible, no para nada ser condenado ni a dos ni a cinco años, que es lo que le están pidiendo por la causa de daños, ya que estamos seguros de que Luis Manuel es inocente y que todo esto no es más que una construcción”, afirmó.

La fiscalía habría pedido para el artista cubano una condena de entre dos y cinco años de cárcel por el supuesto delito de daños, aunque está acusado además por supuesto ultraje a los símbolos patrios.

“También tenía puesto el cargo de desacato, pero fue retirado del expediente”, dijo Claudia a Cubanet.

El arresto a Luis Manuel se produjo cuando intentaba participar en una besada frente al Instituto de Radio y Televisión (ICRT) convocada por la comunidad cubana LGTBI, la cual respondía a una protesta por la censura de una escena gay en la película “Love Simón”.

“Nosotros en principio queríamos ir a apoyar la causa por la cual se iba a ir a protestar, de alguna manera una protesta pacífica, y, como Luis y yo siempre estamos vinculados a todo acto que se haga para exigir algún derecho o alguna libertad, consideramos que apoyamos de alguna manera, siempre intentamos que sea de manera física, aunque a veces no nos dejen llegar a todas las acciones que se hacen, pero íbamos también apoyar esta besada.”

“Eso estaba planificado para la una de la tarde, sobre esa hora más o menos el ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) lanzó un comunicado en el cual decían que reconocían su error y por lo tanto iba a poner la película completa. Entonces, nosotros consideramos, como se suspendió la besada, que no era necesario ir”, aseguró Claudia.

También explica que sobre las 2 y 30 de la tarde decidieron ir a comer algo y que en las cercanías de la vivienda de Luis Manuel fueron interceptados por la policía y la Seguridad del Estado.

“Cuando íbamos caminando la patrulla salió, yo me alejo de la patrulla, justamente para evitar cualquier conflicto y también para documentar el hecho (…) una vez que lo introducen en la patrulla yo guarde mi celular en el bolsillo y entonces es cuando el agente de la Seguridad del Estado, un muchacho joven vestido de civil, se acerca a mí con una policía uniformada y me pide que le entregue mi teléfono.”

“Yo me rehúso, por supuesto, ya que es mi derecho como ciudadana (…) el me lo pide por segunda vez, yo me vuelvo a negar a dárselo y la oficial me hace una llave en la espalda y tratan de quitarme el teléfono, yo, por supuesto, me altero y empiezo a exigir mis derechos, trato de zafarme un poco y la oficial coge y me tira al piso o sea me estrelló contra el piso”, detalló Claudia Genlui.

Asimismo, explica que a raíz de todo este suceso ha presentado problemas en la rodilla, producto del golpe que se dio por la fuerza que usaron contra ella.

“Todas las noches tengo que usar analgésicos, ponerme fomentos por el dolor que tengo y demás”.

Agrega que todos los vecinos fueron testigos del acto de violencia y que Luis comenzó a gritar desde dentro de la patrulla, pero no pudo moverse porque fue neutralizado por un oficial. Según indica Claudia, finalmente los oficiales le quitaron su teléfono y se lo llevaron.

La novia de Luis Manuel Otero está haciendo un llamado de apoyo y de unidad, a partir, según confiesa, de que lo que se ha hecho con Luis Manuel es una injusticia y alerta que en el futuro esto pudiera sucederle a cualquiera.

“Es el momento no de fragmentarnos, es el momento de unirnos, de actuar como un solo bloque porque la injusticia es una, sea aplicada a quién sea, hoy es Luis Manuel Otero Alcántara, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Me parece que es el momento de solidarizarnos, más allá del activista, más allá del artista, más allá del performance, más allá de la obra está el ser humano y se está cometiendo una injusticia sobre ese ser humano.”