LA HABANA, Cuba.- “Estuvo cuatro días encerrado en un cuarto sin abrirle a nadie y sin ver al médico”, afirmó la madre del recién fallecido actor cubano Carlos Massola, Gladys Escandell Pérez, luego de conocer los comentarios divulgados en redes sociales sobre las supuestas causas del fallecimiento de su hijo.

Según compartió Gladys con CubaNet, Massola se encerró en su cuarto sintiéndose mal y ni siquiera a ella quería abrirle, incluso se negó a ver a cualquier facultativo ante sus padecimientos. “Yo por no disgustarlo, porque se sentía mal, no le abrí el cuarto, sí le decía por la puerta que tenía que ir al médico pero él se negó”, comentó.

“A todas las personas que se han solidarizado con su muerte, se los agradezco muchísimo, pero también hay personas que no han dicho las verdades como se dicen”, señaló la señora.

Carlos Massola y Gladys Escandell

“Él no pensaba que estaba tan grave, pensaba que no le iba a pasar nada, que se iba a curar, no quería ir a médico ninguno porque decía que no había recursos en el hospital”, dijo Gladys Escandell.

En redes sociales se han divulgado rumores sobre un supuesto envenenamiento a Carlos Massola, incluso, con unas pizzas que hasta su madre y padrastro comieron. El querido actor estuvo días débil, vomitando y defecando con sangre por afecciones que ya padecía pero, según su propia madre, fue su decisión no visitar el hospital o alguna otra institución sanitaria.

“Él era un hombre de 62 años, yo una persona de 84, decidió eso y yo lo respeté”, aseguró.

“Tengo 84 años de edad pero mantengo mi cerebro en buenas condiciones, porque yo tengo celular, no para Facebook porque no me interesa, sino para hablar con mi familia en Estados Unidos y también con la de Cuba, yo estoy bien de mi mente”, aclaró también la madre de Massola.

Escandell Pérez, quien agradeció la solidaridad y el apoyo recibido en estos días de dolor por parte de amigos y conocidos de Carlos Massola, pidió también que respetaran su duelo y se abstuvieran de comentarios negativos e inciertos. “Carlos era mi único hijo y ¿quién no quiere a un hijo?”, expresó su madre.

Massola fue incinerado este miércoles 3 de julio luego de varios conflictos con las autoridades funerarias de La Habana, que se negaban a realizar la cremación justificando que las dimensiones del ataúd eran demasiado grandes.

El popular actor, de los artistas cubanos más frontales contra la dictadura, falleció de un shock hipovolémico, “una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo” y que puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar, según dictaminó el médico de familia.

