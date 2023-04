SANTIAGO DE CUBA, Cuba.- Es mediodía, el sol arde en Santiago de Cuba y un joven empuja un bicitaxi con cuatro niños a bordo en el parque de diversiones. La acción destaca entre la algarabía y los otros juegos debido a la peculiaridad del artefacto, porque simula un “fotingo”, aquellos automóviles desvencijados y ruidosos que tuvieron su aparición a inicios del siglo XX, y que, dicho sea de paso, “sobreviven” a tantos años en ciertos lugares de la Isla, sobre todo en La Habana. A la par, sobresalta el esfuerzo del muchacho por hacer rodar el aparato, así como la poca alegría de los infantes.

“Por lo menos se entretienen y no prestan tanta atención a las chucherías que están carísimas”, dijo una mujer mientras aguardaba por el turno de su hijo.

Por su parte, Javier Soto cree que “los cuentapropistas son tan o más apretadores que el propio Gobierno”. “Son unos aprovechadores que se les olvidó de dónde vienen, y tratan a la gente con indiferencia”, apuntó.

Tras una vuelta, alrededor de 200 metros a la redonda, el muchacho cobraba 20 pesos a los niños que iban en la parte trasera, y 50 a los que ocupaban los asientos del copiloto y el chofer. En cada ronda podían subir seis niños, aunque casi nunca se llenaban todos los cupos. Si bien esta opción no era muy barata, suponiendo que un chico pasase más de una vez, era bastante económica en comparación con otras ofertas privadas.

En conjunto, actores de la empresa estatal y representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), estuvieron a cargo de la gastronomía y la diversión en el “Parque de los Sueños”, en la recién culminada semana de receso escolar, en la provincia santiaguera. Sin embargo, las pocas y nada atractivas opciones de una, contrastaban con los precios elevados de la otra. En medio, quedaron los niños y sus familiares que, una vez más, no tuvieron más remedio que ceder ante la inflación.

“Yo no logro entender cómo el Estado no tiene ningún recurso, pero autoriza cientos de negocios que comercian productos nacionales. Esto es un descaro sin nombre”, expresó Daniela, que estuvo este domingo en el parque.

Según datos oficiales, ya superan la cifra de 7 000 las mipymes existentes en Cuba; menos de 100 son oficialmente estatales, mientras que el resto son “privadas”. De las últimas, algunas tienen licencia para importación y venta mayorista, e introducen productos al país que a día de hoy son inexistentes para la población, luego los promocionan y venden a precios equiparables con el mercado negro.

“Pero, ¿por qué el Estado no interviene, como en otros casos, en la reventa excesiva de estos productos? Pareciera que estos negocios son utilizados por el Gobierno para vender artículos de primera necesidad a la población, a precios muy superiores a los oficiales”. Con tal análisis coincide otra de las fuentes entrevistas por CubaNet.

“A mí no me pueden engañar, lo que han hecho es legalizar la reventa, pues estas personas no producen ni bienes ni servicios, aunque esa es una de las principales tareas de este tipo de empresas”, puntualizó Héctor Osorio, del reparto Veguita de Galo.

En septiembre de 2021, la Plataforma de Actores económicos fue abierta, de acuerdo con datos públicos, a través de la cual se llevó a cabo la primera convocatoria para la solicitud de creación de las mipymes.

Aunque se han ido incorporando otras opciones, en general estas empresas se dedican a prestar servicios gastronómicos, de construcción, de comercialización, de alimentos y prendas de vestir, así como de transporte de pasajeros, gestión de discotecas y la organización de fiestas, cumpleaños, bodas y otros eventos.

“El Estado encontró la tapadera que necesitaba para revender, tal cual lo hacen los merolicos, parece que no les bastó con las tiendas en dólares. En cualquier caso, los perjudicados siempre seremos los trabajadores”, continuó Osorio.

Volviendo al “Parque de los Sueños”, cabe destacar que, en efecto, las ofertas gastronómicas del sector privado superaban los ingresos de cualquier asalariado. Por ejemplo, un algodón de azúcar costaba 40 o 50 pesos, una lata de refresco Pepsi Cola 115, paquetes de cuatro y seis galletas entre 265 y 325 pesos, paletas de sabores a 30, lo mismo que un conito de churros. Mientras tanto, por el lado estatal, abundaban las carteleras vacías y los productos de mala calidad.

En el caso de los juegos, casi todos estaban arrendados, las bicicletas, los bicitaxis, el parque inflable, entre otros. Asimismo, los tatuajes con acuarela costaban 100 pesos, y los juguetes entre 100 y 500 pesos, dependiendo del tamaño.

“Esta semana, yo creo que no hubo un niño o un padre que quedara satisfecho. Dar 320 pesos por una galletica, o 20 pesos por una vuelta de cinco minutos es demasiado, ningún trabajador puede costear eso”, recalcó la enfermera recién graduada, que devenga alrededor de 4 000 pesos mensuales.

Recientemente CubaNet publicó un material en el que varios padres habaneros contaron el dilema que supone llevar a un niño a algún lugar en la semana de receso. Todos hicieron énfasis en los altos precios y la pésima infraestructura de los sitios de recreo.