ROMA, Italia.- El régimen de Miguel Díaz-Canel anunció con bombos y platillos la reapertura de la isla al turismo internacional a partir del próximo 15 de noviembre, permitiendo desde esa fecha el ingreso de visitantes extranjeros sin la realización de pruebas PCR a la entrada al país ni cuarentenas obligatorias. Sin embargo, en tiempos de la COVID-19, Cuba se ha convertido en un destino “menos atractivo para los italianos”, afirmó Morgan Ivaldi, director técnico de la agencia “Cilindrina Viaggi”.

Esta apertura “no significa que el gobierno italiano permitirá que los turistas de Italia ingresen a Cuba sin hacer la cuarentena de precaución, que todavía es obligatoria. No creo que esta apertura pueda en alguna forma influenciar a nuestro gobierno para levantar la cuarentena a los italianos que regresen de Cuba”.

De hecho, Cuba no fue incluida en la lista de países seguros o “COVID-19 free” emitida por el Ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, y que entró en vigor el pasado 30 de septiembre. Aruba, Maldivas, Mauricio, Seychelles, República Dominicana y el Mar Rojo con Sharm El Sheikh y Marsa Alam son los destinos listos para recibir a los viajeros que podrán regresar a Italia sin restricciones particulares.

El director de “Cilindrina Viaggi”, una agencia de viajes especializada en Sudamérica con sede en Génova, explicó que entre los italianos “Cuba fue siempre un destino muy buscado”, pero con el problema de la COVID-19 y los enfrentamientos políticos “Cuba es menos atractiva para los italianos”.

¿La razón? Los datos recogidos por la última investigación de Marriott Bonvoy en el informe “Joy of Travel”, realizado sobre 14 000 consumidores en Europa y Oriente Medio, confirman que los viajeros italianos en este período post pandémico buscan destinos probados y “confiables”, en donde sepan exactamente qué esperar y evitar sorpresas después de tantas incertezas. Situación que sería imposible en suelo cubano.

No llega información veraz

En el contexto de la pandemia del coronavirus, la censura del aparato de gobierno cubano intenta ocultar la realidad, incluso a través de los canales de información oficiales del Estado italiano. “Sobre la extensión del virus en Cuba no tenemos muchas noticias en Italia. Nosotros como agencia nos guiamos por la página oficial del Ministerio, que se llama www.viaggiaresicuri.it, y allí las informaciones sobre Cuba son muy pocas y bastante viejas. Actualmente la información publicada es de principios de agosto, entonces no tenemos informaciones oficiales que digan cuál es el riesgo real para un turista que va a visitar Cuba”, explicó Morgan Ivaldi.

Sorprendentemente, en Italia no se sabe que Cuba fue señalada como un país de categoría 4 o de “riesgo muy alto” de contagios COVID-19 por el Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos. Los países que caen en la categoría de nivel 4 han tenido más de 500 casos por cada 100 000 habitantes en los últimos 28 días.

Y el régimen de Díaz-Canel no sólo limita el acceso a la información de los efectos de la pandemia en la isla, sino también intenta ocultar la delicada situación social y sobre todo la represión. “Yo personalmente desconocía la situación, la supe a través de un amigo italiano que tiene familia en Cuba. Al parecer el régimen llamó a la calle a sus militantes y allí se crearon desórdenes, pero esta información no llega a Italia”, aseguró.

Morgan Vivaldi indicó que en el país europeo “hace falta información más precisa y veraz” sobre Cuba. “Claramente digo a los clientes la situación general de Cuba, que se encuentra en un nivel de riesgo 4 en cuanto a la cantidad de contagios, es decir con una incidencia bastante alta, y que en este momento hay riesgo de manifestaciones políticas, escasez alimentaria y problemas sanitarios. Claro, si al final el cliente quiere ir Cuba, si el cliente toma la decisión de ir, hay que cumplir su deseo”, concluyó.

