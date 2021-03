En paradero desconocido María Matienzo, periodista de CubaNet

MIAMI, Estados Unidos. – La periodista de CubaNet María Matienzo se encuentra en paradero desconocido desde la mañana de este viernes, cuando fue presuntamente arrestada por agentes de la Policía y la Seguridad del Estado, indicó a este medio su pareja, la activista antirracista Kirenia Yalit Núñez Pérez.

“María salió a botar la basura, y cuando regresaba se dio cuenta que en la esquina de La Rosa y Falgueras, había un policía político en la moto. Ella me dice: ‘Creo que tenemos vigilancia’. Caminó hasta allí y, al doblar, vio que había una patrulla en la misma (calle) Falgueras. Después de eso dejó de responderme. Yo empecé a llamar y llamar… Cuando bajé, lo más rápido que pude, ya no estaba la patrulla y María no se veía por todo esto”, contó Núñez Pérez a CubaNet.

Según la activista, en la esquina de La Rosa y Falgueras se encontraban varios hombres a quienes les preguntó si habían presenciado el arresto de alguna persona. “Todos, con la cabeza en el piso: ‘No, no, yo no vi nada’. Pero sí se la llevaron, definitivamente. Ella ya no responde a nada. En un principio su móvil me daba timbre, timbre. La llamé, le mandé mensajes, y nada”.

“Evidentemente sí se la llevaron y la doy por desaparecida porque, además, anda sin carnet, sin nada. Solo bajó con el teléfono en la mano”, termina Núñez Pérez.

Noticia en construcción