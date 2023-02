LA HABANA, Cuba. – “Se pensaba que el Ejército era una especie de escuela para la vida de los hijos. Supuestamente, allí lo mismo se disciplinaba a los rebeldes que se endurecía a los flojos”, así resume Esteban Vargas Quintana la creencia de los padres cubanos que sobrevino tras el establecimiento del Servicio Militar obligatorio.

Según narra, en la década de los 60, 70 y hasta los 80, “se decía que se marchaba un niño y regresaba un hombre”, a pesar de los daños físicos y psicológicos que sufrían los hijos durante ese proceso de “maduración” obligada.

En 1963 la Ley 1129 estableció el Servicio Militar General ―como se le llamó inicialmente― para todos los hombres comprendidos entre los 15 y 25 años, por un periodo de 36 meses. Vargas recién cumplía 16 cuando en 1965 fue reclutado por una comisión militar que visitó el barrio rural donde vivía, en Matanzas.

No hubo chequeos médicos, rememora el entrevistado; solo un discurso político y par de clases sobre cómo manipular un fusil. Su primera misión fue vigilar las cordilleras del norte de Pinar del Río, como parte de un pelotón de imberbes (uno de sus integrantes ni siquiera había cumplido los 15 años).

“Se trataba de defender a la Patria e integrarse a la nueva sociedad. Los que se negaban o daban problemas iban presos o de cabeza para las UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción), a pasar el Niágara en bicicleta. No duraron mucho (las UMAP, 1965-1968), pero después inventaron otras maneras de joder”, relató Vargas.

En esos momentos, el régimen había sobrevivido a la incursión de la Brigada 2506 y la llamada Crisis de los Misiles de octubre de 1962, mientras en el Escambray y otras regiones del país varios cubanos habían tomado las armas contra del castrismo, que manipuló la conjunción de estos sucesos para sustentar la necesidad del Servicio Militar obligatorio.

La idea de una fábrica permanente de soldados, a la vez, se sustentó en las oportunidades de formación técnica, profesional y laboral que ofrecían las Fuerzas Armadas a los jóvenes.

El Servicio Militar no permanecería por muchos años, aseguró Fidel Castro en un discurso pronunciado el 19 de abril de 1968, con motivo del séptimo aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos. No obstante, su continuidad nunca estuvo amenazada.

Entre los pocos cambios realizados, el más notable llegó en 1994 con la Ley de Defensa Nacional, que redujo el tiempo de servicio a 24 meses para los reclutas que no habían obtenido una carrera universitaria, y a 14 meses para aquellos con pase a la enseñanza superior.

En mayo pasado, la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) Yissel González García aseguró en las Naciones Unidas, ante el Comité de los Derechos del Niño, que en Cuba no se reclutaban niños y que los hombres eran libres de elegir si pasaban o no el Servicio Militar.

Sin embargo, el organismo internacional entiende que los menores de 18 años aún son niños, y en Cuba el proceso de reclutamiento comienza a los 16 años con la inscripción en el Comité Militar correspondiente al área de residencia. Incluso, muchos inician a los 17 el periodo de preparación física, política y militar conocido como “Previa”.

Fusil o trabajo

En 1973, la implementación de la Ley 1253 (Ley del Ejército Juvenil del Trabajo) articuló un instrumento para enviar a la agricultura y a la construcción, fundamentalmente, a jóvenes con limitaciones físicas y psicológicas para la preparación militar, o con problemas de actitud por cuestiones de ideología, religión, sexualidad o “comportamiento antisocial”.

Las muertes de los últimos años, las historias de abusos, el hambre que experimentan los reclutas y el tiempo robado a los hijos transformó en miedo y rechazo la antigua conformidad de los padres.

El fallecimiento en agosto pasado de cuatro reclutas que pasaban el Servicio Militar como bomberos, en el incendio ocurrido en la Base de Supertanqueros de Matanzas, reforzó el rechazo general de los jóvenes y sus familiares a los nuevos reclutamientos que cada enero y julio efectúan los Comités Militares de cada municipio.

A propósito del llamado que inició el pasado mes, dirigido a pre-reclutas que pasarán dos años de Servicio, CubaNet recopiló algunas opiniones de jóvenes en edad de recibir la citación para presentarse en los chequeos médicos previos a la incorporación a las unidades asignadas.

En el municipio Cerro, Radamel Labrada Mesa mencionó que sucesos trágicos como los de la Base de Supertanqueros pudieran repetirse y cobrar nuevas vidas. Él prefiere que al Servicio Militar solo asistan jóvenes movidos por la vocación.

“Yo no iría de ninguna manera, eso es una pérdida de tiempo y te puedes morir como les pasó a los muchachos de Matanzas. También te pueden mandar a la guerra, esta gente es medio loca y nunca se sabe. Que vaya el que le guste”, agregó Labrada.

Gonzalo Martínez Lamber, de Centro Habana, precisó que sobre muchos jóvenes recae la responsabilidad de sostener a la familia. “Llevan dos años detrás de mí, ¿si me dejo llevar quién mantiene a mi mamá? Su salario malamente alcanza para los mandados de la bodega”.

Otros, como Michel Calderín Carrión y José Javier Milián Prieto, aludieron a la pérdida de libertades y a las condiciones primarias en que tendrían que subsistir durante su paso por las unidades militares.

“Todo es malo, limitado, desde la comida hasta lo que puedes decir. Si no estás de acuerdo con las anormalidades comunistas que te quieren meter en la cabeza, tienes que quedarte callado para que no te metan preso como le quisieron hacer a un amigo mío por negarse a gritar consignas”, señaló Calderín.

“Te matan y no te pagan. Te ponen a trabajar y no te pagan. En fin, eso es hambre, miseria y atraso. Que manden para allá a los hijos de los dirigentes, que son los que viven bien en este país, y que me dejen tranquilo con mi lucha diaria”, sentenció Milián.