LA HABANA, Cuba.- Durante décadas el cantautor mexicano José José enamoró a millones de románticos. El Príncipe de la Canción tenía una amplitud vocal que abarcaba los tonos graves y agudos, lo que junto a su armónico timbre de voz le permitió recorrer diversos géneros musicales y establecer un sello personal inconfundible, hasta hace poco.

La irrupción en redes sociales del cubano Elioveliz Pérez Romero, de 22 años, ha desatado asombro y nostalgias por la increíble similitud de su voz con la del intérprete de “La Nave del Olvido”. Su tesitura y color vocal, armonizaciones y apasionadas interpretaciones, lo convierten en un clon musical del desaparecido artista. Por eso lo apodan “el José José cubano”.

La madre de Elio, como le llaman sus familiares y amigos del barrio Versalles en La Lisa, donde vive, tuvo mucho que ver en la inclinación del joven cantante por la música romántica, y en especial por la de José José. Todo comenzó a la edad de cinco o seis años. Por aquel entonces, recuerda, su mamá hacía las tareas del hogar escuchando temas como “Gavilán o Paloma” y “El Triste”.

No imaginaba que años más adelante la vida le depararía un inesperado giro, después de interpretar en redes sociales algunas de las canciones popularizadas por el cantante mexicano. Quienes lo escuchan por vez primera dudan si realmente se trata de su voz o de un fino doblaje, pero el virtuosismo del criollo va logrando el reconocimiento merecido.

Ya no solo canta las canciones de José José, sino que también trabaja en crear un sello propio. Mientras rodaba un videoclip, Elioveliz hizo espacio y conversó, en exclusiva para CubaNet, acerca de su inesperado viaje musical, de sueños cumplidos y proyectos.

Elioveliz junto a una modela en rodaje de videoclip. (Foto del autor)

—¿Cómo describirías a Elioveliz?

—Elioveliz es un joven cubano que aspira a ser un gran artista, tanto en Cuba como en el mundo, que se inclina por la música romántica al estilo de José José, ama a su familia, a su trabajo y siempre quiere dar lo mejor de él para sus seguidores.

—¿Cómo descubres que tu voz es muy similar a la de José José?

—En casa mi mamá tenía como artista preferido al Príncipe de la Canción, José José, y todo lo hacía escuchando sus canciones. Yo como niño al fin quería llamar la atención de mi mamá y que, como mismo escuchaba a José José, me escuchara a mí, y convertirme en su artista favorito.

Recuerdo que a los diez o doce años pasaba por casa de unos vecinos, ellos tenían una bocina y un micrófono y estaban cantando. Me llamó tanto la atención que entré a esa casa, sin pedir permiso, y pedí cantar un karaoke con una canción de José José. Lástima que no haya video de aquel momento, solamente queda el lindo recuerdo.

A partir de ese momento supe que tenía una voz similar a la de José José, aunque todavía no sabía bien quién era ese cantante. Como anteriormente quería ser el artista favorito de mi mamá, entonces me decidí por cantar su música, siguiendo su estilo.

—¿Qué planes tiene Elio, a corto y largo plazo?

—A corto plazo quisiera mejorar como cantante, estudiar música y perfeccionar mi técnica vocal. Y a largo plazo, lo que todo artista quisiera: estar en grandes escenarios, que mi música sea reconocida internacionalmente y contar con un público incondicional, que me apoye en todo momento.

—¿En algún momento imaginaste tener este éxito y, sobre todo, que ocurriera a la velocidad que está sucediendo?

—Yo hoy en día no sé lo que está pasando. Todo ha evolucionado de una manera muy, pero muy rápida. Nunca imaginé que fuera tan explosivo, y nunca imaginé estar aquí, aunque siempre lo quise. Y ahora que estoy en tendencia voy a aprovechar este momento, voy a dar lo mejor de mí, y siempre le voy a cantar al amor. Siempre.

—Querías convertirte en el ídolo musical de tu mamá. ¿Cuánto has avanzado en ese propósito?

—Era mi primera meta, mi primer sueño por cumplir. Gracias a Dios ese sueño ya se cumplió. Mi mamá está muy orgullosa de lo que estoy haciendo, de todas estas cosas bonitas que están pasando y ella es la que más está disfrutando el proceso.

—¿Cómo surge la idea de usar las redes sociales para promocionar tu talento?

—Siempre estuve en redes sociales, pero nunca subía contenido. Hasta que un día quise comenzar a regalar mi voz a mis amigos, primeramente, y un día común y corriente subí un videíto de una canción de José (José). Como a la semana mis amistades comenzaron a decirme que lo estaban compartiendo en las redes, en varios grupos de Facebook.

Eso me gustó, así que seguí haciendo más contenido hasta que se logró viralizar. Supe que era el momento de aprovechar y hoy en día estoy muy contento con todo lo que está pasando.

—Eres un gran admirador de José José ¿Qué significado tienen las palabras de elogio que tuvo su hija hacia ti?

—Bueno, yo quedé en shock, me ericé completamente. Que la hija de José José, su misma sangre, esté hablando de mí, que mencione mi nombre, es como haber hablado con José (José). Solo le quiero decir muchas gracias, por tomarse ese tiempo para saludarme, y le envío muchas bendiciones y muchas cosas bonitas en su vida.

Elioveliz Pérez Romero, el José José cubano. (Foto del autor)

—Háblanos del Elio cotidiano, en su día a día.

—El Elio de estos días se levanta temprano, escuchando música siempre. Según el día, si tengo que ir a grabar a un estudio grabo; si es un día de videoclip, voy y grabo, y luego me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos, me gusta mucho ver deportes en la televisión, jugar videojuegos. Me gusta mucho mirar partidos del Real Madrid. Y así transcurren mis días, lo más tranquilo posible.

—Interpretas canciones de José José, pero trabajas en crear un sello propio…

—Siempre quise hacerle un mini homenaje a José José. Era otra meta que quería cumplir, y se está cumpliendo. Pero ahora estoy también trabajando en mi propio sello, estamos trabajando en canciones inéditas y estén muy atentos que van a ser baladas hermosas al estilo de José (José). Las letras son de grandes artistas, como “Sufrí por Amor”, de Lenier Mesa.

—¿Cómo llegas a este momento de conectar con artistas ya consagrados?

—Todo ha ocurrido a través de las redes sociales, todavía no he tenido la oportunidad de compartir físicamente con ninguno. Nunca imaginé que grandes artistas, tanto cubanos como internacionales, se pudieran fijar en mi talento y me apoyasen tanto. Siempre voy a estar agradecido con ellos, eternamente, y me llevo esa alegría de cada uno de sus mensajes de apoyo y de aliento.

Puedo citar a Pablo Montero, a artistas mexicanos y cubanos, a cantantes cubanos, y la verdad estoy muy contento, súper contento, porque nunca imaginé que artistas de ese calibre pudieran tener esa interacción conmigo. Me han dicho que siga luchando por la música, que es súper bonito lo que estoy haciendo y que cuento con su apoyo, que están disponibles para lo que puedan ayudar.

—Si un día llegas a ser un artista consagrado, ¿ayudarías a otros jóvenes talentos?

—Lo más bonito que hay es la humildad, como artista y como persona. Lógicamente en la medida de lo posible apoyaría a nuevos talentos que quieran ser artistas, deportistas o cualquier otra cosa que deseen en su vida. Todos necesitamos un empujón para lograr nuestros sueños.

