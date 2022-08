LA HABANA, Cuba. – “Oficializan la miseria de los salarios cubanos” ha comentado alguien en una publicación en Facebook, señalando así la principal consecuencia de que el régimen haya decidido comenzar a comprar divisas a una tasa de cambio superior a la del mercado informal.

Una de las primeras reacciones de quienes escucharon las “buenas nuevas” fue de decepción total, en tanto quienes no reciben remesas del exterior albergaban cierta esperanza de que, con la participación del Banco Central, los precios de las divisas comenzaran a bajar, beneficiándose de algún modo en medio de una economía dolarizada y donde los salarios estatales, pagados en una moneda cada día más devaluada, sean posiblemente de los más bajos del mundo.

En tal sentido, establecida la tasa de canje en 120 pesos por dólar, muchos corrieron a calcular a cuánto se reducían “oficialmente” sus salarios y pensiones, descubriendo así que estos han retornado a los mismos valores que tenían antes de la implementación de la llamada “Tarea Ordenamiento”, un paquetazo de medidas económicas que, de manera consciente, ha causado más ruina que beneficios a las familias cubanas.

“¿Para qué subieron los salarios si ahora con esto han vuelto a lo mismo que me pagaban hace tres años?”, se pregunta una amiga, profesora universitaria, al ver que su salario apenas le alcanzaría para adquirir unos 35 dólares, quizás mucho menos en tanto el régimen ha dejado claro que no venderá divisas por el momento, lo cual elevará el canje en el mercado informal a valores mucho más altos que los de ahora.

“Si ellos dicen que no venderán dólares, entonces en la calle se pondrá en 200 pesos. Ahora sí nos terminaron de joder a todos. En una semana ya verás los precios de las cosas. Imposible enfrentar esto que viene con un salario”, se lamentaba esta amiga a quien no le quedan dudas de que la situación, ya de por sí insoportable, marchará a peor y que, de manera evidente, los “cerebros” del régimen no saben cómo solucionar el desastre creado por ellos mismos.

“Cada vez que piensan una solución es para empeorar. Creo que ya no queda nadie por decepcionarse. A veces creo que lo hacen a propósito, están loquitos porque esto acabe de hundirse”, sentencia esta amiga.

“Creo que estos tipos de verdad quieren que la gente se tire para la calle. Esto es otro 11 de julio, ya lo verás. A [Alejandro] Gil habría que darle una medalla cuando esto se caiga porque todo lo que hace es para encabronar más a la gente”, comentaba uno de mis vecinos mientras escuchábamos juntos las intervenciones televisivas del ministro de Economía y la presidenta del Banco Central.

Días antes de anunciada la Mesa Redonda de este miércoles, en la calle las personas especulaban sobre lo que pasaría y no faltaron los que auguraron no solo una tasa de cambio inferior a la del mercado informal, por sobre los 80 pesos por dólar, sino, además, una venta liberada de la divisa extranjera que hundiría definitivamente el canje ilegal.

Pues nada de eso pasó, por el contrario, todo indica que la tasa oficial pudiera ir incrementando en la medida que vendedores y compradores en la calle ajusten la oferta a la altísima demanda, sobre todo de los miles de cubanas y cubanos que piensan en emigrar.

La víspera del anuncio, en los diversos grupos de compraventa de divisas en internet no faltaron las predicciones y hasta los ataques de las llamadas “ciberclarias” que ahora deben estar entre los más decepcionados, en tanto las nuevas medidas apenas favorecen a los mismos revendedores contra los que la emprendieron, incluso responsabilizándolos con el alza de precios, en una maniobra de manipulación de la realidad cuyo fin probablemente sea el de siempre, liberar de culpas al régimen.

Pero con este anuncio de un “mercado cambiario” el régimen cubano al parecer solo estaría intentado acopiar divisas, toda la que pueda captar en el menor tiempo posible, y no precisamente avanzar hacia un sistema estable y realista de canje y recanje, mucho menos participar como ente regulador en beneficio del ciudadano que no tiene acceso a las monedas fuertes y cuya supervivencia depende del precario salario estatal.

“Lo que ha sucedido es muy simple. No están estableciendo un mercado cambiario como anunciaron”, opina el joven economista Alexis Coronado. “Solo pretenden absorber toda la moneda que de otro modo estaría saliendo de Cuba y ya. (…) Lo otro que debiera seguir jamás llegará, a lo sumo volverán a vender unos pocos dólares en el aeropuerto, a los viajeros, como hicieron antes, pero hasta ahí (…). Es una medida que contradice todo lo que había dicho Díaz-Canel sobre estimular las exportaciones, en tanto mantiene la tasa de cambio de 1 x 24 para las empresas, así que no esperemos demasiado de lo que pasará. Con esa doble tasa no habrá producción, no habrá exportación, no habrá dólares para nadie. Han dado miles de vueltas para caer en lo mismo. No solo volvieron a reducir los salarios con esta nueva tasa oficial sino que ahora hay más de una tasa cambiaria. Una verdadera locura. Yo no esperaba otra cosa”, concluye el joven.

Mientras tanto, a solo unas horas del anuncio, la tasa de cambio en el mercado informal ha comenzado a escalar sobre los 115 pesos y probablemente en menos de una semana, de acuerdo con los comentarios de vendedores y compradores en redes sociales, haya remontado los 125 pesos, y así junto con el dólar se elevarán los precios de todos los productos, perpetuándose la vida del ciudadano de a pie en una pesadilla infinita.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.