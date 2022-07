LA HABANA, Cuba.- Participar o no en el referéndum del próximo 25 de septiembre, al que será sometido el Código de las Familias luego de que fuera aprobado por la Asamblea Nacional, se ha convertido en un dilema para la oposición anticastrista.

Supongo que a muchos opositores –me refiero a los que no son demasiado conservadores– les suceda como a mí, que me molestaría mucho hacerle el juego a la dictadura sirviéndole de comparsa en esta farsa oportunista de “ejercicio democrático” que es el referéndum. Pero me dolería todavía más con mi abstención o con un No, oponerme a que absolutamente todas las personas gocen de derechos que hasta ahora les han sido negados.

Pero es que los derechos de las personas se plasman en leyes, no se someten a referéndum para que su aprobación dependa del voto de una mayoría, o como en el caso del referéndum que nos ocupa, de un 50% de los votantes. ¿Y el otro 50% no cuenta?

Si no fuera por el hecho de que en Cuba, desde 1959, hay una dictadura que convirtió a la sociedad civil en un grupo de organizaciones satélites al servicio del Estado-Gobierno-Partido Comunista, los movimientos de personas LGBTIQ, como sucede en los países democráticos, hubieran abogado en los tribunales y en todas las instancias necesarias por leyes que proscribieran la discriminación por motivo de orientación sexual y el matrimonio igualitario.

En Cuba, los derechos de la comunidad LGBTIQ son condicionados a un referéndum que es convocado por los continuadores del mismo régimen que creó las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) e hizo que durante décadas la homofobia fuese política de estado.

Los dirigentes de este régimen, que ahora se muestran tan interesados en conceder derechos a la comunidad LGBTIQ, primero deberían pedir perdón por las UMAP, las redadas policiales contra los homosexuales, las expulsiones de universidades y centros de trabajo, y la llamada parametración del Decenio Gris, que tanto daño hizo a la cultura nacional, entre muchas otras cosas.

No faltarán quienes aleguen que en décadas atrás los homosexuales eran discriminados en mayor o menor medida en todo el mundo, incluso en países del Primer Mundo, y que la homosexualidad era considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Pero fue en la Cuba de Fidel Castro donde se llegó al extremo de crear campos de trabajo forzado para la “rehabilitación” de homosexuales, y más de veinte años después, en la primera mitad de la década de 1980, al internamiento forzoso de enfermos del VIH-SIDA.

En los siniestros campamentos de las UMAP también encerraron a religiosos: Testigos de Jehová, evangelistas y católicos.

Paradójicamente, hoy el régimen ha logrado que estén irreconciliablemente enfrentados, a propósito del Código de las Familias, los dos sectores que históricamente han sido más discriminados y marginados en Cuba en los últimos 63 años: los homosexuales y los cristianos, tanto católicos como evangélicos.

El régimen, que está posando de moderno, inclusivo y democrático, saldrá ganando tanto si prevalece un bando como el otro. Si los fundamentalistas cristianos, sumados a los machistas y prejuiciados, y a los opositores que se nieguen a participar en el referéndum por considerarlo una jugada castrista, logran que triunfe el NO, los mandamases, compungidos, se lamentarán de que esta sociedad siga siendo patriarcal y heteronormativa pero dejarán claro que por ellos no quedó…Y si triunfa el SÍ y se aprueba el Código de las Familias, lo presentarán como otra victoria de la Revolución y otra muestra del apoyo mayoritario de los cubanos a la actual dirigencia, “a pesar del hambre, los apagones y todas las demás calamidades ocasionadas por el ‘bloqueo’”.

Por lo pronto, el régimen está consiguiendo una vez más dividir a la oposición. El referéndum es el nuevo motivo de la desavenencia. A los opositores que se oponen a participar en el referéndum, por los motivos que sean, los presentan como retrógrados, homofóbicos y cuestionan su respeto por los derechos humanos. Y algunos activistas LGBTIQ ven a esos opositores como enemigos de sus derechos y a la dictadura como su aliada.

Si me centro en los derechos de las personas LGBTIQ es porque precisamente el matrimonio igualitario es lo que más controversia ha generado entre los cubanos.

El problema no es el Código en sí, con el que podemos estar de acuerdo en muchos puntos. Hay que reconocer que es inclusivo y avanzado. Es positivo al reconocer los derechos de los niños y adolescentes, los ancianos y los miembros de la comunidad LGBTIQ. El problema está en la intromisión estatal en la vida familiar.

Uno no puede evitar sentir aprensión sabiendo que el Código de las Familias confiere al Estado la potestad para, “en circunstancias especiales”, intervenir y separar a los hijos de sus padres, “en aras del interés superior del niño”.

Y ahí es donde nos acordamos que este Código de las Familias, tan avanzado, tan inclusivo, que parece más propio de un país del Primer Mundo que de uno del Tercer Mundo, agobiado por las necesidades materiales más básicas, es obra de una dictadura. Un Estado-Partido Único-Gobierno que se arroga la facultad de graciosamente conceder derechos, como si fuesen una dádiva.

¿Puede haber derechos donde no existe el estado de derecho? En Cuba solo existe estado de derecho en la letra muerta de una constitución espuria que se viola a conveniencia cada vez que los mandamases estiman conveniente. Y es que en esa constitución le colgaron el apellido “socialista” a lo que los mandamases entienden como estado de derecho.

Ya que a los mandantes de la continuidad castrista les interesa tanto la voluntad de los cubanos y les ha dado últimamente por hacer plebiscitos, ¿por qué no sometieron a referéndum también el Código Penal y la ley de comunicación social, o como se llame esa ley de doble mordaza?

No, eso no, pero nos dan, ellos que son renuentes a dar derechos, uno que no nos pertenece: el de plebiscitar acerca de la vida privada de los demás.

En mi caso, no acabo de decidir qué hacer el 25 de septiembre. Lo más probable es que como hago en todos los simulacros de votación convocados por la dictadura, me abstenga. Por no seguirle el juego al régimen y porque los derechos no se plebiscitan. Pero me dolería, y mucho, que alguien interprete que postergo o me opongo a los derechos de la comunidad LGBTIQ.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

