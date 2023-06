MADRID, España.- El papa Francisco recibió al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en el Vaticano poco antes de las 10:00 de la mañana (hora de Italia) de este martes 20 de junio.

La llegada de Díaz-Canel al Vaticano fue compartida en Twitter por la Cancillería de Cuba. El gobernante de la Isla y el sumo pontífice “sostendrán una audiencia privada”, señaló inicialmente la Cancillería.

Poco después, el oficialista Cubadebate precisó que la audiencia privada con el papa Francisco, desarrollada en el despacho adyacente al aula Pablo VI, donde se celebran los grandes actos en el Vaticano”, duró alrededor de 30 minutos.

Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza fueron recibidos a su llegada a la plaza del Fungo por el responsable de la Prefectura de la Casa Pontificia, que se encarga del protocolo, Leonardo Sapienza.

Posteriormente, EWTN Vatican compartió un video de un minuto donde se aprecia a Díaz-Canel y a Lis Cuesta saludando al papa Francisco.

“Se sostuvieron discusiones significativas sobre las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, recordando la histórica visita de San Juan Pablo II en 1998, que marca su 25 aniversario. La atención se centró también en la situación del país y la contribución de la Iglesia, particularmente en el campo de la caridad”, añade la información.

Today, the President of the Republic of Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, was received in an audience by His Holiness Pope Francis. Meaningful discussions were held on the diplomatic relations between the Holy See and Cuba, recalling the historic visit of St. John Paul II in… pic.twitter.com/6hWD0gAErC

