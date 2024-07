Michael Sierra Miranda, más conocido como El Micha, es uno de los más prominentes y controvertidos exponentes cubanos del género urbano.

En 2021, luego del estallido social del 11 de julio, el Micha fue uno de los artistas que se comprometió con la causa de resistencia y emancipación del pueblo de la Isla. En su tema “Un sueño” abogaba por un cambio urgente que supusiera el fin del régimen.

“Yo estoy abogando por que el cambio sea ya. Ya me duele estar viendo a todos mis amigos pasando trabajo; a mi familia pasando trabajo; mi mamá diciéndome que con dinero no encuentra nada; mi mujer volviéndose loca para que mis hijos se coman una galletica dulce. A lo mejor la gente no entiende lo que se está hablando, pero yo ya sentí que es el momento de hablar ya”, señaló en ese entonces.

Pero, posteriormente, este artista, que vive con su mujer e hijos en Miami hace un lustro, ha sido acusado de ambigüedad por una zona del exilio cubano. Luego de tres años sin ir, el Micha volvió a Cuba a grabar videoclips y prepara una gira en la Isla, lo que algunos ven como complicidad con los opresores de ese pueblo que Michael dice representar.

Asimismo, algunas de sus declaraciones han provocado repulsión entre los críticos del régimen. En 2023, por ejemplo, su opinión de que Cuba estaba mejor que antes suscitó indignación entre los cubanos, especialmente por su insensible comparación entre la supuesta mejora y la crítica situación en la que se encuentran aspectos fundamentales como la alimentación y la atención médica, donde la escasez de recursos afecta incluso a la salud de los niños.

El Micha argumentó que la presencia de vehículos de modelos más recientes es un indicador de mejoría, señalando que antes todos los automóviles eran estadounidenses de 1959.

“En Cuba a lo mejor quitaron ahora la leche de los niños, quitaron… no sé, porque yo no vivo ahí”, dijo el músico.

En esta entrevista, Cubanet se sentó a hablar con el Micha sobre su posición política, cómo afronta las críticas, su trayectoria y su lugar en el género urbano.

Tuve un sueño, el tema de 2021, ahora, en este momento, ¿qué sueñas?

Hermano, ahora mismo, mi sueño es la mejoría para todos los cubanos, mi sueño sigue siendo la mejoría para todos los cubanos, y que tengamos un futuro súper próspero, todos los cubanos, donde quiera que estén, ese es el sueño mío. Ahora mismo.

Hace poco tú adquiriste una casa aquí en Miami, y dijiste que estabas viviendo como los narcos, no en el sentido de tener…

Sí, sí, no, porque nunca, tú sabes, yo me crie en un apartamento de dos cuartos, en un edificio de cinco pisos, en un lugar que se llama el solar, porque eran cuatro edificios, dos al frente de dos, sin salida, yo me crie al final de la calle, y para mí tener una casa con piscina, cuatro cuartos, tres baños, el driveway bien grande, dos carros, para mí es más que nada, eso nunca me pasó por la cabeza. Por eso es que digo viviendo como los narcos, con música, haciendo lo que me gusta, y gracias a Dios he tenido más de lo que esperaba.

¿Cómo es el día en la vida de Misha?

El día en la vida de Misha es bien extraño, yo soy una persona que me he vuelto casero, antes no era así, pero la vida con sus trampas y con sus cosas me volvió casero. Yo ahí en la casa, haciendo lo que tenga que hacer, salgo simplemente a hacer diligencia, o a la radio, o a la televisión, no sé, pero yo no soy de estar mucho en la calle, atendiendo a mis hijos, atendiendo a mi esposa, y estar ahí en la casa. Ese es mi diario, yo no hago nada.

¿Y no creas?

No, yo lo mío en el estudio, mis canciones las hago en el estudio, no me rompo la cabeza, tú sabes, como otros artistas que tienen otros métodos para hacer canciones, yo voy para el estudio, y ahí mismo fluye y se hace, se hace al momento.

¿Improvisas?

Sí, así es.

¿Y es verdad que vas a paralizar el género con este nuevo disco?

Sí, yo sé, ellos están haciéndose los ciegos porque no saben lo que está pasando, porque ahora mismo vengo con un producto que… Con 12 temas producidos por los boricuas, que les mando un abrazo y siempre les voy a estar agradecido por el apoyo que siempre me han dado, con Echo, con otro equipo de trabajo, que fueron los que hicieron todas las maquetas. Echo es el que se ha encargado del cierre del disco, Echo fue el productor que hizo el primer disco de Tego Calderón, muchos éxitos de Don Omar, para mí es un honor trabajar con él. Y entonces ya que tuve la oportunidad de volver a entrar a Cuba, que llevaba como tres años y medio sin ir a Cuba, ahí estoy haciendo todos los videos, sé que le van a hacer diez películas, diez temas a un nivel al que mucha gente no ha logrado llegar, y yo sé que va a ser del agrado de todos los conocedores de género urbano.

¿Apartamento 33, por qué?

Apartamento 33 por la importancia que tiene este disco para mí, quise ponerle Apartamento 33 porque fue donde yo me crie en el reparto eléctrico, apartamento 33, ahí fue donde yo me crie, ahí fue donde yo tuve mis sueños, ahí fue donde yo, tú sabes, hice las primeros rimas, ahí fue donde primero yo visualicé al Micha, ahí fue donde empezó todo.

Micha, cuando tú dices que Cuba no es de nadie, ese lugar donde te criaste, ¿qué estás queriendo decir?

Cuba no es de nadie, Cuba es de todos los cubanos, ¿qué estoy queriendo decir? Que Cuba es de todos los cubanos, Cuba es de los cubanos, nosotros los cubanos tenemos que entender que los problemas que hay en Cuba son de nosotros también, ¿me entiendes? Si nos ponemos a gritarnos unos a los otros no vamos a resolver nada, y es lo que quise decir con eso, yo lo estoy tratando de darle un mensaje, porque he visto que es bien triste, ¿me entiendes? Es bien triste decir yo soy cubano cuando tú sales de Cuba, porque todo es feo. Entonces, Cuba es de todos los cubanos, ahí va el que quiera ir, no sé, la energía que se siente en Cuba es diferente, ¿me entiendes? Es algo mágico, tanto y demás, Cuba es de todos los cubanos, y no es de nadie.

Me dijiste ahorita que el veneno en tu contra te sirvió de antídoto…

Tanto veneno, tanto veneno, a mí me sirvió de antídoto, ya llegué al punto ese de que nada me importa, ¿me entiendes? Yo vivo para mí, vivo para mi familia, mi música, mis buenos amigos, mi vida, yo no me voy a detener en la vida de los demás, ni voy a estar pensando lo que piensen los demás, ya yo terminé con eso. Al salir de Cuba aprendí mucho, aprendí a valorarme, aprendí a que depende de mí, aprendí que la vida es una sola vuelta, y que yo no tengo por qué estarme deteniendo en el desierto para ver las hojas de los árboles caer, ¿me entiendes? Todo es mentira.

Ya pueden decir de ti lo que quieran.

Lo que les dé la gana. No, de verdad, yo terminé con eso, gracias a Dios, yo sufrí mucho, ¿sabes? Porque en Cuba se dice el chucho, aquí se llama bullying, que te estén cayendo arriba, que te estén calumniando, que te estén ofendiendo… Porque si uno es artista famoso, o popular, o como quieran ponerlo, pero uno es ser humano. Me tocó sufrir todo eso, mi familia en travesía, mi familia por Moscú, mi familia por no sé dónde, yo fajado tratando de tener la satisfacción de tener a mis hijos al lado mío, y como quiera, ¿me entiendes? Yo era el blanco, yo era el blanco del tiro al blanco, ¿me entiendes? Y, por tanto, yo me curé de todo eso. Eso no es mi negocio.

¿Y te ha ido bien así?

Sí, súper bien, ya me siento nítido, ¿me entiendes?

Y esa familia, esos hijos, ¿cómo es la vida con esos hijos y esa esposa?

Súper bien, la niña la tengo apuntadita en baile, mi hijo lo tengo apuntado en baloncesto, mi esposa, realtor, superándose, tú sabes, y ahí vamos, ahí vamos, tratando de cada día superarnos, y mejorar, y de eso se trata, ¿no?

El Micha

Tú, bueno, siempre lo he dicho, eres un hombre de barrio, ¿qué tú extrañas? Vas a Cuba y vas al barrio, ¿qué tú extrañas del barrio? De los barrios de Cuba.

Extraño el cariño ese real, no sé, la sinceridad con que te tratan la gente del barrio, el amor que te regala la gente del barrio, la gente que son de barrio sabe lo que es, tú sabes, el barrio es algo mágico.

¿La gente que conoces desde chiquito?

Sí, esos son los que, los que te miran, tú sabes, con orgullo, ¿entiendes? Que no son capaces de lastimarte con, tú sabes, con malas acciones y con malas vibras.

¿Y has podido tener eso aquí, esa relación sana del barrio, de hermandad?

No, hermano, como te estaba diciendo aquí yo no salgo, la única persona con que me muevo es Diego, que es mi mánager y mi amigo. Ya, yo no salgo, no quiero salir tampoco con nadie, no quiero hablar con nadie, yo mientras más lejos mejor, ¿entiendes? Yo verdaderamente no tengo intención de…, cuando chiquito se vale, ya cuando grande estar haciendo amiguitos por ahí, no. No estoy para eso ahora.

¿Cómo fue trabajar con Emilio Estefan?

Para mí trabajar con Emilio Estefan fue algo que nunca lo sospeché, es algo que siempre se lo voy a agradecer a Emilio, por haber tenido la oportunidad de grabar un disco de tantas canciones, producido por Emilio, que ese es el sueño de muchos músicos hasta estudiados, ¿entiendes? Yo soy un artista que no ha estudiado música, como aquel que dice un muchacho que salió de las cuatro esquinas y llegar a grabar en los estudios de Emilio Estefan, llegar a hacer un disco con Emilio Estefan es algo que es importante para mí y para mi carrera y para la historia del género urbano.

¿Y cómo fue ese proceso, cómo lo trabajaste?

Oh, Emilio hace mucho tiempo nos conocía, y más o menos estábamos coqueteando para hacer algo, no se había dado la oportunidad hasta que ya empecé a trabajar con Diego, y Diego llegó a ponerse de acuerdo con Emilio y a cerrarle el trabajo, y se hizo.

Antes decías que has sentido que han sido injusto contigo en el tema de la crítica, de las cosas que dicen…

Eso me he dado cuenta de que es parte del juego, es parte del juego que haya tanta gente calumniándote, que haya tanta gente faltando de respeto, que haya tanta gente, tú sabes, haciéndole daño a uno a su manera. Yo, gracias a Dios, ya curé todo eso, me da lo mismo, lo único que les voy a decir a todos los cubanos es que se curen el veneno, que son capaces de estarse… Tú sabes, el veneno ese que tienen entre los mismos cubanos, que traten de curarlo, que a lo mejor curando ese veneno pueden llegar a pasar cosas lindas para nosotros los cubanos.

Es demasiado triste, pero no es mi negocio, yo entendí que no era mi negocio, no es mi negocio, aquí aprendí que depende de ti, tú tienes que pagar tus billes, tú tienes que mantenerte, tú tienes que vivir y vivir bien, no puedes estarte deteniendo en opiniones, no puedes estarte deteniendo en el qué dirán, porque las opiniones no dan dinero.

¿Qué mensajes le puedes dar a esa gente que te han acusado de ambiguo?

Nada, que sigan en lo suyo, eso no es mi bisne, que me digan lo que les dé la gana, ya termine ya con eso, lo mío es trabajar, hacer música, que es lo que he hecho por veinte años, la música me ha llevado a viajar el mundo, a que me conozcan, he podido grabar con Enrique Iglesias, he podido hacer cosas que hay gente muriéndose y naciendo tres veces no lo van a hacer, los mismos músicos, ¿entiendes? Y he aprendido que los que me critican no viven como yo vivo. Yo he aprendido tantas cosas, que ya me da lo mismo que digan lo que les dé la gana yque piensen lo que les dé la gana, yo voy a seguir trabajando. Ahora mismo voy a hacer gira por Cuba, que lo dije hace mucho tiempo, lo que a lo mejor no me hicieron caso, yo lo dije hace mucho tiempo, dije que iba a hacer gira en Cuba, que iba a trabajar en Cuba, que yo necesitaba Cuba. Necesito el cariño de los cubanos, necesito estarle, ¿tú sabes? La felicidad se siente. Cuando tú estás en tu casa la felicidad se siente y yo verdaderamente, yo voy a Cuba y me siento, respiro sabroso, me ves riéndome el día entero. Me siento súper que, no sé cómo explicarte, algo que me genera vida, ¿entiendes?

Lo más normal es que te sientas mejor en tu país que en extranjero, ¿dónde te sientes el mejor? En ese ambiente.

No, me siento mejor en Cuba, hermanito, me siento mejor en Cuba, lo que yo estoy aquí, la vida me tocó estar aquí, y me tocó ser cacique y me tocó estar adelante, me tocó prosperar, me tocó estar en este super país que es el nivel A, me tocó estar aquí viviendo en casa con piscina y rico, me tocó, ¿entiendes? Pero yo me siento mejor en Cuba, me siento bien en mi casa, me siento bien caminando por el malecón, me siento bien haciendo todo lo que yo siempre he hecho. El emigrante es emigrante, el emigrante es emigrante, ¿entiendes? Yo soy cubano, donde quiera que me pare, yo soy cubano, ¿entiendes? Me tocó estar aquí, mis hijos están aquí, mi mundo está aquí, mi familia, quiero decir, mi esposa, mis hijos. Es lo único que tengo aquí, mi papá que tengo por Orlando. Allá, allá tengo un mundo de familia. En el sentido de que mis tías, mis primos, mis amigos de infancia, usted sabe lo que hablo.

Entonces, hablaste ahorita de Enrique Iglesias, la colaboración con Bad Bunny, ¿cómo fue?

Yo estaba en el estudio con Farruko, y llegó Bad Bunny, ahí nos conocimos: “Cómo estás, cómo estás, cómo estás, Michael cómo estás, fulano, Benito, van, van”. Y ya yo me iba porque yo estaba grabando el disco de Farruko Gangalee, donde tuve tres temas, el único que tuvo tres canciones en ese disco fui yo.

Y Bad Bunny entró y Farruko le puso un tema, eso me lo contó Frank, el mánager de Farruko, porque yo cuando voy al estudio siempre dejo dos o tres temas grabados ahí. Porque soy muy improvisador y muy, ¿sabes? Soy rápido, porque eso es mi casa, el estudio es más que mi casa, y a Bad Bunny le gustó, y él también es rápido, se montó, pa pa, dio, la gente de su equipo de trabajo le gustó la canción y ya la inscribieron. Al la canción estar inscrita, la canción está viva, ¿entiendes? ¿En qué te digo que está viva? Que la canción en cualquier momento, la sacan, en cualquier momento sale, en algún disco, en algo sale la canción, lo que hay simplemente que esperar y ser paciente, ¿entiendes? Yo, por mi parte, le agradezco a Bad Bunny, ya teniendo una colaboración con él, que ahora mismo es el artista número uno en el mundo, teniendo una colaboración con él, yo me siento orgulloso, me siento ganador.

Micha, ¿qué es lo que la gente no ve de ti?

Lo malo que yo tengo es lo bueno que yo soy, eso es lo que la gente no ve de mí. La gente ve al negro grande, el tipo que tiene una manera de hablar… Ya yo tengo 40 años, ya yo lo dejo en manos de Dios. Yo lo que quiero es vivir para mí, quiero vivir para mí, quiero vivir para mi familia y para mis amigos, de verdad. Yo ya terminé con la opinión de la gente, aprendí que el famoso soy yo, este país me enseñó todo eso, que la gente va a hablar de mí, la gente me va a señalar a mí, la gente me va a calumniar a mí, la gente va a estar encima de mi vida porque el famoso soy yo, eso lo aprendí aquí.

¿Quiere decir que, en estos momentos, nadie te puede emplazar ni a hablar de política, ni hablar de definiciones?

No, no, no, a mí por gusto, yo no sé nada de eso, porque no es mi bisne, no es mi negocio, no es mi negocio, y mi opinión no va a cambiar nada, mi opinión no va a cambiar nada, y no es mi negocio, eso a mí no me da un peso. Y yo estoy en un país que necesito dinero, yo no necesito opiniones, yo no necesito más nada que dinero, y es lo que yo estoy tratando de hacer, trabajando fuerte, trabajando como nunca para ganar como siempre. Y es lo que estoy tratando de hacer, yo si es por gusto, la política es por gusto, hay gente por ahí que son los que se encargan de eso, yo no, yo lo mío es música, música y más música.

Bueno, a estas alturas de la entrevista, pienso que por lo menos parte de tus sueños los has cumplido.

No, más, más, más, más, yo siento que la vida me está dando propina y ahora es que estoy en mi mejor momento ahora mismo, todo lo que he hecho hasta ahora ha sido a puro dolor y ahora mismo que yo me siento cómodo, trabajando cómodo, estoy sacando películas para la calle, música a otro nivel, estoy durmiendo tranquilo. Sin tener tantos falsos alrededor mío, yo estoy, para mí este es el mejor momento de mi vida.

¿Y en qué lugar tú te pondrías en el género?

No, no, no, no, me da risa la pregunta esa, no sé qué decirte, es que no hay lugar, yo no compito, yo soy parte de los jueces. Qué lugar voy a tener yo en el género urbano, qué se repartan los lugares otra gente, yo soy el Micha, ellos lo saben, ellos lo saben. Y discúlpame si les hablo así, ustedes saben que yo siempre he cuidado mi vocabulario, pero ya estamos en el tiempo de decir verdades. Ustedes saben los números cuáles son, quién es quién. Y nada, esperen, que Apartamento 33 va a poner a cada cual en su lugar y los quiero mucho, cuídense.

Y hablando de esa manera, ¿qué tú crees de eso, de la tiradera?

La tiradera surge a cada rato que pasan esas cosas. Y cuando tú tienes la versatilidad de poderte defender, eso se mide, eso pasa mucho en el género urbano. Es una manera de medir, de medir cómo tú estás, si tienes fuerza o no tienes fuerza, quién tú eres en el género, ¿no?

Y eso pasa, pero nada, las tiraderas no generan nada, en el sentido de que la tiradera es lo que genera los problemas y las situaciones Y desunión.

¿Pensaste que la tiradera con el Choco iba a poder generar tanto?

No, yo no pensé que iba a ser tan así, de tantos millones, pero yo sí sé que cada vez que yo hago alguna tiradera siempre tiene resultado, la gente me gusta verme, tú sabes, en tiraderas y eso.

Cuéntanos de Elvis Manuel, ¿qué significó tu amistad con él? ¿Y hasta dónde piensas que pudo haber llegado?

Elvis Manuel es una muerte que a mí me ha dolido toda la vida, una muerte que me ha dolido toda la vida, a mí no me gusta ni hablar mucho de eso, no me han visto hablando mucho de eso por ahí. Mucha gente habla de él que yo sé perfectamente que apenas lo conocieron porque yo andaba con él, ¿entiendes? Muchas, muchas, muchas veces nosotros andábamos juntos. Compartíamos juntos, a veces se quedaba en mi casa o me quedaba en la de él. Hasta el día que se fue a ir, hablamos en el Cabaret Nacional, yo le dije que no, que yo por el mar no… Yo siempre he sido cobarde para el mar y nunca en mi cabeza había estado irme por lancha. Yo siempre dije que cuando yo saliera de Cuba iba a ser como los peloteros. Y gracias a Dios que pude cumplir esa meta.

Elvis Manuel era lo más grande del género urbano. Él decía por ahí… Le decían: “Oye, Elvis Manuel, tú eres un duro”. Y él decía: “No, hay uno por ahí que le dicen el Micha que es más duro”. Y yo le decía: “No, compadre, tú…”. Porque nosotros andábamos juntos y yo le hacía a veces los temas, tú sabes. Él contaba conmigo para muchas cosas: “Micha esto, Micha aquello”. Teníamos buena relación y la muerte de él a mí me… Tú sabes, me chocó, me chocó hasta la fecha. Ha sido uno de los hermanos que he perdido en la vida.

¿Qué viene después de este disco, de Apartamento 33? ¿Y qué proyectos tienes pensado? Después del disco de Apartamento 33 pienso, tú sabes, cuando tú eres grande tienes que tratar de seguir creciendo. Y es bien difícil, ¿no? Pero cuando estás acostumbrado a crecer las cosas son más fáciles. Hay por ahí rondando un EP con Mafio, que es súper productor de los más duros, amigo mío en lo personal, dominicano, pienso hacer un EP con él, que hace rato estábamos en eso y no se ha concretado. Eso es lo que pienso hacer ahora después de este disco

¿Puedes adelantarnos algo de Apartamento 33? ¿Alguna estrofa?

Ayer mismo, antier, ¿no? Antier fue que salió… Antier a Diego le dio la gana de soltar “Yo me lo gané”, que es uno de los temas que más me gusta del disco. El tema hay una parte que dice: “Estas gentes me envidian y yo sé por qué / primero con huevos, después con bistec / Primero de a uno, después de a diez / Después de a cien, ahora ya ni sé / La película tuya ni tú te la crees / Tengo seis anillos como el 23 / En español facturando en inglés / Me tiraron renta y se la boté / Ellos no se salvan ni con Medicaid / Yo con Chevrolet y con Escalade / El negro del barrio vive como un rey / Con la casa grande como el Monterrey / What do you say? Sin darte break / Lo mismo en Miami que en Montego Bay / Son veinte años que sigo en el play / En el cuello cuarenta, en el reloj veintiséis…

¿Entonces dónde te presentas ahora?

Wow, el 27 voy a estar en La Mesa, de Kendall, en la mesa con el Taiger. Y vamos a estar ahí. Es un evento de lujo, un lugar súper espectacular, que acabaron de inaugurar ahora Emilio Estefan y la gente de Only in Dade. Luego estaré el 9 de agosto en Bonfire. Y después en agosto 17 en Plenitude Y en agosto 24 en Cuba Cabana, para toda la gente mía, tú sabes, del sur de la Florida. Estamos activos, se les quiere. Seguimos vivos

¿Entonces van a presentar el nuevo disco?

El treinta de agosto, pero puede ser un poco antes. Así que nada mi gente, los quiero, y nada, ponte para lo tuyo que hasta tú tienes problemas.

