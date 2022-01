CIUDAD DE MÉXICO.- A Maikel lo llevaron atado de pies y manos con unas esposas que les llaman shakiras y con el uniforme gris de los reos. Llegó al tribunal custodiado por dos policías y perros hasta que se sentó en el lugar de los acusados. Allí pudo ver a su esposa, pero no les permitieron contacto físico. Los alrededores estaban cubiertos por oficiales que sobrepasaban en número a los familiares. El tribunal de Mayabeque estaba militarizado.

El 12 de enero Maikel Puig Bergolla, de 41 años, fue trasladado en un carro jaula con otros siete detenidos que salieron el 11 de julio a manifestarse en Güines, Mayabeque. El juicio contra ellos, que se prolongaría durante tres días, iba a comenzar.

“A mi esposo- explica Sayli Núñez- lo acusan dos policías de haberles tirado piedras y animar a otras personas a sumarse. Ellos dieron su testimonio en calidad de víctimas y testigos. La única prueba que hay contra Maikel es la palabra de esos dos hombres que no presentaron ni un solo certificado de lesiones, que, a pesar de todas las piedra que alegan les lanzó mi marido, ellos no tuvieron un solo arañazo en el cuerpo. Tampoco hay videos, fotos, y sus relatos estaban llenos de contradicciones. Parecía que se habían preparado para discutir un trabajo práctico y cuando les preguntaban algo no sabían qué responder”.

Ambos oficiales sostienen que el manifestante los agredió insistentemente pero no recuerdan cómo estaba vestido, o si traía cubrebocas. Según el oficial A, Maikel Puig les lanzó bloques, a lo que la defensa refutó que de dónde los sacó si no había nada en construcción. Entonces el policía cambió su relato. Según el oficial B, Maikel tomó las piedras (ya no bloques) de una sanja. Donde ellos lo ubican no existía una. Tampoco parece lógico que si un hombre con la corpulencia y estatura de Puig lanzara piedras a tan corta distancia, como cuentan los agentes, ninguna los hubiese tocado.

Por otra parte, un testigo que presentó la defensa y presenció los hechos asegura que Maikel no estaba allí. Mientas que una vecina asegura que él estaba en su casa cuando las piedras fueron lanzadas.

Aislado en una celda de castigo

La primera vez que Sayli vio a Maikel, el cinco de noviembre, empezó a llorar y le preguntó que por qué se veía tan sucio y flaco. Había pasado cuatros meses en prisión y el deterioro en el cuerpo de su esposo comenzaba a notarse

Maikel le explicó que el agua la ponían de modo intermitente y poco tiempo, que a veces tenía que elegir entre bañarse y guardar para tomar, o lavar la ropa. Así que muchas veces no le daba tiempo a lo segundo. Y sí, había perdido peso porque la comida era asquerosa. Un pescado que huele a orine y una pasta cárnica descompuesta suelen ser platos principales en la alimentación de los reclusos cubanos. Sayli, para enmendarlo, le lleva a su esposo mayonesa que él unta en el arroz. Ella sabe que ese consumo diario de grasa lo puede dañar, pero solo así logra tragar esa comida desabrida, en el mejor de los casos, y putrefacta en otros.

Este 26 de enero Maikel Puig cumple tres meses aislado en una celda que mide menos de dos metros cuadrados. Es un agujero oscuro donde no puede caminar o estirar su cuerpo. Para ducharse debe recoger el agua en pomos y lavarse agachado. Es tan reducido el espacio que si lo hace de pie terminaría su colchón empapado.

Puig está acusado de desorden público; desacato; desacato de la figura agravada; instigación a delinquir y asesinato tentado por las supuestas piedras que lanzó. Desde el 12 de julio fue detenido cuando fueron a buscarlo sin que ningún oficial le explicara el motivo de la detención. De allí lo llevaron hasta la prisión del Sida, donde lo tuvieron cuatro días en una celda de castigo sin darle alimentos o agua. Maikel no sabe si fue una sanción por su disenso o si es que simplemente olvidaron que estaba encerrado.

Luego fue trasladado a la prisión de Quivicán, donde permanece en una celda de castigo actualmente. En seis meses detenido, cinco los ha pasado aislado de modo intermitente.

En la celda tiene una colchoneta sobre una cama de cemento, un rincón donde pone la comida que le lleva su familia, una ducha y una letrina que se filtra. Cuando Maikel la descarga parte de esas aguas albañales terminan junto a su cama. En 12 semanas el espacio donde vive no ha sido limpiado ni una sola vez.

Las paredes de esa celda también se filtran y la humedad y el frío son constantes. Según cuenta Sayli, a su esposo no se le quita el catarro, ni la tos. Incluso ha tenido fiebre. A lo que se suma que es hipertenso y acaba de ser diagnosticado como diabético. Tras medio año en prisión su salud física y mental empieza a deteriorarse. Y este podría ser apenas el inicio.

La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, explica que el reglamento de prisiones cubano especifica que un recluso solo puede estar en una celda de castigo si representa un peligro para sí mismo o para los demás. Y no debe sobrepasar los 90 días. En el caso de Maikel no es así, él ni siquiera cometió alguna indisciplina que justifique el castigo. Realmente no sabe por qué lo mantienen en una celda aislada, sin poder ver o hablar con otra persona, sin acceso a las áreas comunes. Sólo supo que era una orden.

Maikel Puig interactúa con otros únicamente lunes y jueves, cuando le permiten hacer cortas llamadas a su familia. El resto del tiempo nadie le habla. Está completamente solo. Por eso, le cuenta a su pareja, lee mucho y se habla a sí mismo para escuchar al menos su propia voz. Así pasa un día y otro, y otro.

Una vez al mes era visitado por Sayli y los niños. Ahora, con el aumento de los casos de la COVID-19 solo puede entrar ella. A diferencia de los presos comunes, a Puig no le permiten ver a su familia en la misma área que a los demás. ¿El motivo? Que es un preso político, que Sayli no ha parado de denunciar a pesar de las presiones, que él mismo le ha dicho que no se calle. Realmente solo pueden especular sobre las posibles causas. Nadie les explica por qué su prisión la han convertido en un infierno, aún mas crudo; por qué el ensañamiento.

El reglamento de prisiones en Cuba establece que cada recluso debe tomar el sol, al menos una hora diaria, para obtener la vitamina D que requiere el organismo. En estos tres meses a Puig solo lo han permitido hacerlo dos veces. Y al parecer no lo sacarán de la celda este 26, aunque es el día límite que puede estar allí, según la propia legislación cubana.

Dos semanas atrás su hijo menor, de nueve años, estuvo ingresado por una fuerte crisis de asma y no le permitieron que llamara siquiera. El niño está muy afectado por la separación, rechaza la escuela y ha tenido pensamientos suicidas.

“Es muy dura mi vida: pendiente de una hija adolescente, de un niño enfermo que no deja de anhelar que su papá regrese, y de Maikel y lo que le están haciendo”, confiesa Sayli. “Mi día se resume en buscarle comida a mi esposo para llenar el saco y consolar a nuestros hijos”, pero quién le da fuerzas a ella.

***

Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que Maikel Puig Bergolla y alrededor de “dos mil personas” se aglomeraron en “las inmediaciones de la calle 8” y el Reparto Las Yaguas y se desplazaron hasta el parque central del pueblo gritando “Díaz Canel S…” y otras frases denigrantes contra la Policía, al tiempo que hacían ruido con cláxones, calderos y otros instrumentos e instaban a los vecinos por donde pasaban a unirse a la demostración. No hay videos que muestren a Maikel entre ellos, ni testigos que no sean funcionarios de los órganos de vigilancia del gobierno que lo corroboren. Este es su supuesto delito de instigación a delinquir por el que le piden 18 años.

El próximo 11 de febrero se conocerá el veredicto. Maikel tiene una petición fiscal de 25 años de cárcel como sanción conjunta.

