LA HABANA, Cuba. – En un intento del régimen por congraciarse con la comunidad LBGTI+, el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, onduló por primera vez en la fachada del Ministerio de Salud Pública en La Habana la bandera de la diversidad sexual junto a la cubana.

Sin embargo, el gesto tuvo lugar bajo la sombra de un episodio de censura homofóbica ocurrido dos días antes, cuando el programa Espectador Crítico transmitió una versión mutilada del filme Ammonite, el cual narra la historia de amor entre dos mujeres del siglo XIX, en Inglaterra.

La película, protagonizada por las actrices Kate Winslet y Saoirse Ronan, presentaba secuencias de sexo que fueron mutiladas en la proyección hecha para los televidentes cubanos.

“Tras algunos avances medianamente esperanzadores por parte de la Televisión Cubana en su representación y visibilidades de sujetos LGBTIQ, en plena campaña en saludo al Día Mundial de Lucha contra La Homofobia, Transfobia y Bifobia se programa una película como Ammonite, que tiene como eje una relación lésbica, en un espacio que además lleva por título Espectador Crítico, y la copia que se muestra al público ha sido mutilada”, lamentó en esa ocasión el dramaturgo y poeta Norge Espinosa.

Dado el reclamo de numerosos activistas LGBTIQ de la Isla, poco después del incidente la Dirección del Canal Educativo divulgó un mensaje de disculpas “ante la decisión del programa Espectador Crítico de escindir dos fragmentos del filme”.

No obstante, las causas de que hayan decidido sesgar esas secuencias no fueron esclarecidas, más bien, mal justificadas explicando que la decisión no respondía “a una postura institucional”.

Pero esta no es la única vez que el ICRT ha tenido que disculparse por mutilar escenas de amor homosexual en películas transmitidas por la Televisión Cubana.

En febrero del pasado año la película estadounidense Love, Simon, proyectada por el programa Pensando en 3D, también sufrió la censura homofóbica del Instituto. En esa ocasión se cortó la escena en la que dos chicos homosexuales (Nick Robinson y Keiynan Lonsdale) se besaban.

Otra vez la televisión estatal se disculpó con su teleaudiencia diciendo que lo ocurrido había sido un “error” y que se había realizado “el correspondiente análisis”.

“La omisión no responde a posturas homofóbicas del ICRT y sus directivos de la TVC, como algunos han referido en las redes sociales”, intentó justificarse la institución.

Tal hecho trajo como consecuencia que activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ convocaran a una besada frente a la sede del ICRT, como acto de protesta.

En esa ocasión, la Televisión Cubana trató de redimirse con sus televidentes y en especial con la comunidad LGBTIQ y transmitió nuevamente la película de manera intacta, lo que no ocurriría más adelante con Ammonite.

A pesar de que en otros años se han transmitido íntegramente películas sobre historias de amor entre personas del mismo sexo o género, y que recientemente la Televisión Cubana proyectara un capítulo de la teleserie Rompiendo el silencio con escenas de sexo entre dos hombres, el ICRT aún no se convierte en un espacio con visión inclusiva.

Aquí tampoco terminan los actos de censura que afectan a la comunidad LGBTIQ en el seno del ICRT, una institución supuestamente dedicada “a la formación cultural” del público.

Recientemente fue vetada la proyección en televisión nacional de Es mi vida, el primer audiovisual dirigido por una mujer trans en Cuba.

La actriz Kiriam Gutiérrez, la directora de la obra, explicó al diario 14yMedio que el videoclip se había realizado de manera independiente y que el rodaje había sido posible gracias a la colaboración de muchas personas dentro y fuera de la Isla.

En el clip, que se estrenó el pasado 17 de mayo, en plena jornada de lucha contra la homofobia y la transfobia participaron Pupushi Soto, Giselle Ferrer, Tony Lugones, Vania Borges, Arlenys Rodríguez y la transformista Orianna Sharon, “la Cher de Cuba”.

Gutiérrez ha reconocido que Es mi vida era un sueño pendiente, ya que en 2001 la Televisión Cubana también había vetado la transmisión del videoclip Lola, del grupo Moneda Dura, dirigido por Lester Hamlet y protagonizado por ella.

Grupos que defienden los derechos de las personas LGBTIQ han lamentado que los avances en los derechos de las personas sexo y género diversas ocurren “a pedazos por una parte fraccionada de la población o de funcionarios”.

“¿¿Hasta cuándo el ICRT seguirá omitiendo los momentos en las películas donde se demuestra visiblemente que las partes involucradas son pareja y se aman?? ¿¿Hasta cuándo la censura de los besos, del sexo??”, cuestionó el Grupo Alas-La Habana a raíz de la censura de Ammonite.

