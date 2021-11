LA HABANA, Cuba.- El popular tema Patria y Vida, devenido himno de libertad que inspiró a muchos e incomodó a otros, ganó este jueves los premios Grammy Latinos 2021 a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Para algunos de sus autores, el gramófono está dedicado a Dios, al rapero y preso político Maykel Castillo (Osorbo), a todas las madres latinas del mundo…, para Eliéxer Márquez Duany, El Funky, el Grammy tiene nombre y se llama Cuba.

“Este premio está dedicado a Maykel por ser uno de los coautores y estar preso, a Luisma (Luis Manuel Otero Alcántara) por ser también inspiración y a Esteban Rodríguez por ser luz; pero más que todo esta canción está dedicada al pueblo cubano oprimido por más de 60 años, gracias a ella despertó y salieron a las calles el día 11 de julio: este premio se llama Cuba”, declaró Eliéxer Márquez a CubaNet.

El Funky, quien interpretó Patria y Vida junto a los músicos cubanos Yotuel Romero, Descemer Bueno, Randy Malcom y Alexander Delgado en la ceremonia de premiación de la 22 entrega de los Latin Grammy, confiesa que estar entre tantos artistas reconocidos mundialmente lo hace sentir “súper contento” y reconoce que, “solamente el hecho de estar en Las Vegas en unos Grammy es más que una premiación”.

“Salir de un solar de la Habana Vieja y entrar a esta celebración es un cambio abismal, creo que es el sueño de todo músico llegar a los Grammy, todo lo que está pasando a raíz de la canción Patria y Vida es más que un regalo de la vida, si no nos hubieran dado los galardones ya nosotros fuimos campeones, ya Cuba fue campeona”, expresó.

A principios de noviembre Eliéxer llegó a la ciudad de Miami, gracias a una carta de invitación, para asistir a la gala de los Grammy realizada este jueves. A pesar de las críticas con respecto a su emigración, confiesa que en Estados Unidos el exilio le ha dado una “grandísima bienvenida”.

“Las personas me abrazan con mucho sentimiento, han sido momentos de experiencias únicas, cada vez que un cubano me ve y me reconoce me hace sentir muy orgulloso; a pesar de las críticas en contra, que siempre van a existir, me llena de mucho orgullo que existan personas que se identifiquen con mi obra”.

“Yo me cansé de la represión, no podía trabajar en Cuba, estaba censurado, fueron muchas cosas por las cuales decidí venir a los Estados Unidos y quedarme, regresar implica que el Estado me meta preso, la mayoría de los cubanos que están aquí pasaron por lo mismo, las críticas por mi decisión no me perjudican”.

Acerca de su amigo Maykel Osorbo, El Funky reconoce estar alegre por asistir a los Grammy “pero con tristeza e impotencia de saber que esa gente no soltaron a Maykel para que pudiera disfrutar de los premios”.

El rapero contestatario y miembro del Movimiento San Isidro (MSI) Maykel Castillo Pérez ayudó a Eliéxer a regresar al mundo de la música en el año 2013, luego de haberse apartado por un tiempo; y es precisamente gracias a Maykel que El Funky llega a Patria y Vida, tema que lo llevaría a su expulsión de la Agencia Cubana del Rap, en la Isla.

La canción Patria y Vida, cuyo video ya sobrepasa las 9 millones de vistas en Youtube, no solo se ha convertido en himno por la libertad de Cuba sino también en “un movimiento”, según ha reconocido El Funky en otras entrevistas para CubaNet.

El Funky manifiesta que tiene un compromiso con su pueblo, con Cuba y que desde donde esté seguirá “batallando, activo dando el berro, yendo a todas las manifestaciones y metiendo presión como siempre”, porque quiere, algún día, ver a su país libre.

“Quiero decirle a mi pueblo, a mi Cuba, que luche por sus derechos, que no pierdan nunca la fe, que recuerden que somos descendientes de mambises y que resistan, porque no hay mal que dure cien años y a eso le queda poco”, sentenció.

