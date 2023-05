MIAMI, Estados Unidos. – La galería independiente El Apartamento inauguró el pasado mes de abril la muestra personal “El Gran Chef (alias Patica de Pollo)”, de la artista cubana Rocío García, una de las más elogiadas e interesantes pintoras cubanas vivas.

De acuerdo con una publicación en Instagram de El Apartamento, la muestra se compone de una serie de pinturas recientes en las que se conjugan varios de los elementos que han distinguido el trabajo de García por más de tres décadas: “el uso del color, el aspecto narrativo y la composición cinematográfica de las escenas y el comentario velado, irónico, a propósito de la realidad que la circunda”.

La galería sostiene que “Rocío es una artista imprescindible en el escenario de la pintura cubana contemporánea” y que “su obra, ligada de manera absoluta a la pintura y el dibujo, refundó en su momento los imaginarios del erotismo en la plástica local, y así mismo ha rozado problemáticas sociales y políticas del contexto en distintas épocas”.

View this post on Instagram A post shared by El Apartamento (@art_apartamento)

Rocío García: la maestra cubana de la pintura homoerótica

García es particularmente conocida por abordar temas homoeróticos en sus obras. La artista nació en 1955 en Villa Clara; se graduó en 1975 de la Academia de Artes de San Alejandro y más tarde obtuvo una maestría en la Academia de Bellas Artes “Repin” de Leningrado (hoy San Petersburgo).

Con influencias de la literatura y el cine en su arte, García ha creado series como “Peluquerías”, “Geishas”, “Hombres, machos, marineros”, “El domador y otros cuentos”, “Haikus”, “El thriller”, “Very, very light and very oscuro”, “El regreso de Jack el Castigador” y “The mission”. Su obra se caracteriza por un dibujo limpio y una estructura compositiva minimalista.

García ha explorado temas como el poder, no solo en el plano sexual, sino también en el social, psicológico y político. Sus obras incluyen elementos de humor y una paleta de colores que evocan emociones y sensaciones específicas. Sus cuadros, aunque aparentemente independientes, al unirse en una exposición, transmiten una idea en constante movimiento de una obra a otra.

La obra de Rocío García ha sido expuesta y apreciada en países como Francia, Estados Unidos, Suiza, China, España y Japón. Su serie “Geishas”, que aborda el tema femenino, fue especialmente bien recibida en el extranjero.

La artista se ha nutrido de los códigos del pop art y la influencia de los cómics, abordando temas universales que van más allá de la realidad cubana. En palabras de la propia artista, “el ser humano tiene conflictos más o menos parecidos en cualquier sitio del mundo”.

Además de su obra artística, García ha dedicado más de 20 años a la docencia, enseñando en la Academia San Alejandro.