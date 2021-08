LA HABANA, Cuba. – Hasta hace un par de años, pese a sus inconsecuencias, admiraba a Eduardo del Llano. Disfrutaba el talento y el agudísimo humor que mostraba en sus cuentos y sus cortometrajes, especialmente los de Nicanor, los guiones que hizo para varias películas cubanas, entre ellas Alicia en el pueblo de Maravillas y La vida es silbar, y hasta fui de los pocos a los que les gustó Vinci, la película que dirigió basado en un episodio de la vida de Leonardo Da Vinci.

Mi admiración por el escritor y cineasta terminó desde que, a raíz del derrumbe del balcón que mató a tres niñas habaneras, intentó, con insensibilidad, relativizar y trivializar el suceso y hacer ver que accidentes así suceden dondequiera, solo que no hay una maquinaria mediática presta a amplificar el suceso con intenciones políticas difamatorias.

Esa ha vuelto a ser su postura respecto a la represión de las protestas de los días 11 y 12 de julio. Del Llano, como mismo hacen los periodistas al servicio del régimen –pero con más cinismo, ya que puede hablar con más soltura en los posts de su página que los cotorrones del NTV–, intenta hacer ver que no hubo tal represión y que, en todo caso, de haber existido, mucho peor fue la que hubo en Colombia, Chile y Ecuador.

Ese argumento de Eduardo del Llano podrá consolar a los zoquetes de la izquierda internacional que se niegan a aceptar que la revolución de Fidel Castro hace mucho perdió el halo romántico, pero no al cubano que tiene un hijo o una hija que fue apaleado por los esbirros antes de ser encarcelado y que todavía anda por los cuarteles policiales indagando su paradero.

Sé que esto que digo sonará demasiado dramático para el gusto de Eduardo del Llano, siempre tan irreverente y divertido. Negará rotundamente que en Cuba haya torturados o desaparecidos, dirá que son infundios de la disidencia, del exilio o de la prensa y televisoras de derecha extranjeras.

Lo mismo le parecerán exageraciones cuando nos quejamos de que tenemos hambre y de que no hay medicinas ni para aliviar un dolor de cabeza. Él lo negará, lo minimizará y si por fin acepta que es real dirá que “se cometen errores, que hay cosas que gradualmente deben ser cambiadas”, y finalmente terminará, culpando al bloqueo.

No entiendo las motivaciones de tipos que alguna vez fueron objetivos y hasta críticos, como el ensayista Víctor Fowler, Israel Rojas, el cantante de Buena Fe, y el propio Eduardo del Llano, y que ahora se muestran como furibundos apologistas del régimen castrista, justo en los momentos que más desprestigiado está y son evidentes sus rasgos más repugnantes. Tal vez confirman el refrán de que los verdaderos amigos de alguien (en este caso, del régimen) no son los que se toman la cerveza solamente cuando está fría. Víctor Fowler, Israel Rojas y otros de similar postura están en Cuba tomándose la cerveza, más que tibia, hirviente, mientras que Del Llano está fuera de Cuba, vacilando el capitalismo que dice detestar.

Del Llano, de las vicisitudes que estamos pasando los cubanos, solo sabe lo que le cuentan, porque desde hace muchos meses está en España. Pero ni se le vaya a usted ocurrirsele criticarlo por estar viviendo en un país capitalista y no en Cuba, porque le responderá que él está en todo su derecho de vivir donde se le antoje, y lo acusará a usted de fanático, extremista, intolerante, etc.

Ya volverá a su país cuando lo estime conveniente, cuando baje la marea, bien alimentado, cargado de discos de rock y pacotilla de la sociedad de consumo que tanta urticaria le produce. Mientras, sigue con sus post sarcásticos y los sofismas en su página, gozando con la indignación que produce en sus lectores, retándolos a que sean ingeniosos en los insultos que le dediquen.

Sé que probablemente defraude a Del Llano con este comentario, que no considerará a la altura de su esgrima verbal. Y tendrá razón. Sucede que yo, a diferencia de él, escribo lo que siento para desahogarme, no para epatar.

Siento pena por Eduardo del Llano, con el talento y la gracia que desperdicia en decir cosas que no siente, no puede sentir, por muy de izquierda que sea, o precisamente por eso, por este régimen de compadres vividores al que de socialista solo le queda la pose y el muy mal hilvanado discurso.

Del Llano ha rebatido, en los mensajes que hemos intercambiado, mis afirmaciones de que esta es una dictadura mezquina que nos condena a los cubanos a la miseria perpetua. No la considera así y asegura que sigue admirando lo que se empeña en seguir llamando “la revolución” por enfrentarse al gobierno norteamericano y no aceptar sus imposiciones. Un argumento propio de ancianitos cederistas, adoctrinados pioneritos por el socialismo o adolescentes musulungos captados por la UJC que aún no han empezado a darse trastazos, como los que él, con 59 años, ha tenido con la censura, la intolerancia y otros demonios del castrismo.

Supongo que Eduardo del Llano sepa cómo pienso. Yo, aparte de nuestra mutua afición por la música de los Rolling Stones, no estoy seguro de saber cómo piensa realmente él. Como no concuerdan sus posts con los cortos de Nicanor, tengo que pensar que o es bipolar o es un narcisista intelectual e inveterado jodedor que hace chistes y juguetea con lo que no se debe jugar: con la desgracia de sus compatriotas.

Por eso, aunque a veces Eduardo Del Llano parezca oscilar hacia el lado correcto, y algunos piensen que no se le debe hacer demasiado caso a lo que dice, sus posts, por bromistas que pretendan ser, ya no me hacen gracia: más bien me resultan repulsivos, muy repulsivos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

