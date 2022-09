LA HABANA, Cuba. – Durante una entrevista con CubaNet, dos empleados de una cooperativa de la construcción radicada en la capital cubana denunciaron el impago de sus labores.

Yoel Ocanto Castañeda, uno de los afectados, explicó a este medio que trabajó como albañil en la Cooperativa de Construcción “Santa Fe”, en la cual nunca le pagaron el monto acordado por su trabajo y terminaron estafándolo, asegura.

“El 30 diciembre [de 2021] nos pagaron 5 000 pesos única y exclusivamente. Eso fue todo desde octubre [cuando comenzaron a trabajar]. Fundimos casi 200 metros de hormigón, por lo que el salario debió ser mínimo, de 20 a 25 000 pesos”, explicó Ocanto Castañeda.

Tras el pago, los directivos de la cooperativa no agropecuaria prometieron que al mes siguiente [enero de 2022] pagarían los 20 000 pesos que faltaban. Sin embargo, hasta la fecha no han cumplido su promesa.

“Estas son las santas horas en que no nos han dado nada y seguimos estafados”, lamentó el entrevistado.

A pesar del impago, los dos obreros continuaron laborando en otras actividades en la misma cooperativa y, aun así, tampoco recibieron el pago correspondiente. “No queríamos irnos para ver si finalmente cobrábamos, pero nada, ni lo viejo ni lo nuevo”, apunta Ocanto Castañeda.

“Nos mandaron a hacer una excavación de una tercera vivienda y después que la excavación estuvo hecha nos explicaron que no se podía pagar porque no había presupuesto ni contrato hecho”, cuenta el entrevistado.

Asimismo, asegura que esta situación era de conocimiento de todos los ejecutivos de la Cooperativa, quienes pedían a los trabajadores “esperar”.

Lázaro Piney Vergara, el compañero de trabajo de Ocanto Castañeda, refiere que los directivos de la Cooperativa justificaban el impago con supuestos “errores” y “atraso en la documentación del contrato”, y que les aseguraban que les pagarían “más adelante”.

“La jefa de grupo de la Cooperativa nos hizo firmar unos papeles, unas actas en las que decía que estábamos de acuerdo con las condiciones en que íbamos a trabajar allí y nosotros suponíamos que con esos papeles ya se nos iba a hacer el contrato”, explica.

“Después se nos mandó a ir a la Cooperativa para asociarnos y resulta que cuando surgió todo este problema, los nuevos jefes nos dijeron que no podían defendernos porque nosotros estábamos allí sin contrato, que el único que podía resolver ese problema era el presidente de la Cooperativa, que era quien tenía conocimiento de que había una brigada trabajando allí sin contrato”.

Sin embargo, este solo les pagó 10 000 pesos para que se compartieran entre tres trabajadores, según Piney Vergara.

De acuerdo con los entrevistados, ellos trabajaban en la construcción de al menos tres viviendas, contratadas a la Cooperativa por la fábrica de cervezas La Polar.

“En este tema perdí hasta mi matrimonio porque mi mujer no entendía que llevara cuatro meses trabajando y que llegara sin un medio a la casa. Al final nos estafaron”, termina Piney Vergara.

Trabajadores sin contrato

Según Guillermo Velázquez, coordinador de la Cooperativa, esta situación se derivó del mal trabajo de la antigua dirección de la entidad, la cual, según dijo, “fue reestructurada totalmente”.

“En la antigua dirección habían contratados que estaban trabajando y a los que no les pagaban. Las cooperativas tienen un límite de hasta 40 socios y de contratados legales hasta 60. Los ilegales ya son un problema de los jefes de grupo”, apuntó.

Velázquez explicó que los jefes de grupo son quienes pagan “de su propio bolsillo” a los trabajadores sin contrato.

El funcionario, abogado de profesión, también explicó que a los trabajadores contratados de forma “ilegal” no los ampara la ley para hacer ninguna reclamación en caso de impagos.

“El problema es que estos trabajadores no cuentan con ningún documento legal que justifique que trabajan aquí y, si hicieron el contrato, pero no llegó a Recursos Humanos, no se puede reclamar”.

“Lo único que pueden hacer estas personas es buscar al que era su jefe de grupo para que les pague su plata”, terminó.

