MIAMI, Estados Unidos. — No me quiero casar es uno de los cortes de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el último disco de Bad Bunny, lanzado el pasado mes de octubre y que ocupa los primeros puestos de ventas a nivel mundial. El videoclip de la canción, estrenado hace tres semanas, cuenta con la participación de dos talentosos modelos cubanos: Frank Gregory Rodríguez y Michel Rodríguez.

Un año y pocos meses después de haber arribado a Estados Unidos, la vida comienza a entregarles oportunidades. Frank Gregory y Michel saben que el trabajo duro ofrece recompensa, pero para llegar al set de filmación de No me quiero casar primero tuvieron que escapar de Cuba, como ellos mismos afirman, “para sobrevivir”.

CubaNet – En Cuba trabajaron para la agencia ACTUAR, única de su tipo en la Isla. ¿Cómo fue su carrera allí?

Michel Rodríguez – Aplicamos para un casting que vimos, fuimos al casting, hicimos el casting y pasamos el casting. Entramos dentro de la compañía, una compañía que para entrar tienes que pagar. O sea, tienes que pagar como una matrícula, realizar una serie de pruebas. Y al final, supuestamente quedas como modelo de la agencia y ellos se encargan de darte trabajo a través de los años.

Frank Gregory Rodríguez – Por mi parte fue lo mismo. Una vez tú te diriges a ese casting hay una persona encargada de medir tus aptitudes físicas. Si tú no cumples con el estándar de medida para entrar, no te dejan entrar al casting, una vez que ya tú pasas ese proceso pasas a una habitación donde están, supuestamente, el director de la agencia, el fotógrafo de la agencia, el profesor de la agencia y un diseñador de la agencia también, creo.

CubaNet – ¿Cómo funciona el trabajo en la agencia ACTUAR? ¿Cómo son los contratos, cómo son los pagos?

Michel Rodríguez – Ellos deberían ocuparse de buscarte trabajo y conectarte con otras agencias. Yo trabajé para la agencia dos veces. Estuve solo seis meses, pero hubo compañeros que durante ese período no trabajaron nunca.

Frank Gregory Rodríguez – Yo me gradué la agencia ACTUAR en el 2018. Hasta el 2023, que salí de Cuba, prácticamente estuve como tres-cuatro años en la agencia. Fui a todos los castings que anunciaron. Siempre estaba metido en la agencia para buscar trabajo, obviamente, pero nunca recibí un llamado, nunca recibí un correo, nada de nada. Y como yo miles de cubanos de artistas más.

Michel Rodríguez – Eso es algo que a uno, como artista, le choca, porque uno quiere crecer y esa era la única forma que nosotros veíamos de crecer dentro de Cuba, porque era la única institución legal que había. Los pagos se demoraban dos y tres meses y todos los días era como un pretexto diferente. Veía que seguía pasando el tiempo y ellos no te llamaban para trabajo.

Uno se pone a pensar y se pone a cuestionar el futuro y empieza a buscar nuevas cosas como para uno seguir avanzando y avanzando y avanzando. Definitivamente, esa no era la mejor vía para llegar a donde nosotros queríamos llegar.

En cuanto a los pagos, siempre se iban a demorar más de un mes. Ellos nunca te van a decir el por ciento con que tú te vas a quedar. Ellos te llaman para el trabajo y te dicen “tu pago va a ser…” tanto. Tú estás de acuerdo o no.

Frank Gregory Rodríguez – Por un trabajo de 50.000 o 60,000 pesos a ti te van a dar, 2.000 o 2.500 más o menos. Uno se entera de eso porque hace contacto con el equipo de producción o con la persona que te contrató directamente, o sea: con la persona que contactó con la agencia para que trabajaras.

¿Cuáles eran las posibilidades de encontrar trabajo en el extranjero?

Frank Gregory Rodríguez – Para un artista cubano salir de Cuba debe estar representado por una agencia artística legal. En el caso de nosotros, la única agencia que existe en Cuba que pertenece al Gobierno cubano es la agencia ACTUAR. Al uno recibir una oferta de trabajo tanto en un país de Latinoamérica como en Europa debes tener representación artística de una agencia, en este caso ACTUAR. Después que ya todo está coordinado en el exterior, que te dan la luz verde para avanzar, tú tienes que dirigirte a tu agencia, pedir permiso, que tu agencia firme el permiso, etc.

CubaNet – Pero a ustedes esa “luz verde” nunca se la dieron…

Frank Gregory Rodríguez – Nunca encendió. Nunca nada. Yo mismo me dirigí a la agencia ACTUAR y me senté con la directora y con el de finanzas. Les expliqué mi caso, porque tenía una agencia de una fotógrafa en México que me hizo la propuesta. Al yo llevársela (la propuesta), ellos me pusieron muchos peros insignificantes, sin una base concreta. Literalmente: fue un no rotundo en mi cara.

Michel Rodríguez – Cuando tú te asocias a este tipo de agencias como modelo es para buscar ese tipo de trabajo, ese tipo de vías de salir del país, de viajar de ser modelo, porque cuando tú trabajas como modelo en tu mismo país, tú no estás viendo la moda internacional, tú estás viendo la moda que se consume en tu país, o sea: tú no eres un modelo internacional. Entonces, si la única vía que nosotros teníamos para viajar era la agencia y entonces esa agencia no se encargaba de darnos ese tipo de trabajo, entonces no estábamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo.

CubaNet – ¿Sintieron que sus carreras de modelo no iban a avanzar de esa manera?

Michel Rodríguez –A la escala que queríamos, no. O sea, nosotros hacíamos cosas y trabajábamos, hacíamos contacto, pero porque nos estábamos moviendo todo el tiempo. Tú pasaste una serie de trabajos ya para estar ahí, no es que tú llegaste ahí solo porque más o menos tienes la cara bonita. Tú entraste, tuviste que hacer tu prueba, tuviste que aprender a modelar, tuviste que aprender a caminar. Tú tuviste que aprender una serie de cosas para estar ahí y no vale la pena todo ese esfuerzo para que después no te den trabajo. Entonces, todo ese esfuerzo que nosotros hicimos en Cuba para conseguir trabajo, para hacer contactos, para hacer las cosas, se nos fue así tanto que dijimos “loco, estamos esforzándonos, estamos dando el 110 por ciento y no estamos recibiendo nada, estamos en el mismo sitio…

Frank Gregory Rodríguez – En Cuba yo, por lo menos, sí tuve la oportunidad de grabar con dos cantantes mexicanos. Uno de ellos fue Papi Kuno. También con una influencer mexicana, Manelyk.

CubaNet – ¿Influyeron los sucesos del 11 de julio de 2021 en su decisión de salir de Cuba?

Frank Gregory Rodríguez — El 11 de julio no influenció en mí para decidir salir de Cuba. Siempre supe que mi futuro nunca iba a ser en Cuba porque mis expectativas eran más que las de Cuba. Siempre quise ser artista, quise ser deportista, quise ser actor. Desde que me yo me gradué de secundaria siempre supe que no iba a lograr nada en Cuba, porque yo, incluso, hice pruebas para la EIDE, hice pruebas para la ENA, y al ver cómo trabaja ese sistema en Cuba, ver dónde están los artistas hoy en día, donde están los deportistas hoy en día. El modelaje no es que haya influido en eso, ni las protestas. Uno desde que ve la situación en Cuba y quiere lograr más cosas personales en su vida, como crecimiento personal, como crecimiento profesional, sabes que en Cuba no lo vas a lograr.

Michel Rodríguez — Eso también va con la mentalidad de cada cual. Hay personas que se sienten bien trabajando los trabajos que están allá y ellos están perfectamente así bien; pero hay otras, como, por ejemplo, mi caso, que quería más cosas que no las había allá y, por supuesto, el camino era salir de allá.

Después del 11 de julio todo si empeoró. O sea. Si antes del 11 de julio todo estaba malo, después se puso mucho peor.

Tú hablas con cualquier artista, todos te dicen “estoy loco por irme de aquí”. Allá no tienen nada nada, te limitan para tantas cosas que no te dan deseos de seguir haciendo lo que te gusta hacer. Y hay mucho talento artístico un montón. Hay una pila de jóvenes como nosotros, que vinieron junto con nosotros, que la están rompiendo. Están haciendo sus proyectos súper duros que si hubiesen querido hacerlo allá no hubiesen podido hacerlo por falta de recursos, por falta de permisos, por falta de millones de cosas. Aquí en un año, porque, literal, nosotros y todos los de nuestra generación que vinieron con nosotros no llevamos más de un año y medio acá, y ya hemos hecho millones de cosas.

CubaNet – ¿Cómo y cuándo tomaron la decisión de abandonar Cuba?

Michel Rodríguez – Yo me levanté un día con la idea de que ya era mi momento de venir para acá, de que no tenía ningún objetivo allá. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Y hablé con mi mamá, porque no me quería venir para acá sin mi mamá, y le comenté la propuesta. Hicimos hasta lo imposible. En menos de dos meses ya estábamos camino para acá.

Frank Gregory Rodríguez – En mi caso fue diferente. Yo llevaba tratando de escapar desde hace rato, pero no es fácil para un joven cubano salir de Cuba y menos por sus propios medios. Como dije, yo llevaba tiempo ya tratando de escapar desde que logré encontrar una agencia mexicana que me contratara me lo impidieron. Yo seguí buscando la oportunidad de salir.Los deseos siempre estuvieron, lo difícil era buscar la vía para hacer plata en Cuba, plata como la que hacía falta para venir para acá. Es difícil.Personalmente, a mí me tomo mucho tiempo reunir ese dinero. Tuve que conseguir dólares.Eso es difícil, porque debes trabajar y operar en el mercado negro como quien dice, que es la calle, trabajar en la calle vendiendo y revendiendo. Y así fue que pude reunir. Y llegó el día. Y fue sin mirar atrás. Duele dejar en Cuba, una familia, una madre, una hermana, pero uno realmente sale por el bienestar también de tu propia familia.

¿Cómo fue empezar desde cero en Estados Unidos?

Michel Rodríguez – Usando las redes, totalmente por las redes. Fue una cosa de que un día hicimos un contacto por las redes, vimos que estaban haciendo un casting y trabajamos. Por lo menos en mi caso trabajé ese día con esa persona. Y en ese lugar había más personas. Hicimos contactos y pregunte: “Oye, con quién tú trabajaste? Con quién trabajaste tú y el otro y el otro”. Ahí conecté con varias agencias que también te dan trabajo. Y así, más o menos, fuimos enlazando cabos. Y gracias a Dios hoy ya tenemos como varias productoras que nos que nos llaman como para este tipo de trabajos. Al principio fue muy duro, todavía lo está haciendo, porque no es que tengamos trabajo todos los días, pero ya como que tenemos más que el que teníamos antes.

Frank Gregory Rodríguez – En mi caso fue casi igual. Cuando llegué, gracias a Marisel, que es la chica que sale conmigo en el en el videoclip de Bad Bunny, ella me pasa el contacto de una agencia y a través de esa agencia hago mi primer videoclip. En esa agencia, como comentó Michel, hice contactos que me dieron más contactos de agencias, pero todo por redes sociales. Hoy todo se basa en las redes sociales.

¿Además de trabajar en el videoclip de Bad Bunny, qué más han hecho en este tiempo?

Frank Gregory Rodríguez – Primero que nada, fue una gran sorpresa, porque se nos han abierto las puertas aquí en el modelaje de una manera que en nuestra mente, esperábamos, pero no que se hicieron realidad tan rápido.

Michel Rodríguez – Es como los sueños que uno tiene. Y que tú no te lo esperes y haya un día aquí que te suceda eso… no pasa todos los días y nosotros ese momento lo estábamos presenciando, porque nosotros queríamos estar a la moda, nosotros, seis meses antes de grabar con Bad Bunny, habíamos dicho que íbamos a grabar con Bad Bunny. Y ocurrió 10 días antes que se acaba ahora el año. Es de locos.

¿Cómo fue grabar con Bad Bunny?

Frank Gregory Rodríguez – Por la experiencia que he tenido con los artistas que he trabajado, la única forma de escribirlo es “una locura”: el cantante está dirigiendo su propio videoclip, está junto al director del videoclip, junto al productor de videoclip, eligiendo las escenas, eligiendo los ángulos de las escenas. Una locura, literalmente. El artista nunca hace eso, siempre se sienta en un camerino a coger aire y no hace más nada, pero él siempre estuvo parado en todas las escenas, siempre. Y lo que más me impactó fue que hay pocos artistas que dejan acercarse a ellos, no sé si será tema de seguridad, pero él era igual que nosotros, se reía con nosotros. Te deja claro que es un ser humano igual que tú. No es un artista con prendas de diamantes. El número uno del mundo es un ser humano igual que tú, que está trabajando igual que tú en ese momento, para beneficio tanto de él como de nosotros. Eso tiene mucho respeto.

También hice un videoclip con Farruko. Igual se nos acercaba. Nos dio la mano, nos dio la oportunidad de un selfie. Muchos artistas no quieren selfie, no quieren fotos, no quieren nada…

Michel Rodríguez – En el tiempo que llevo acá he trabajado con Farruko, con Kim Loaiza, con María Becerra, con Yandel, con Raw (Alejandro), con Pitbull, con Cristian Nodal, etc. Muchos artistas con los que ni me imaginé que iba a grabar.

Frank Gregory Rodríguez – En el caso mío, mi primer videoclip fue muy impactante. Imagínate un chamaquito de Cuba, de La Habana, de Centro Habana que salga allá a explorar el mundo exterior y que su primer videoclip sea con Wisin. También he trabajado con Farruko, Manuel Turizo Marshmello. Lo demás han sido películas independientes.

¿Cómo fue la selección que hizo Bad Bunny de la pareja?

Frank Gregory Rodríguez – A la mayoría de los videoclips vamos como extras, a menos que producción destine un papel, un rol en ese videoclip. En este caso, durante el proceso del videoclip nos seleccionan en un rol, pero las agencias siempre nos seleccionan como extras. Nosotros éramos extras en el videoclip de Bad Bunny. Y después de un largo día de grabación, cuando estábamos en las últimas escenas, yo y Marisel, la chica, que también es modelo cubana, estábamos juntos como en nuestros jueguitos ahí en el videoclip y vemos que Bad Bunny empieza a caminar alrededor de todas las personas como que buscando una pareja, buscando a alguien, hasta que se queda parado frente a nosotros y se nos queda mirando, y nos dice: “Son pareja de verdad o están actuando”. Y yo, medio nervioso, le contesté: “No, estamos actuando. Se nos queda mirando un rato más y se va, pero cuando veo que se va para donde está el director de producción, le dice: “Quiero esos dos”. Entonces, el productor viene para donde estamos nosotros y nos dice: “Bad Bunny los seleccionó, apúrense”. Yo me sentí importante, porque vino maquillista, vino la estilista al momento para arreglarme la ropa, que sé yo. Él se paró al lado y me dijo: “Aquí esto no es planeado. Esto no está planeado… ¿Tú quieres tú quieres hacer algo? Y yo entre lo nervioso que estaba simplemente le dije: “Vamos a ponernos coquetos”. Él se empezó a reír ahí, como diciendo, “¿Y este loco cubanito?”.

¿Cuánto se han demorado en pagarle?

Michel Rodríguez – Aquí siempre te dan una fecha fija. Las agencias cobran sus por cientos, pero no tiene nada que ver a cómo funciona en Cuba.

Frank Gregory Rodríguez – Aquí nosotros no pertenecemos a ninguna agencia. Nosotros somos contratados por una agencia, que no es lo mismo. Estar contratado por una agencia y pertenecer a una agencia son pagos y salarios muy diferentes. Cuando consigues el trabajo a través de una agencia, esta simplemente está funcionando como intermediaria, o sea: la agencia realmente te está buscando trabajo.

Los pagos son de 15 a 30 días. Algunas agencias te pagan a la primera semana, otras la última semana. Algunas me han pagado el mismo día. He tenido dos videoclips que me han pagado el mismo día. Los pagos son muy diferentes. Aquí, el pago que recibes por un videoclip equivale al pago de 10 videoclips en Cuba.

¿Qué metas tienen a corto plazo?

Michel Rodríguez – Cuando tenía 16 años, yo decidí tatuarme el símbolo de Adidas en la mano. Una de mis metas, que lo voy a conseguir este año sí o sí, es modelar para Adidas.

Frank Gregory Rodríguez – Este año lo siento más de superación personal y artística. Sé que voy a lograr muchas cosas este año, sé que voy a trabajar mucho este año, pero porque me lo voy a proponer, porque me voy a esforzar y porque voy a cumplir conmigo mismo. Y a todos los jóvenes: “Si tienes metas, créalas, visualízalas, todo está en tu mente. Nunca se rindan. Sigan esforzándose”.

