Detienen a Luis Manuel Otero, menos de 24 horas después de su liberación

MIAMI, Estados Unidos. – El artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido en la mañana de este miércoles, menos de 24 horas después de que fuera liberado del hospital donde se encontraba retenido tras una protesta y huelga de hambre que se extendió por casi 10 días.

En una directa de Facebook transmitida por su pareja, la curadora Claudia Genlui Hidalgo puede verse el momento en que oficiales de la Seguridad del Estado se llevan arrestado a Otero Alcántara.

Tras la detención, que tuvo lugar en Miramar, Genlui Hidalgo intentó acceder a la residencia de la periodista Mónica Baró Sánchez, pero varios oficiales del Ministerio del Interior impidieron que siguiera adelante y la arrestaron, cortando la transmisión en directo.

Pocos minutos después, el periodista Carlos Manuel Álvarez confirmó en su perfil de Facebook que acababan de llevarse detenidos a Otero Alcántara y Genlui Hidalgo en 7ma. y 32, Miramar.

“Luis Manuel durmió ayer aquí (en la vivienda de Baró Sánchez), puesto que no había condiciones mínimas en Damas 955, y ahora iba a encontrarse con su tío. Justo ayer lo habían soltado y lo único que ha hecho desde entonces es dormir. Parece que en el sueño cometió un nuevo delito. Hoy es su cumpleaños. Continúa el acoso injustificado”, publicó Álvarez.

Acaban de llevarse detenidos a Luis Manuel Otero Alcantara y Claudia Genlui Hidalgo, quien venía en camino a… Publicada por Carlos Manuel Álvarez en Miércoles, 2 de diciembre de 2020

Otero Alcántara había sido liberado en la tarde de este martes, después que fuera desalojado junto a otros artistas y activistas de la sede del Movimiento San Isidro, donde se mantenía en huelga de hambre protestando por la condena a ocho meses de privación de libertad del rapero Denis Solís.

Tras pasar por varias estaciones de policías, el performer cubano había sido trasladado a un hospital, donde abandonó su huelga de hambre. Inicialmente las autoridades del régimen se negaron a que regresara a su propia vivienda, la sede del Movimiento San Isidro. Sin embargo, Otero Alcántara logró acceder a su casa en la noche de este martes, donde esperó su cumpleaños junto a varios amigos, activistas y artistas.

El líder del Movimiento San Isidro ha sido detenido más de una treintena de veces debido a sus performances, que el régimen considera una provocación.

Tras su liberación este martes, Otero Alcántara dijo en exclusiva a CubaNet que sus objetivos seguían siendo “la democracia y la libertad de Cuba”.

“En este preciso instante mi objetivo número uno es sacar al Denis (Solís) de prisión”, indicó. “Denis tiene que estar fuera de prisión (…) porque se violó el debido proceso. El problema de Denis no es una perreta de macho alfa que quiere llevarse el gato al agua porque yo he cedido”.

Por otro lado, el artivista expresó su optimismo por los aires de cambio en Cuba: “La realidad cubana ahora mismo está creyendo en el cambio. Y la juventud está creyendo en un cambio. Y sí, vamos a cambiar. Este es el momento, no tenemos otro. Yo no voy a dejar, como he dicho en otras ocasiones, la responsabilidad a mis hijos. Lo que tengo que hacer yo hoy, lo voy a hacer hoy”, aseveró.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.