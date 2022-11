VILLA CLARA, Cuba. — Por estos días, un cubano ocupa titulares de algunos medios españoles que ya han anunciado los filmes candidatos a los próximos premios de la Academia de cine. Nacido en Villa Clara, al actor y director de teatro Maikel Valdés Leiva lo presentan como el primer residente en Asturias seleccionado para los Goya en la categoría “Mejor Dirección Artística”, con el largometraje “Vamos a volvernos locos”.

El filme, que aparece en la lista de las 165 películas preseleccionadas este año, recoge otras 23 candidaturas tras cuatro semanas en las carteleras de los cines y tuvo triunfo rotundo en el reciente Festival de Cine de Gijón. El siguiente paso sería estar entre las cuatro nominadas a los Goya.

“La candidatura es el primer paso, igual de importante. Tienes que cumplir características especiales para ser candidato”, apunta Maikel, que jamás imaginó que llegaría tan lejos tras haber marchado a España hace seis años junto a su esposa, la también actriz santaclareña Teresa Denisse.

La productora Desenfocado Producciones le abrió las puertas al cubano para continuar con el trabajo audiovisual en el escenario europeo, donde indiscutiblemente ha comenzado a recoger loas con la dirección de arte, que incluye el trabajo escenográfico y la ambientación.

“Vamos a volvernos locos”, con dirección general de José Luis Velázquez, es un filme 100% asturiano y que se inscribe dentro del género de la comedia, aunque Maikel precisa que resulta muy difícil circunscribirla porque tiene de ficción, thriller, y su final resulta bastante impredecible.

“Esto me agarró por sorpresa, a mí y al equipo”, revela el actor y director a CubaNet. “Anteriormente había hecho dos cortos, pero, imagina, estamos compitiendo con producciones millonarias. Recibimos una subvención de la televisora de aquí, la TPA, y nos decidimos a hacer el largometraje. Alguna nominación vamos a conseguir”.

Inicialmente, la pareja de actores se dio a conocer en el escenario villaclareño como parte del elenco del Grupo Teatro Escambray y más tarde fundaron “Los Pintores”, agrupación dedicada al público infantil, con la cual aún se ganan la vida en la localidad de Posada de Llanera. En una pared de su apartamento han enmarcado todas las reseñas que los medios locales han hecho de ambos titiriteros, junto a los reconocimientos que recibieron cuando aún residían en la isla como los Premios Caricato.

“No hemos dejado de hacer teatro, nosotros sobrevivimos aquí de los espectáculos con Los Pintores, aunque le hemos incluido bailes cubanos, por ejemplo. Hay un mes que te sale una función nada más o dos, pero sí hemos logrado insertarnos en gran parte de los festivales de teatro de acá. No ha sido fácil, mucho trabajo y desvelo, pero si se quiere, se puede. Hemos echado pa´lante”.

Además del filme candidato a los Goya, Maikel ha asumido la dirección artística de unos 15 videos musicales y promocionales para importantes grupos de rock españoles y algunos superan las 88 000 visualizaciones en YouTube.

“Aquí lo más importante es el trabajo que tú hagas, tengas los estudios o no, seas cubano o no. Estés donde estés, si quieres ser artista es seguir el camino y si te lo propones, lo logras. Empezar de cero no es fácil. Esta candidatura me tiene muy feliz. Mañana, a trabajar en lo que aparezca”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.