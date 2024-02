MIAMI, Estados Unidos. – Se suponía que Jorge Olivera (1961) y Nancy Alfaya (1962) serían ejemplo del “hombre nuevo” vaticinado por Ernesto Che Guevara. Individuos nacidos en la Revolución socialista, libres del pecado original de haber saboreado la manzana capitalista, listos para matar y obedecer en nombre de la utopía. Pero las hormas, en ellos, se rompieron.

Ambos pasaron la mayor parte de sus vidas en La Habana Vieja, el casco histórico de la capital cubana. Un sitio que recuerdan por la proliferación de solares, la gran mayoría en pésimas condiciones estructurales y ocupados por numerosas familias. Lares donde un día sí y otro también cae un balcón sobre los viandantes o se desploma un edificio entero con la belleza de su arquitectura ecléctica y sus misérrimos habitantes dentro.

Parte de una familia de cinco hermanos, Jorge estudió para técnico en Telecomunicaciones y, cuando tenía 19 años, lo montaron en un barco, atravesó el Atlántico, y cumplió su Servicio Militar Activo, de carácter obligatorio, en la guerra civil de Angola. Para defender el régimen socialista de Agostinho Neto, Fidel Casto envió tanques, aviones y cuerpos de jóvenes y hombres. Más de 2.000 regresaron en ataúdes.

Jorge sirvió de 1981 hasta 1983 en la jungla, y sobre esa experiencia que lo puso más de una vez al borde de la muerte, escribió dos libros, uno de narrativa titulado Antes que amanezca y otros relatos, y la colección de poesía Quemar las naves.

De vuelta en La Habana, tomó un curso de videoeditor y comenzó a trabajar para la televisión oficial. Allí estuvo por 10 años. Allí tuvo sus primeras experiencias y desencantos en relación con la censura en los medios de comunicación y el resto de las instituciones culturales castristas. Lo de la libertad ―lo vio de primera mano― era una mentira.

Dice que en ese momento pasó a vivir como un disidente, alguien que se oponía en alguna medida al sistema socialista e intentaba cambiarlo por medios pacíficos.Aunque siempre se vio a sí mismo como un defensor de la libertad de expresión, en la década de 1990 dio un paso en el vacío: se convirtió en un “disidente a cara descubierta”.

Nancy Alfaya y Jorge Olivera (Foto: Observatorio Cubano de Derechos Humanos – Facebook)

Desde marzo de 1993, se había integrado al movimiento pro-democrático, primero como secretario de divulgación y propaganda de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba. Fue una decisión consciente. Tenía claras las consecuencias a las que se exponía.

Jorge también era uno de los periodistas de la agencia de prensa independiente Habana Press, fundada en 1995 y entre las pioneras del periodismo al margen del Estado durante el castrismo. A inicios de los 2000, él mismo la dirigiría, exiliados ya en España varios de sus fundadores, entre ellos Rafael Solano, Luisa Robaina, Osmel y Maritza Lugo, Daniel Mejías y Obett Matos.

El trabajo, en el paleolítico del internet en Cuba, era artesanal. Jorge y otros reporteros desde la Isla, iban a casa de algún conocido que tuviera línea telefónica. Allí, dictaban los artículos a alguien en el exilio, que luego lo reproducía en varias webs, para facilitar la difusión internacional de la realidad cubana.

En aquel momento, además del trabajo periodístico, Jorge publicaba sus poemas en medios independientes como Revista de Cuba (2002), de la sociedad de periodistas Manuel Márquez Sterling, miembro de la red de Reporteros Sin Fronteras.

En 1997 Nancy y Jorge se cruzaron fortuitamente en el céntrico Parque de la Fraternidad. Cuando ambos se conocieron, en el año 1980, en el populoso barrio de Belén, Nancy era amiga de la hermana de Jorge. Pero algo los imantó aquel día de reencuentro.

Había pasado mucho tiempo sin que se vieran. Él, involucrado en lo que popularmente se conocía como “los Derechos Humanos” o “la gente de los Derechos Humanos”: los activistas antisistema que trataban de educar a otros ciudadanos sobre las libertades que el socialismo les arrebataba. Ella comenzaba su camino como cristiana.

Mientras Nancy compartía con Jorge las enseñanzas de La Biblia, él le hablaba sobre los pormenores del activismo antitotalitario. Cada uno se nutrió de las experiencias y conocimientos del otro. Teología y política. Verbo y acción. Lo alto y lo terrenal. Todo se entrelazaba en sus conversaciones.

Jorge Olivera y Nancy Alfaya (Foto tomada de Diario de Cuba)

Para Jorge, Dios hizo libres a los individuos y por tanto consideraba que la pasividad ante los desmanes de un régimen ateo y abusivo, no era aceptable. “Respeto la decisión que cada cual tome, sean cristianos o no. Sé que el miedo es una fiera que muchos no han logrado someter. En mi caso, pude domesticarlo con la fe y la convicción de que Dios tiene el control de qué ocurre en mi vida. Para el que cree, todo obra para bien”.

“Jorge no conocía de Dios y yo no sabía nada sobre el tema de los derechos humanos. Fue una combinación perfecta”, contó Nancy. “Nuestra unión se fortaleció en el amor a Dios y en el amor por la libertad de Cuba. Fue una etapa con enormes desafíos, pero el amor todo lo puede. Somos una sola carne, uno para el otro, hasta la eternidad”.

Ella había conocido el Evangelio gracias a su tía y su abuela, ambas adventistas del séptimo día. Las recuerda hablándoles de La Biblia, aunque en verdad solo entregó su vida a Jesús después de un terrible accidente, cuando cayó desde el primer piso de un edificio en construcción en Centro Habana. “Clamé a Dios desde el suelo, prometiendo serle fiel. Fue un milagro sobrevivir sin secuelas. El accidente ocurrió el 8 de febrero de 1994 y me bauticé el 22 de octubre”.

Comenzó a congregarse junto a su tía y su abuela en la Iglesia Adventista del Séptimo Día del municipio Cerro. Algo que recuerda vívidamente de ambas eran sus críticas al socialismo, especialmente las de su abuela contra Fidel Castro. Aunque en aquel momento Nancy no tenía idea de qué eran los derechos humanos, y desconocía la existencia de una oposición contra la dictadura, ha contado que en ella “habitaban sentimientos contestatarios a la espera de materializarse. Nunca simpaticé con el sistema dictatorial”.

Cuando su esposo se convirtió y bautizó en abril de 1998 vivió una colisión al interior de la iglesia. Jorge era ya una conocida figura disidente, especialmente por su periodismo. Un líder adventista llamado Ariel le dijo que para mantenerse en la congregación tenía que abandonar el activismo.

Las iglesias adventistas del séptimo día en Cuba pueden tomar ese tipo de medidas, denominadas desfraternización, con miembros que cometen y se mantienen viviendo en pecado, o que incumplen normas morales predicadas por la denominación. Ninguna de las dos aplicaba a Jorge.

“No sabemos exactamente cuáles fueron los verdaderos motivos detrás del ultimátum, pero no descarto la influencia o presión de la policía política. Todas las organizaciones del país, incluyendo las iglesias, están infiltradas por la Seguridad del Estado”, considera Nancy, casi 25 años después del suceso.

Aunque reconoce que no llegaron a expulsarlos, ella se indignó de tal modo con el condicionamiento que, después de expresar su rechazo apoyado en las Escrituras, comunicó al liderazgo local su decisión de no asistir más a esa iglesia. Les dijo que su mayor interés era estar inscrita en el Libro de la Vida, y que compartía las mismas ideas de su esposo.

Aquella fue la primera prueba de muchas por venir. Les esperaban años tormentosos.

Su activismo público comenzó en 2003, cuando se fundó el movimiento Damas de Blanco, un espacio donde madres, esposas y hermanas se unieron para exigir al régimen la liberación de sus parejas, hijos o hermanos, encarcelados en la ola represiva que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de marzo de 2003, conocida como Primavera Negra.

Nancy Alfaya (Foto: Race and Equality)

Ante el creciente auge del movimiento opositor, y aprovechando la atención internacional sobre la guerra contra Saddam Hussein en Irak, lanzó cientos de agentes de la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), a lo largo de todo el país y de forma sincronizada, contra opositores pacíficos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, bibliotecarios.

Allanaron un centenar de hogares, interrogaron a sus moradores, confiscaron sus ordenadores, fotos, máquinas de fax y de escribir. Según el castrismo, los opositores participaban en las provocaciones y actividades subversivas lideradas por el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, James Cason. Sin embargo, la mayoría de los encarcelados no habían visitado nunca esa legación, ni mucho menos conocido al diplomático estadounidense.

Del 3 al 7 de abril de 2003, en una cadena de juicios sumarios, los procesados recibieron condenas que oscilaron entre los seis y los 30 años de prisión. Lo más duro para Jorge no fue el hecho de solo poder ver a su abogado unos ocho minutos antes de la vista oral del juicio, sino que nueve meses, casi la mitad de la condena, los pasó en una celda de aislamiento. La soledad y los maltratos no quebraron al hombre.

Dice haberse convencido de que Dios permite las pruebas como una vía para el crecimiento espiritual. “Aunque en algún momento aparezcan el desánimo y la duda eso tiene que ser algo pasajero, efímero, si en realidad confiamos en sus promesas”.

Entender el sufrimiento por seguir virtudes cristianas (digamos, la justicia y la verdad) como una vía para acercarse a Dios tiene un fuerte sentido dentro de la cristiandad.

“La esclavitud no es compatible con el mensaje redentor de las Sagradas Escrituras”, afirma Jorge. “Hemos vivido en Cuba, demasiado tiempo, bajo leyes que van contra la integridad física, mental, moral y espiritual de los seres humanos. Eso es inadmisible desde la óptica cristiana. Hay que continuar abogando por la emancipación con acciones concretas y confiando en el tiempo de Dios. En el calendario de la divinidad, la libertad de Cuba está marcada. Nunca lo dudaré”.

Décadas después, el recuerdo del presidio que gravitaba en su cabeza estaba signado por nubes de mosquitos, comida pútrida, agua de beber contaminada con fango y la visita familiar de dos horas cada tres meses.

Privado de la luz del sol y de contacto humano, sus únicas compañías eran avispas, lagartijas y las ranas durante la comida. Todo aquello disparó en su cuerpo problemas de salud que arrastraba desde la guerra en África.

El otro sostén allí fue, en sí, la unión matrimonial, signo e imagen de la alianza entre Dios y su Iglesia. Las cartas de Nancy, las esperanzas que le daba en las llamadas telefónicas, también vivificaron el espíritu de Jorge.

Jorge Olivera (Foto: OCB)

El hecho de que ella y otras mujeres fundaran las Damas de Blanco cambió el juego en el reclamo de libertad. “Fuimos la primera organización contestataria que logró manifestarse pacíficamente en las calles mediante diversas acciones cívicas, llamando la atención dentro y fuera de Cuba”, cuenta Nancy.

En 2005 la entidad recibió, junto a la abogada nigeriana Hauwa Ibrahim y la organización Reporteros sin Fronteras, el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que otorga anualmente el Parlamento Europeo. Las Damas de Blanco protestaban pacíficamente todos los domingos en un rito: asistían a servicios religiosos en distintas iglesias en el país, donde pedían por la libertad de sus seres queridos, y luego marchaban con una flor en sus manos por céntricas vías, como la Quinta Avenida.

“Gracias a Dios, surgieron las Damas de Blanco”, no dudó en decirme Jorge.

En aquellas caminatas Nancy estaba acompañada de otras mujeres evangélicas, todas fundadoras del movimiento, como Elsa Morejón, Bárbara Rojo y Margarita Borges, esposas de los presos políticos Oscar Elías Biscet, Omar Ruíz Hernández y Edel José García, respectivamente.

Si bien en las protestas coincidían mujeres de fe católica, Nancy recuerda hasta hoy la imperante armonía. “Había un objetivo común de primer orden que superaba cualquier discrepancia en el sentido doctrinal o religioso: nuestros familiares estaban tras las rejas enfrentando condiciones infrahumanas. Necesitábamos hacer lo posible por llamar la atención sobre este asunto”, confesó.

Nancy recordaba que el libro de Eclesiastés hablaba de que todo tenía su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo su hora. “Conocer tu lugar cuando llegan los tiempos difíciles es fundamental para no desenfocarte. Cuando sabes que estás haciendo lo correcto y en un sentido más definitorio, lo que Dios espera de ti, eso será suficiente para que nada, ni nadie te detenga”.

Su tiempo, creía la mujer, había llegado para alzar la voz por su esposo y todos los presos injustamente encarcelados. “El dolor de una, era el dolor de todas”. Recordaba el llamado en el libro de Proverbios a levantar la voz por los que no tenían voz, defender los derechos de los desposeídos.

Para el tiempo en que era dama de blanco visitaba la Iglesia Novedades Divinas, de la Liga Evangélica de Cuba, en La Habana Vieja, cerca del Puerto de La Habana. Aun así asistía los domingos a la Iglesia de Santa Rita de Casia, del barrio capitalino de Miramar. El templo católico, quizá el lugar más famoso donde intercedían en oración por la libertad y de donde partían sus marchas semanales, fue uno de los centros del activismo del movimiento femenino.

“La familia es una prioridad. Mi conciencia estaba en paz. Mi convencimiento de estar haciendo la voluntad de Dios era total”, aseguró Nancy cuando hablamos del tema. Entendía su asistencia a aquel templo no como una rendición de su fe, sino como una oportunidad para comulgar con otras mujeres de diverso signo religioso, dispuestas a luchar contra el totalitarismo.

Semana tras semanas eran detenidas violentamente por un ejército de efectivos de la PNR y la Seguridad del Estado, que las transportaba a lugares alejados de los centros urbanos, como la Escuela de Policía de Tarará, donde eran objeto de torturas, golpizas y vejaciones. Medios internacionales y proyectos independientes como Estado de Sats documentaron los abusos.

Para ese tiempo, creyó Nancy, Dios la había llamado a alzar su voz por todos los presos políticos, entre ellos su esposo, Jorge, que había sido arrestado aquel fatídico 2003 junto a otros 74 opositores, periodistas, escritores y activistas. La orden la había dado, expresamente, Fidel Castro. “Luchar por la justicia y la paz es un deber de todo cristiano”, me dijo Nancy desde el exilio, en Estados Unidos.

Al describir a las Damas de Blanco, confesó que se convirtieron en una familia unida por el dolor y la necesidad de visibilizar ante el mundo las injusticias del castrismo al imponer extensas condenas tras juicios sumarios sin garantías procesales. Jorge fue sentenciado a 18 años de privación de libertad y enviado a la prisión de Guantánamo. Nancy no podía creer que lo castigaran a casi dos décadas tras las rejas por defender la libertad de expresión.

Ella ha reconocido su fe cristiana y el anhelo por la libertad de Cuba como parte de un mismo lenguaje, de un mismo sentir. La fe, para Nancy, tiene un nombre: Jesús. “Él ha sido mi refugio, mi fortaleza, mi sanador, mi esperanza y mi ayudador. Cuando Jorge fue sentenciado a 18 años, sentí en mi corazón la voz de Dios diciéndome: ‘Ten fe, Jorge será liberado antes de los dos años. La última palabra no la tienen los jueces terrenales, la tengo Yo, ten fe’”.

Para ella, la fe tiene que ser probada y crecer en medio de las adversidades. Y sin dudas creció en la maleza represiva, las amenazas, los actos de repudio, el acoso contra la familia, la intimidación y el asesinato moral hacia su persona.

“La policía política hizo todo lo posible por silenciarme, pero no pudieron gracias a mis convicciones y mi fe. Cuando la salud de mi esposo se deterioró y su vida peligraba, entendí que esa enfermedad no era para muerte sino para glorificar el nombre de Dios. Mi trabajo era creer, orar, denunciar y luchar junto a mis hermanas para que se hiciera justicia”, aseguró.

El Comité para la Protección de Periodistas denunció en el verano de 2004 que Jorge padecía de intensos dolores abdominales causados por una colitis crónica y presentaba la presión arterial descompensada, algo que nunca antes había sufrido.

Nancy hizo un pacto con Dios por la liberación de su esposo el 6 de diciembre de 2003. Por su condición de salud, el 6 de diciembre de 2004 recibió una licencia extrapenal. La alegría de tenerlo junto a ella otra vez llegó después de 20 meses y 18 días de reclusión. Desde ese momento, repite que mientras los creyentes trabajen en lo posible, Dios se encargará de hacer la parte que es humanamente imposible.

Al igual que su esposa ya lo hacía años atrás, Jorge comenzó a congregarse en 2005 en la Iglesia Novedades Divinas, de la Liga Evangélica de Cuba, bajo el pastorado de Eulis Leiva primero y después de Gilberto Rodríguez. Allí participaba en el ministerio de alabanza cantando o tocando el piano, talento que después desarrolló profesionalmente.

Nancy impartía temas bíblicos a pequeños grupos que se reunían en casas particulares (era lo que se conocía como maestra de célula), a grupos de jóvenes y en el Ministerio de Damas de la iglesia local y en otras donde era invitada. En todo ese recorrido desarrolló habilidades comunicacionales y de liderazgo que contribuyeron a su labor frente a proyectos por los derechos humanos.

En septiembre de 2012 Nancy fundó un ministerio independiente de restauración y sanidad femenino que llamó “Mujer, no dejes tu lugar”. Cuando hablaba sobre el proyecto lo definía como “verdaderamente inclusivo”, en tanto sus mensajes no excluían a los hombres.

Llegó a reunir más de 50 mujeres en una red de casas. Allí compartían “herramientas para enfrentar sus desafíos diarios y trabajar con su autoestima”. Para Nancy, que lo sentía como la visión que Dios le había encomendado, “la Palabra de Dios era el arma para empoderarlas y renovarlas espiritualmente, prepararlas para que se convirtieran en arquitectas de la sociedad”.

La casa donde solían reunirse fue “visitada” varias veces por funcionarios locales y de la Seguridad del Estado. Amenazaron a la propietaria del inmueble con multas e incluso arrestarla si continuaban los encuentros. Alegaban que Nancy era una contrarrevolucionaria, y que el ministerio no tenía permiso para operar (se han negado a inscribir a casi ninguna institución religiosa desde 1959).

En 2019 Nancy suspender sus actividades “en físico”, y pasó a reunir virtualmente a las afiliadas mediante un grupo de WhatsApp. Aún desde el exilio comparte temas bíblicos con más de 80 mujeres de diferentes países, en su mayoría cubanas.

A la par de la labor ministerial, y desde que Jorge salió de la prisión, el matrimonio no dejó de trabajar en la promoción de las libertades individuales en la Isla. Además de en las Damas de Blanco, otra de las experiencias opositoras de Nancy fue como miembro de la independiente Red de Mujeres por la Igualdad del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR).

En esa organización trabajó junto a otra hermana en la fe y en la causa antitotalitaria, la metodista Marthadela Tamayo, también líder de la Plataforma de Observadores de Derechos Electorales.

En el CIR, desde septiembre de 2019, mujeres de diferentes organizaciones de la sociedad civil iniciaron la campaña #UnidasPorNuestrosDerechos, dirigida a denunciar la violencia, con acento especial en la violencia política. Llovieron las detenciones arbitrarias, amenazas, multas, confiscaciones de teléfonos celulares y breves desapariciones forzadas.

En el caso de Nancy, la represión escaló a niveles alarmantes. “Salir a la calle significaba un arresto seguro. Parte, sin dudas, del manual de torturas psicológicas implementado por los militares para quebrar a la persona y desestabilizar a la familia”.

Llegó a estar bajo reclusión domiciliaria por varios días, a finales de 2019. Mara Tekach, entonces encargada de Negocios de Estados Unidos en La Habana, rompió el cerco policial frente a la casa de la activista para mostrarle su solidaridad. Durante la visita, las autoridades cortaron el fluido eléctrico en el apartamento.

Nancy había sido detenida seis veces en apenas cuatro meses. En la última ocasión, oficiales de la policía política la trasladaron a la Unidad en las calles Cuba y Chacón, en la capital, donde un hombre que se identificó como el mayor Alejandro la amenazó.

El militar presionó a la mujer con un golpe bajo: de seguir con su activismo no saldría nunca más de Cuba, ni sus hijos, residentes en el extranjero, podrían visitarla en la Isla. Una vez en libertad, Nancy y Jorge notaron que la red de vigilancia barrial, con informantes de la policía política y una patrulla de la PNR, se mantenían atentos a sus movimientos.

Fueron meses de desgaste mental y emocional, justo hasta salir al exilio. Para ella, los pilares que la mantenían en pie eran la convicción de que hacía lo correcto, y la fe en Dios, su armadura espiritual.

Nancy se sentía convencida de que bregar a favor de la democratización de Cuba era una suerte de privilegio histórico. En su opinión, el ideal de libertad tiene una estrecha relación con el cristianismo porque está en la conciencia humana. “El libre albedrío, decidir desde la conciencia, es un derecho, y nadie tiene autoridad para coartar nuestras libertades de expresión, de movimiento, de pensamiento. La libertad tiene que ser amada y defendida porque Dios la dio”.

Por su parte, Jorge mantuvo también su escritura y activismo críticos del totalitarismo después de salir de la cárcel. En 2007 llegó quizá al pináculo de su trabajo de liderazgo entre los intelectuales antisistema con la fundación del Club de Escritores Independientes de Cuba, que nucleó y articuló a autores preteridos por el sistema. Celebraban lecturas y conversatorios en casas particulares, clandestinamente. Aun así, la represión castrista hizo mermar su membresía gracias a causa de un constante flujo hacia el exilio.

La refundación ocurrió en 2018. Rebautizado como Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC), tuvo como vicepresidente al autor Ángel Santiesteban y como especialista en Comunicación a la periodista Camila Acosta. El CEAC, mucho más visible en aquel segundo momento, articuló sus esfuerzos con otros proyectos independientes, como Poesía Sin Fin, Omni Zona Franca, Matraka Producciones, el grupo Demóngeles y Estado de Sats.

Para ese momento Jorge experimentaba también con la composición musical, aunque era mayormente conocido por su obra literaria. Contaba ya con seis libros de poesía y dos colecciones de cuentos, traducidos a varios idiomas, incluyendo el checo, el inglés, el italiano y el polaco.

En la segunda década del siglo XXI dirigió el magacín literario Puente de Letras y continuó colaborando en el ecosistema de medios independientes, particularmente con la revista Árbol Invertido, donde vieron la luz parte de sus piezas.

Una de ellas, el poema “Advertencia”, mezcló sus vivencias en el presidio con el sentido de deber en el esquema de lo trascendente:

La historia es una cárcel de mayor rigor sale al patio cada vez que puedas no pienses en la fuga es inútil y peligroso.

El poema titulado “Alucinaciones”, por su parte, avanzaba premonitorio sobre el fin del totalitarismo:

Un ilustre representante del proletariado me pregunta si lo que se mece en sus pupilas es un puente de plata. Le advierto que en sus ojos hay uno de madera ahora humeante y en ruinas. Son los pasajes de una guerra de medio siglo que nubla el entendimiento que impide cruzar al otro lado del río que nos hace ver montones de espejismos entre los persistentes aullidos de la dinamita.

Si en estos versos la experiencia vivida en la Tierra, y el batallar veterano en las filas de la disidencia, permitían al autor hacer esa clase de vaticinios, la distancia de los años le permitía también trazar una línea conductora similar en el poema “Cielo y tierra”:

Nos permitieron escoger el tamaño de las alas nos indicaron las mejores rutas para llegar a las terminales de la modernidad y el sosiego. Ni hablar del libre acceso a las provisiones y el soberbio programa de entrenamientos. El despegue fue sin percances y la estabilidad en el aire una breve y oscura experiencia. Entre el sostenido murmullo de las cicatrices y las amputaciones se escuchan las nuevas ofertas de vuelos. Una vez más la tentación se impone y mis advertencias terminan difuminándose en el bullicio que asciende vertiginosamente hacia una cordillera de nubes. Yo… como siempre esperando los descensos en espiral para ofrecer los primeros auxilios o estar de cuerpo presente en las inhumaciones. Para eso estamos aquí nosotros los sobrevivientes.

Marzo de 2020 supuso un cambio traumático para la Isla. La cerrazón promovida a causa de la pandemia de COVID-19 en Cuba forzó a Jorge y Nancy a estudiar La Biblia y orar en casa. Fueron meses difíciles, de escasez e incertidumbre los que siguieron. Después llegaría el cierre de un capítulo para el matrimonio.

El 16 de diciembre de 2020 ambos llegaron al Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana con su equipaje y el último adiós a Cuba. Él había sido invitado por la Universidad de Harvard y el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Nevada a permanecer un total de 10 meses en ambas instituciones. El PEN inglés había abierto ese camino para ponerlos a salvo del asedio constante que vivían en la Isla.

La salida de Cuba no estuvo exenta de contratiempos. El matrimonio contó unos cinco oficiales de la policía política vigilando de cerca. Tras pasar los chequeos, aparecieron dos militares informándoles que no podían viajar. Jorge suponía que se trataba de un juego macabro para desestabilizarlos psicológicamente a él y a su esposa, a metros de la escalerilla del avión. Al final hubo un par de llamadas y les permitieron abordar el vuelo.

“Gracias a Dios, porque tenemos un Dios de justicia que nos ha dado la fortaleza necesaria para mantenernos en esta lucha”, expresó Nancy a la web cultural Puente a la Vista. “Conocer la verdad nos hace verdaderamente libres”. En verdad, su salida de Cuba se trataba de un milagro. Llegaban a Harvard en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19.

En la ciudad de Pittsburgh Jorge participó con poemas en la serie creativa “Everyday Pandemic”. En aquel momento, reflexionando sobre su estilo, reconoció que su trabajo tenía una tendencia hacia la tristeza y la melancolía. Era, quizá, un reflejo de lo que le había tocado vivir. Pero también tenía, aseguraba, la habilidad de abstraerse, meterse en la piel de otra persona y desde esas múltiples perspectivas, mirar desde otro punto de vista.

“Cualquier cosa puede inspirar mi poesía ―afirmó―. Puede ser un fragmento de una película, una conversación, o una historia que alguien me contó. ¿Has notado que mis poemas tienen muy pocos versos? Me gusta concentrar el mensaje. Y lo mismo me pasa con mi narrativa, con mis cuentos. Mis cuentos son muy cortos”, ha explicado Jorge.

Desde Estados Unidos, él continuó escribiendo sobre la realidad cubana y colaborando con instituciones históricas del exilio como la Fundación Nacional Cubano Americana.

En las redes de esa entidad publicó el texto Las victorias y el aire frito, sobre el férreo y ridículo control del ambiente mediático en la Isla por parte del castrismo. Eran los tiempos en que se avizoraba un deshielo 2.0, al estilo del que habían protagonizado Barack Obama y Raúl Castro una década atrás.

Los códigos informativos que los mandamases crearon como soporte para legitimar sus tropelías e insensateces se mantienen inalterables. No hay matices, ni variaciones mínimas en el entramado de noticias sesgadas, crónicas insulsas, reportajes hechos a la medida del comisario de turno, atento a la estricta exposición de las directrices ideológicas por parte de las hordas de amanuenses, sin dejar de mencionar los editoriales, reservados para subrayar, la firmeza de las ideas socialistoides, que literalmente mantienen al país en el perímetro de una tormenta perfecta. Jorge Olivera

En la distancia geográfica del exilio, Jorge añoraba ver un país floreciente, “iluminado por nuevos paradigmas que legitimen los derechos conculcados durante tantos años”. Creía, retomando metáforas bíblicas, que Cuba emergería “del pantano en que la han sumido el grupo de falsos salvadores, para convertirse en un real ejemplo de progreso y esperanzas”.

Para él, la densa oscuridad de la noche solo anunciaba un glorioso amanecer. “He visto esa transición a través de los ojos de la fe. La pesadilla está en su fase final. Lo intuyo desde lo más profundo de mi alma”, me dijo a finales de 2023.

Nancy, de su lado, deseaba una Cuba donde fuera lícito y factible soñar, tener esperanzas; una con deseos genuinos de reconstruir el país en la base del amor a Dios y a la familia. Creía fundamental en ese camino sanar las heridas, finalizar las injusticias, ejercitar el perdón para avanzar, liberarse del odio y el deseo de venganza.

Para Nancy era evidente que “la justicia de Dios llegará y que Cuba volverá a ser un país sin dictadores, opresión, censuras, abusos, hambre, miserias y miedos. La Isla volverá a ser “la perla de las Antillas”. Las familias cubanas podrán recobrar la dignidad secuestrada por el régimen sin la necesidad de emigrar”.

En sus redes sociales expuso sin ambages su visión de país, que sintetiza la de millones de cristianos en la Isla. Para ella, “vivir sin amor es solamente existir”. Nancy cree que cada individuo tiene responsabilidad en su crecimiento espiritual y personal. “La mejor manera de que otros cambien, es siendo el mayor ejemplo del cambio”, termina.

