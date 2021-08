MIAMI, Estados Unidos. – La pandemia de coronavirus sigue causando estragos entre mujeres embarazadas y puérperas en Cuba. Así lo confirma una joven cienfueguera de 24 años que perdió a su bebé tras haber recibido una de las vacunas cubanas contra la COVID-19.

Yeleinis Ruiz Padrón, residente en la ciudad nuclear de Juraguá aseguró a CubaNet que, tras ocho meses de “un embarazo perfecto”, una serie de complicaciones aparentemente derivadas de la aplicación del fármaco dieron al traste con el nacimiento de su primer hijo.

“Empecé en noviembre el embarazo, un embarazo perfecto. No tuve problemas de presión ni nada. Fue un embarazo perfecto hasta el 30 de julio de 2021, cuando me ponen la vacuna. A las 12 de la noche del 31 de julio, después de ponerme la vacuna, comencé con pérdida de líquido”, explicó la joven.

Un caso de negligencia médica

Ruiz Padrón explica que fue llevada a un policlínico de la localidad y, posteriormente, conducida a un hospital, donde ingresó alrededor de las dos de la mañana del día 1ro de agosto.

Sin embargo, las complicaciones no terminaron con la deficiente atención médica recibida en el centro hospitalario de turno.

Idalma Ponce Díaz, suegra de Yeleinis, relató a este diario que su hija pasó tres días en el hospital, hasta que fue sacada de allí, pese a la delicada situación en que se encontraba.

“Iba con sangramiento, con un poco de contracciones. La tuvieron de viernes a lunes en el hospital. El lunes prácticamente la sacaron de allí”, indicó la mujer.

Pese a que la joven solicitó al personal sanitario la realización de más pruebas, la doctora que le atendió decidió darle el alta médica.

“Me dan el alta y le digo a la doctora que me hiciera un ultrasonido y ella no me quiso ni hacer un test rápido ni hacerme el ultrasonido”, detalla Ruiz Padrón.

Idalma Ponce Díaz añade que la salida de la joven del hospital generó molestia en las autoridades del hospital, que ordenaron volver a ingresarla. “Se la vinieron a llevar el martes 3 de agosto a las cinco de la tarde”.

Yeleinis Ruiz Padrón fue trasladada a un hogar materno, donde se le practicó un test rápido, con resultado positivo a la COVID-19. Tras el diagnóstico, le informaron que no podía estar allí y la remitieron una vez más al hospital de donde la habían sacado un día antes.

“Me dejaron sola en Urgencias, donde estaban todos los infectados con la COVID-19. Yo tenía 37 semanas de embarazo. Me revisaron, me auscultaron, no tenía nada en los pulmones. Y así mismo, estando embarazo y con pérdida de líquido, me mandaron para la casa”, precisó la joven.

Ruiz Padrón volvería a ser ingresada dos días después. Ya en el hospital, un ultrasonido comprueba que paciente tenía pérdida de líquido.

Leyanis Herrero Ponce, cuñada de Ruiz Padrón, sostuvo que tras la realización de algunas pruebas de rigor, el personal sanitario quiso calmar a la joven embarazada. “Dijeron que no pasaba nada, que no se preocupara, que al niño no le iba a ocurrir nada por eso”.

Desenlace fatal

Fue la propia Yeleinis Ruiz Padrón quien advirtió a los médicos que “no sentía el niño como antes, porque se me movía mucho y ya yo no lo sentía”.

Pese a los reclamos de la joven, el personal médico no le realizó ningún otro ultrasonido, ni ordenó inducir el parto ni hacerle cesárea.

Un día después, cuando a la paciente se le realizó el ultrasonido, el personal médico confirmó la peor de las noticias: el bebé había muerto en el vientre de la madre.

La pandemia golpea a las embarazadas

Este jueves, las autoridades sanitarias cubanas reportaron el fallecimiento por COVID-19 de tres embarazadas, dos de la provincia de Pinar del Río y una de Holguín.

Con las 96 nuevas muertes confirmadas hoy por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), la Isla acumula 4 902 fallecidos desde marzo de 2020. El reporte de ese organismo señala que el país exhibe una tasa de letalidad de 0,79%, índice inferior al 2,08% registrado a nivel mundial por la OMS y al 2,52% de Las Américas.

