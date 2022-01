LA HABANA, Cuba. ─ LA HABANA, Cuba. – Integrantes del Partido Unión Por Cuba Libre (PUNCLI) denunciaron hoy el arresto del opositor Oscar Elías Biscet a manos de agentes de la Seguridad del Estado.

José Elías González Agüero, Coordinador Nacional del PUNCLI en funciones, aseguró a CubaNet que el Elías Biscet fue arrestado mientras se encontraba en su casa.

“Biscet fue arrestado en su casa, Roberto (con quién hablaba por teléfono) oyó cuando lo arrestaban mientras gritaba ¡Viva Carlos Manuel Pupo! ¡Viva el Proyecto Emilia!”, comentó González Agüero.

El activista indicó que, previo al arresto, Biscet había llamado a uno de los integrantes del Proyecto Emilia en Guantánamo para notificarle “que si su teléfono se encontraba apagado era porque había sido detenido por la Seguridad del Estado”.

“El llamó a Juan Luis, el de Guantánamo, (y le dijo) que si dentro de media hora no respondía era que lo habían detenido”, alertó González Agüero.

En ese sentido, Juan Luis Bravo Rodríguez, miembro del PUNCLI y del Proyecto Emilia, dijo a CubaNet que, temprano en la mañana, Biscet le comunicó que había sido visitado por altos oficiales de la policía política.

“El me llamó y me comunicó que había sido visitado en su domicilio por altos oficiales de la Seguridad del Estado, los cuales le prohibieron que saliera de su casa porque lo iban a detener”.

“Entonces él, como parte de la desobediencia cívica no violenta que defiende el Proyecto Emilia, el cual preside, decidió salir a la calle y advirtió a todos los hermanos líderes del PUNCLI para que supieran lo que estaba pasando”, agregó Bravo Rodríguez.

José Elías González Agüero también denunció que en la noche de ayer la Seguridad del Estado lo visitó en su hogar para advertirle que no podría salir de su hogar este viernes.

“A mi casa vinieron anoche. Vino Camilo, vino Dennis. Me dijeron que no se iba a permitir nada. También me dijeron que lo pensara bien porque los calabozos están llenos de personas que tienen COVID-19”, indicó González Agüero.

Este viernes varios activistas se habían dado cita en el cementerio habanero de Colón para celebrar el aniversario del Proyecto Emilia que lidera el Premio a la Medalla Presidencial de la Libertad Oscar Elías Biscet. La actividad se llevaría a cabo en la tumba de “Emilia Teurbe Tolón”, patriota cubana que bordó la bandera solitaria y cuyo nombre fue utilizado para nombrar este proyecto catalogado por sus integrantes como un proyecto de lucha cívica no violenta.

Al cierre de esta nota esta nota Oscar Elías Biscet ya había sido liberado.

