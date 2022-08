HOLGUÍN, Cuba.- “Mami tengo sed”, repite una y otra vez una niña. La madre sale de la cola, se acerca y saca de la cartera un pomo rosado que la hija le arrebata de la mano. Estas son sus vacaciones.

Hace casi una hora la mujer espera su turno para comprar confituras y refresco a granel que venden en el parque Primero de Enero de esta ciudad.

“Mamá estoy cansada de estar sentada, quiero jugar”, suplica la niña. “Eres muy chiquita y te puedes dar un golpe. Tengo que vigilarte y ahora no puedo porque estoy en la cola para comprarte comida”, le responde la madre.

Los padres y sus hijos se han aglomerado alrededor de una mesa donde dos dependientas de una cafetería estatal venden los productos.

En el parque, el más grande de la ciudad, todos los equipos funcionan, pero la mayoría están vacíos. Los niños, en vez de jugar con los aparatos, acompañan a sus familiares en la compra gastronómica. Es muy arriesgado dejarlos solos en los columpios y en los toboganes.

“Es un parque de diversiones y se supone que lo más importante es el juego, pero lo primero es la comida. Hay que aprovechar que hay ofertas por el Día de los Niños, porque aquí nunca venden nada”, comenta otra mujer que trata de tranquilizar a su hijo.

“Hasta dónde hemos llegado en este país que en el parque infantil los niños no pueden jugar porque tienen que hacer una cola con sus padres para comprar comida”, dice una señora.

La aguda escasez de alimentos, golosinas, confiterías y refrescos ha obligado al Gobierno a tomar medidas para disminuir la especulación.

Para comprar es obligatorio mostrar al niño o a la niña. La oferta es poca y la venta está normada. La cantidad de productos a vender será de acuerdo a la cantidad de menores que enseñen los padres. Es una medida que persigue dos objetivos: que los productos lleguen a los niños y evitar el acaparamiento.

De repente se forma un barullo. El reclamo es contra un hombre acabado de llegar y que se dispone a comprar. Carga en brazos a una niña. “Los niños chiquitos cargados tienen prioridad”, lo defiende una vendedora.

“Eso no es justo, aquí todos los niños son iguales. Si esto sigue así no vamos a comprar después de esperar tanto en la cola”, vocifera una mujer. Sin embargo, su reclamo ha sido ignorado.

“Estamos muy mal. Fajándonos unos con otros y sacrificando la diversión de los niños por unas galleticas de mala calidad y un refresco agua’o. Yo no sé cuándo vamos a salir de esta miseria”, comenta un hombre a una mujer que está a su lado.

Cafeterías y Merenderos estatales

“Verano con [email protected]” se lee en un colorido cartel que está pegado en la pared de la cafetería Habana. Al lado de la propaganda hay una tablilla de ofertas que solo exhibe cinco productos de los 20 que debía mostrar.

La pírrica oferta se limita a jalea con guayaba, paquete de Pelly, salsa y pasta de soya. Al parecer esta última tiene muy poca venta. En el mostrador, al lado de un pomo con cloro disuelto en agua para aplicarlo en las manos como medida preventiva contra la COVID-19, un cartel anuncia un “table” a un precio de 240 pesos. El combo incluye ‘1 pasta de soya y 2 planchao Silver Dry’, una bebida alcohólica con alta demanda.

Tres marcas en la pared y unos ganchos que sobresalen indican que alguna vez en el establecimiento hubo ventiladores.

El expositor de refrigeración está vacío. En su interior solo se observa una jarra metálica.

Al lugar, donde no hay clientes, entra una pareja visiblemente sofocada por el intenso calor. Al ver la pésima oferta solo piden agua. Ante la negativa del dependiente, el joven señala la jarra metálica que está dentro del expositor. “Esa agua es para los trabajadores”, le responde el empleado.

Al salir, y en tono de disgusto, el joven le comenta a su novia. “Este país no hay quien lo salve, cada día está peor. Ni agua tienen para vender”.

Muy cerca de allí una situación parecida muestra el merendero del parque infantil Rubén Bravo. Los paquetes de Pelly a 63 pesos, de galleta chorizo a 50 y de sal a 38 no cubren el anaquel que luce vacío.

“Esto da pena. En pleno verano, cuando la mayoría estamos de vacaciones, hay muy pocas ofertas gastronómicas”, dice a CubaNet una madre que trajo a su hijo al parque infantil.

Durante toda la semana las cafeterías estatales están desabastecidas. Algo muy diferente ocurre en las Noches Holguineras (unas verbenas estatales celebradas en el parqueo del estadio Calixto García los sábados y los domingos) donde los puestos de ventas están bien surtidos.

“Eso es un engaño. El gobierno concentra todo en las Noches Holguineras para dar una falsa imagen de abundancia, mientras en el resto de la semana no hay ofertas en los establecimientos gastronómicos. Están desvistiendo un santo para vestir a otro”.

Un papel pegado en la pared del estatal restaurante Mayarí “ofrece la venta de módulos a base de platos fuertes y una caja de la refrescante cerveza cristal”. Sus precios van de 4 710 a 4 860 pesos cada módulo. El anuncio ha creado estupor entre los holguineros. En Cuba la pensión máxima es de 1 733 pesos y el salario medio apenas sobrepasa los 4 000. “Es increíble esta oferta. ¿Cómo yo puedo comprar esto si mi pensión es 1 578? Esto es una burla del Gobierno. En la calle la comida sigue cara. Un plato cuesta 15 pesos, la libra de pepino a 25, la de boniato a 15 y la de mango a 25”, dice un señor que se detuvo a mirar el anuncio.

La soledad del parque Calixto García

El parque Calixto García, el más importante de la provincia, está desolado. David Ávila, un holguinero que está de pasada, rememora los días de esplendor. “Este parque siempre estuvo lleno. Se veía a los niños correr, a los jóvenes con sus patinetas, las parejas sentadas en los bancos, a los adultos mayores conversando. Todo eso quedó atrás. Ahora es un sitio solitario, sin vida. Al igual que el bulevar: no hay un alma hoy que es fin de semana y estamos de vacaciones”.

David ve el problema en la falta de ofertas gastronómicas y recreativas. “No hay nada de nada. Las cafeterías están cerradas por déficit de ofertas. Mira esa plataforma y ese equipo de audio que montaron en la calle Frexes frente al parque. No pone música porque hay un apagón.

Hay tanto silencio que el parque parece un cementerio. Me acuerdo que antes por el bulevar no se podía caminar por la cantidad de gente. Ahora está totalmente vacío. Las dulcerías no tienen ofertas y estamos en pleno verano, en plenas vacaciones cuando se supone que haya más gente en la calle, como sucedía años atrás. Esto es muy triste”, dice David.

Así lo corrobora la estatal cafetería El Arábigo, situada en la céntrica esquina de las calles Maceo y Aguilera. De 13 productos que podría vender, solo oferta casabe con pasta y caja de cartón.

Altos precios vs vacaciones

Los altos precios de los productos de primera necesidad afectan el periodo vacacional. “Yo soy contadora y me pagaron 6135 pesos por las vacaciones. En eso está incluido mi salario mensual de 4 210. Son 6 135 pesos que no me alcanzan ni para comer.

Tengo un hijo de diez años que también está de vacaciones, pero no lo puedo sacar a pasear, todo está muy caro. Si salgo a pasear, después no me queda dinero para sobrevivir el resto del mes”, dice Martha, mientras hace una cola en la tienda Nueva Imagen para comprar salchichas. “Estas son las vacaciones de los cubanos: hacer colas para sobrevivir. Después de mucho tiempo de espera, venden solo dos paquetes de salchicha”, detalla la mujer.

Asimismo, critica a los medios oficiales por distorsionar la realidad. “Radio, prensa y televisión dicen que este es un verano con todos y muestran un ambiente de alegría y diversión que no se corresponde con la realidad. Hablan de las Noches Holguineras como si fuera un paraíso. Y todo eso es una exageración. Aquí está pasando lo mismo que con el reportaje de televisión donde se glorificaba al municipio habanero de Marianao y la realidad era otra”.

Enfermedades vs vacaciones

Las altas cifras de transmisión de dengue reportadas es otra causa que ha truncado las vacaciones de los cubanos.

“En este 2022 se reporta la mayor cantidad de focos del peligroso vector de los últimos 15 años, con un crecimiento del 21.7 % en comparación con similar etapa de 2021”, detalló en el mes de julio la doctora Madelaine Rivera Sánchez, directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Según la funcionaria, Holguín está entre las provincias que tiene declarada la transmisión de la enfermedad. Un 13.5 % de tasa de focalidad ubica a este territorio como el segundo del país en este negativo indicador después de La Habana, con un 16.5 %.

“Cuando salí de vacaciones me enfermé de dengue. Estuve ochos días sin apetito, con insomnio y muchos malestares. He bajado de peso. Todavía me estoy recuperando. No pude descansar en las vacaciones. Pasado mañana tengo que comenzar a trabajar, pero pediré un certificado médico porque no me siento bien”, dice Marisol, una secretaria de oficina.

Después de dos años de restricciones por COVID-19, los cubanos siguen con limitaciones que se acentúan en el periodo vacacional. “En el 2020 y el 2021 no tuvimos vacaciones por el mal manejo de la pandemia. Este año seguimos sin vacaciones por la crisis económica provocada por la ineficiencia del Gobierno. La gente se está yendo de este país porque esto no hay quien lo aguante”, concluye Martha.

