MADRID, España.- En apenas unos días el Gobierno cubano se enfrentará a un importante proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia británico, respondiendo a una demanda interpuesta por la firma de inversores CRF-I Ltd., con sede en Gran Caimán, quien comprara deuda pública de la Isla, contraída durante los años en que el Banco Nacional de Cuba (BNC) desempeñara funciones de banco central hasta su disolución a finales de los años 90 y su reemplazo por el Banco Central de Cuba (BCC).

El asunto es muy grave cuando el régimen cubano se decidió a tocar el tema en la televisión nacional, mientras que la Superintendencia del Banco Central de Cuba emitió una nota escueta que solo han comprendido en su verdadera dimensión quienes ya venían dando seguimiento a la noticia, puesto que oculta más elementos que los mencionados.

En principio, no esclarece en qué circunstancias ocurrieron los hechos, tampoco quiénes son los funcionarios implicados, ni quién era el propietario inicial de la deuda, así como cuál es el contexto en que se genera esa en específico que, curiosamente, coincide no solo con la transformación del BNC en BCC, sino con el nombramiento de Francisco Soberón Valdés como su presidente, después de haber fundado el Havana International Bank de Londres (Havin Bank) así como varias empresas off shore registradas en Reino Unido.

Debido a ese historial, la remoción de Soberón como Ministro Presidente del BCC en 2009 por Raúl Castro no puede ser entendida sino como un golpe a favor del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA), ya que muy oportunamente se nombró en su lugar al Director del Banco Financiero Internacional (BFI), Ernesto Medina Villaveirán, un exmilitar que ya había ocupado cargos en GAESA, y que en estos momentos, junto con varios funcionarios a su cargo, ha sido arrastrado por el escándalo al punto de estar siendo investigado. En una situación similar se encuentra la anterior Ministra Presidente del Banco Central de Cuba, Irma Martínez Castrillón, nombrada en junio de 2017 y destituida dos años después, en diciembre de 2019.

Es importante tener en cuenta que la venta de la deuda a CFR-I Ltd. llegó coincidiendo con el traspaso del control del Banco Financiero Internacional (BFI) y el Havin Bank a GAESA, quien además de modo curioso dejó de ser auditado por la Contraloría de la República desde 1996, es decir, un año antes de adquirida la deuda con el Club de Londres.

El régimen tampoco menciona que, de recibir un fallo en contra, una de sus más importantes posesiones en Europa, el Havin Bank, que cumplió en 2022 medio siglo de fundado, sería embargado, lo cual se traduciría en la pérdida de cientos de miles de activos diseminados por el mundo.

¿Qué es el Havin Bank de Londres?

El Havana International London Bank, posteriormente nombrado como Havana International Bank LTD, fue fundado el 3 de octubre de 1972 por un grupo de funcionarios vinculados al Ministerio del Interior, al Banco Nacional de Cuba y a las operaciones de flete de embarcaciones.

Además de tener una importante participación en la Bolsa de Londres, habiendo reportado ganancias en 2018 del 8.51 por ciento, fue la entidad financiera a partir de la cual se generó la más grande operación de creación de empresas off–shore por parte del Gobierno cubano, que al día cuenta con alrededor de 300 sociedades mercantiles por todo el mundo.

Aunque creado un año antes, el Havin Bank fue constituido oficialmente en agosto de 1973, cuando Reino Unido lo autorizó a operar como banco, teniendo como accionista principal al Banco Central de Cuba, pero no fue hasta 1995 —dos años antes de la adquisición de la deuda con el Club de Londres— que tuvo su primera Oficina de Representación en la Isla, mediante la Resolución no. 88 de 1991 del Consejo de Ministros.

Manuel de Beunza, exdiplomático y exoficial del Departamento de Inteligencia del MININT, que desertara en 1987 cuando trabajaba como funcionario del Consulado de Cuba en Montreal, en varias ocasiones señaló al Havin Bank como base de todas las demás operaciones financieras llevadas a cabo por el grupo MC, del Ministerio del Interior, y que para el caso en particular de Reino Unido tenía a Francisco Soberón Valdés como figura principal.

Prueba de lo anterior es que precisamente en 1995, fecha en que se inaugura la primera oficina del Havin Bank en la Havana, Soberón fue nombrado por Fidel Castro como Ministro Presidente del Banco Nacional de Cuba.

Francisco Soberón creó la entidad bancaria en 1972 junto con Julio Antonio Imperatori, y fue sustituido años después por Gustavo Hernán Roca Sánchez, hijo de Blas Roca Calderío, que se mantuvo hasta 2018, como director “no ejecutivo”.

Pero Soberón fue destituido en 2009 por Raúl Castro, que traspasó toda la responsabilidad del banco a su exyerno Luis Alberto Rodríguez López-Calleja (repentinamente fallecido en julio del 2022), aún cuando las acciones continuaron endosadas al Banco Central de Cuba.

“Nadie puede mover un centavo ni disponer de los activos si no lo autoriza Luis Alberto”, había revelado en mayo de 2020 a CubaNet una fuente vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Manuel de Beunza aseguró en varias oportunidades que las acciones de Havin Bank estaban a nombre de Fidel Castro, algo que no es obligatorio reflejar en los documentos públicos de la entidad, de acuerdo con las leyes de transparencia del Reino Unido.

En 1997 la revista Forbes calculaba la fortuna personal de Fidel Castro en unos 150 millones de dólares, y hacia finales de 2016, casi veinte años después, la misma publicación suponía que esta suma alcanzaba los 900 millones.

Para arribar a esas conclusiones la revista usó los informes públicos del Havin Bank que, de acuerdo con lo publicado en el sitio de la empresa, es una entidad creada para canalizar financiamientos, captar, recibir y mantener recursos “con tasas de interés muy competitivas” en el contexto europeo, además de conceder financiamiento de todo tipo, realizar operaciones con documentos mercantiles negociables, en fin, la actividad bancaria en todas sus formas, incluidos los préstamos de alto riesgo, un detalle tan atractivo como interesante si tenemos en cuenta que el Gobierno cubano aún no ha logrado liquidar las deudas contraídas con el Club de París y el Club de Londres.

Si entre su fundación en 1972 y los primeros años del 2000 el Havin Bank jamás superó los 50 millones de libras esterlinas en capitalización de reservas, ya para 2014, de acuerdo con los reportes anuales de 2015, 2016 y 2017 había superado los 170 millones.

Precisamente en 2015, la venta de unas 175 mil acciones, apenas el 11 por ciento de todas —según el reporte de 2016—, elevó el capital social de la empresa a 175 millones de libras esterlinas.

En ese lustro también se establecieron negociaciones con el China Construction Bank, en julio de 2015 y con el Bank of China, en enero de 2016, para la obtención de un préstamo por 20 millones de libras esterlinas y la venta de acciones pero, por esas mismas fechas, además se firmaron acuerdos similares con el Metro Bank de Londres.

Los abogados y los socios

Para la ardua batalla que comenzará en breve, el régimen ha dispuesto de sus mejores y leales abogados, cubanos y europeos, así como de sus más efectivas influencias en Reino Unido, y aunque no los menciona en la nota, se puede saber quiénes son.

En Londres aún mantiene el apoyo del grupo pro-régimen liderado por Lord David Maxim Triesman, Baron Triesman de Tottenham, quien además de pertenecer a la cámara de los Lores del Parlamento Británico y al Partido Laborista, posee varias empresas a su nombre en los registros públicos de Reino Unido. Sin embargo, su más importante vínculo con el régimen cubano es precisamente el Havin Bank, del que fuera nombrado director entre septiembre de 2015 y hasta inicios de 2018.

En cuanto a los defensores que usará el gobierno cubano, se sabe que siempre que se trate de un litigio o caso importante que lo involucre en materia de Derecho Internacional, la figura del doctor Rodolfo Dávalos Fernández estará presente o, en sustitución, uno de sus familiares entrenados al efecto, en especial su hija, la también abogado y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, Lourdes Dávalos León.

Es en Madrid donde se encuentra el bufete de abogados Uría Menéndez que, especializado en Derecho Mercantil, será quién principalmente asumirá la defensa del régimen en Londres. Allí desde hace años tiene su oficina Lourdes Dávalos León, quien es presentada por la propia firma como “Star Associate” y responsable del “Archivo Cuba”.

El bufete Uría Menéndez además de contarse entre los más importantes de Europa en materia mercantil, es el lugar a donde casi obligatoriamente deberá dirigirse cualquier empresario extranjero que desee invertir en Cuba.

Rodolfo Dávalos Fernández es el Presidente de la Corte Cubana de Arbitraje, desde su fundación en 2007. Fue árbitro en la Corte Civil y Mercantil de Madrid, e incluso en la Corte Internacional de Arbitraje en París. Además trabajó como asesor jurídico de Cubanacan S.A., y desde principios de los 90 asumió como director asistente de la cadena Meliá en Cuba, y su consejero principal en las negociaciones de la empresa española en China.

El nombre de Rodolfo Dávalos aparece también en los registros mercantiles de Panamá, como directivo y secretario de las empresas Oceanic Estates S.A. y Arsia International S.A., esta última inscripta en 1987.

En una linea de tiempo casi ininterrumpida hasta nuestros días, Dávalos ha protagonizado los grupos de abogados tanto en los casos de los cinco agentes de inteligencia cubanos de la Red Avispa, condenados en los Estados Unidos por espionaje, en la disputa contra el empresario chileno Max Marambio y su empresa Río Zaza, así como en el famoso caso del niño Elián González.

Sin dudas, además de cuanto mienten en las notas publicadas, sobre todo al afirmar que el Gobierno cubano siempre ha reconocido sus deudas o que las aborda con trasparencia, faltan muchísimos elementos más que ayudarían a poner en contexto el actual proceso judicial en Londres, pero desafortunadamente siguen ocultos y, quizás, jamás los llegaremos a conocer, al menos no por boca de las principales figuras del régimen que hoy aguardan nerviosos por un fallo que pudiera acelerar la caída.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.