LA HABANA, Cuba. – El jueves de la semana pasada, la congresista María Elvira Salazar llamó a los cubanos residentes en la Isla a descargar y usar la aplicación de mensajería Delta Chat para mantener la comunicación aunque el régimen de La Habana restrinja el acceso a internet, especialmente durante protestas masivas.

Según la congresista, Delta Chat es capaz de “utilizar las torres y las señales de telefonía móvil de la propia dictadura” para garantizar que los residentes en la Isla “no queden en las sombras”.

“Si el régimen cree que puede permanecer conectado mientras el resto de la gente es silenciada, brutalizada y golpeada, está equivocado. La próxima vez que el pueblo cubano necesite protestar, documentar la injusticia, enviar videos, conectarse unos con los otros, como comenzó el 11 de julio de 2021, o compartir cualquier mensaje con el resto de la comunidad internacional, va a poder hacerlo clara y fuertemente”, agregó Salazar.

Delta Chat se presenta como una aplicación de mensajería confiable, descentralizada y segura, disponible para plataformas móviles y de escritorio. Según sus desarrolladores, “se siente como WhatsApp o Telegram”, pero también puede considerarse “como una aplicación de correo electrónico”.

“Puedes registrarte de forma anónima en una variedad de servidores de chatmail interoperables, que son servidores de correo electrónico mínimos optimizados para operaciones rápidas y seguras. O puedes usar servidores de correo electrónico clásicos y una cuenta de correo electrónico existente, en cuyo caso Delta Chat actúa como una aplicación de correo electrónico”, según indica la presentación de la app.

No obstante, si la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) de Cuba privara del servicio de internet a los residentes en la Isla, Delta Chat dejaría de funcionar igualmente.

Un equipo de CubaNet realizó pruebas desde el territorio nacional y pudo comprobar que el régimen ya bloqueó la app en el país. “Descargué la app en cuanto me enteré de la noticia el primer día; en ese momento funcionaba bien, pero tres días después no podía comunicarme. Solo se conecta si usas un VPN [red privada virtual] como Psiphon”, dijo un entusiasta de las tecnologías bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Así luce Delta Chat (Capturade pantalla: CubaNet)

CubaNet también pudo comprobar que la aplicación no funciona desde Cuba si se usa la configuración rápida. Esto quiere decir que ETECSA bloqueó los “servidores de chatmail interoperables” que la app usa por defecto. Quedaría la opción de configurar un servidor de correo manualmente.

Cuando se trató de configurar manualmente el correo Nauta (el servicio de correo electrónico ofrecido por ETECSA), la app de mensajería respondió con un error de conexión: “No se puede encontrar el servidor”.

De igual forma, Delta Chat no permite que una persona que instaló la app usando la configuración por defecto pueda comunicarse con otra que esté usando un servidor cuya seguridad no se pueda comprobar. Esto significa que la app no permite que se comuniquen entre sí una persona fuera de Cuba y otra dentro de la Isla que esté usando el correo Nauta, a menos que el contacto escanee un código de invitación que la propia app provee.

Configuración manual para agregar un correo electrónico y poder usar Delta Chat (Captura de pantalla: CubaNet)

Más prometedoras que Delta Chat parecen ser otras soluciones relacionadas con el servicio de Starlink Direct-to-Cell, el cual permite que los usuarios se conecten directamente a los satélites sin tener que pasar por una torre terrestre. Sin embargo, para su uso exitoso en la Isla deberían alinearse una serie de factores.

