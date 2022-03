*Hystoria, con “y”, apropiándonos de la palabra griega hystera, que significa “útero, matriz”. [Término acuñado por la autora en marzo 2003]

MIAMI, Estados Unidos.- En ocasiones anteriores he señalado que, como herederos de una cultura machista, hemos mutilado la noción de Patria al sobredimensionar a los patriotas obviando, frivolizando y haciendo invisible a cientos de mujeres protagonistas que brillan por su ausencia en la narrativa historiográfica cubana.

Hoy por hoy no vale esa bobería martiana de que “el deber se hace más dulce cuando la mujer pone su abnegada mano […] en él”. Abnegada quiere decir “negarse a sí mismo”. No son las mujeres un ente angelical con varita mágica que, al decir del autor de La Bayamesa: “todo lo deja, todo lo deja” porque “ese es su lema, su tradición”. Basta ya de cursilería. Todos los cubanos debemos urgentemente exigir un mayor rigor y seriedad de nuestros llamados “historiadores”.

De haber aprendido una historia de Cuba equilibrada en términos de género que alimentara un respeto a la Matria, [ De Patria a Matria . Conferencia 1999 de la autora publicada como Occasional Paper por la Universidad de Miami ] y narrara la gestión multitasking –multitarea– de nuestras mujeres, quizás hubiésemos profesado una mayor pasión hacia la vida, hacia el individuo, hacia un “estado de derecho” aquel 1ro de enero de 1959. De haber sido así, quizás el ruido de la consigna “Patria o Muerte” hubiera repugnado tanto que ningún cubano o cubana hubiera permitido la posterior debacle revolucionaria.

Quizás en 1959, si 4 millones de cubanos en su mayoría de edad hubieran tenido herramientas y elementos para aferrarse a una conciencia y a un proyecto de Matria y Vida , no se le hubiesen dado cabida a la delirante manipulación del “Patria o Muerte”. Los cojones de Maceo hicieron falta en un momento dado, al igual que hacer de Bayamo otra Numancia. Pero convocar a un país entero a la muerte raya en el delirium tremens que sólo puede darse desde una testeria nacional. [Testeria, término acuñado por la feminista norteamericana Julia Loesch en 1972: “La habilidad de la clase gobernante masculina de causar catástrofes planetarias con gran eficiencia, calma y madurez”].

Esa es la Cuba con caudillos donde la gestión del 50% de la población no ha contado, ni cuenta, y tampoco se cuenta… la Cuba donde decir “las mujeres mandan” –un enunciado del presidente Ramón Grau– fue y sigue siendo una burlona mentira que hay que dejar de repetir.

Así las cosas, estamos conscientes de que el pasado no podemos cambiarlo, sólo analizarlo y aprender de los errores. A los exiliados como nosotros, seis décadas después del derrumbe de la nación, nos queda solamente una alternativa: legar a futuras generaciones de cubanos y cubanas el instrumental con qué diseñar y reconstruir una Matria mejor.

Para ello, lo primero que hay que hacer al abrir un libro de historia de Cuba es buscar los nombres femeninos, o el acontecer relacionado específicamente a las mujeres –como, por ejemplo, el Movimiento Sufragista y el derecho de la mujer al voto– en el Índice. Si la fecha 3 de febrero de 1934 no aparece en ese Índice, ese libro no sirve. Hay que botarlo a la basura.

Después de la fecha marcada [por España] para la abolición de la esclavitud –1888, aunque en Cuba se abolió en 1886–; después del 10 de octubre de 1868 y del 24 de febrero de 1895; y después de la fecha de la instauración de la Primera República –20 de mayo de 1902–, la fecha más importante de la historia de Cuba es el 3 de febrero de 1934.

Ese día, el presidente Carlos Mendieta firmó la ley de sufragio universal que concedió el derecho al voto al 50% de la población de Cuba: a las mujeres. Luego de más de medio siglo de luchas por obtener ese derecho, la mitad de la población de Cuba al fin lograría pasar de su condición de no-persona a la de ciudadana con derechos políticos y civiles. Un libro que no le dedique al menos un largo capítulo a esa epopeya no vale el papel en que está impreso.

Por eso es conveniente pasar revista a nuestros textos de historia. Ante una brevísima bibliografía producida en la diáspora –disponible fuera de Cuba y de completo acceso para los cubanos exiliados– he comprobado y documentado la dimensión de las omisiones. Aquí las comparto.

Nueva historia, de Herminio Portell Vilá, por ejemplo, contiene unos 450 nombres propios en el índice, pero sólo 9 –el 2%– son de mujeres. Estos incluyen a dos esposas de caudillos –Mirta Díaz Balart de Castro y Elisa Godínes Gómez de Batista–, ambas inconsecuentes; a Vilma Espín de Castro, en el contexto de la FMC; y a Celia Sánchez Manduley, de quien se dice fue “compañera” entre comillas –o sea, amante– de Fidel Castro. El autor describe a la FMC como “organización de delatoras al servicio del comunismo”, lo que, ideología aparte, es una chabacanería no digna de un historiador serio.

Dos libros de Jaime Suchlicki –Diccionario histórico (1986) y De Colón a Castro (1990) – merecen ser mencionados. Según el reconocido académico, en los 500 años transcurridos entre la era de Colón (1492) y la era de Castro (1959) existió en Cuba solamente una mujer digna de ser mencionada: Vilma Espín. En 212 páginas, solamente una página y media recoge un acontecer “femenino”, la FMC. El otro tomo incluye un total de 244 nombres, tanto de individuos como de eventos o movimientos. Solamente 14 –el 6%– son de mujeres; la FMC recibe apenas 10 renglones; el tema “mujeres” 20. ¿Cómo obviar que entre 1934 y 1940 fueron electas 2 senadoras, 3 alcaldesas y 15 diputadas a la Cámara de Representantes? O las valientes mambisas que integraron la oficialidad del Ejército Libertador, o que la Comisión Interamericana de Mujeres se funda en La Habana en 1928.

Origen y desarrollo del pensamiento cubano, de Raimundo Menocal Cueto (Vol. 2), no solamente hiere y ofende al incluir solamente a una mujer, ni siquiera cubana –la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, reina de España–, sino que altera la realidad de la Constitución de 1901 al afirmar incorrectamente que: “Conforme a las aspiraciones de la revolución de 1895 se aprobó por una mayoría abrumadora el sufragio sin limitaciones, y así se consagraba en la Constitución para todos los cubanos mayores de veintiún años con excepción de los asilados, incapacitados, inhabilitados o pertenecientes a las fuerzas armadas”. Esa falsedad pone en duda la veracidad de los muchos otros datos y comentarios del autor. El sufragio no fue universal hasta 1934; la votación en la Constituyente de 1901 no logró el derecho al sufragio para las mujeres, a pesar de que la discusión sobre este tema, según varios delegados, fue de las más acaloradas. El voto fue de 9 a favor, ¡y 19 en contra!

Cuba: The Pursuit of Freedom, del ilustre historiador Hugh Thomas, traducido a varios idiomas, en sus 1 600 páginas de texto no menciona el sufragio de nadie. Entre los logros de la presidencia de Carlos Mendieta se refiere al sueldo mínimo y la autonomía universitaria, ¡pero nada del sufragio femenino! No se encuentran en su mamotreto ni Marta Abreu, ni Ana Betancourt, o Emilia Casanova de Villaverde, Edelmira Guerra, Mirta Aguirre, Ofelia Domínguez, Ofelia Rodríguez Acosta, Magdalena Peñarredonda, Martha Frayde, María Luisa Dolz, o Mariana Grajales. Sí menciona con mayor o menor detalle a grandes luchadoras como Elena Mederos, Hortensia Lamar, Tina Forcade, María Corominas, Evélida González, Olga Guevara y Violeta Casals. Ni un párrafo sobre la FMC; sólo la menciona en relación a Vilma Espín. Pero hasta ahí.

Continuará…Parte II y III

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.